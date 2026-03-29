Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
29.03.2026, 17:19

Во всех областях РК объявлено штормовое предупреждение

Новости Казахстана

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение во всех 17 областях Казахстана на 30 марта 2026 года, сообщает Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

 Алматинской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза, ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на северо-востоке области временами сильный дождь. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

В области Улытау ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На востоке Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с.

В области Абай из-за потепления продолжается интенсивное снеготаяние, реки вскрываются ото льда, ослабевает ледовый режим. Возможны заторы льда, формирование талого и склонового стока, подъем уровня воды, разливы и подтопления.

В Павлодарской области также ожидается активное снеготаяние, формирование талого стока и рост уровней воды на реках. Возможны переливы через дороги и подтопления населенных пунктов, жилых домов и хозяйственных построек.

В Карагандинской области уровень воды в реках Есиль и Талды продолжает расти и приближается к опасным отметкам. При их превышении сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, дорог и объектов, расположенных в поймах рек и ниже по течению.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь