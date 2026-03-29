Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.03.2026, 18:12

С 31 марта акиматы Казахстана получат новые рычаги влияния: кто окажется под контролем

Новости Казахстана

С 31 марта 2026 года полномочия по контролю за туристической деятельностью в Казахстане частично передаются на уровень местных исполнительных органов. Изменения закреплены совместным приказом Министра туризма и спорта и и.о. Министра национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые критерии и расширенное понимание риска

Приказ № 42/16 вносит изменения в Критерии оценки степени риска и проверочные листы для туристических организаций. Основные новшества:

  • Расширено понятие риска: теперь учитывается не только имущественный ущерб, но и возможный вред жизни и здоровью граждан.
  • Переработаны проверочные листы: внимание акцентировано на защите туристов, наряду с защитой государства и бизнеса.
  • Уточнены грубые нарушения: например, отсутствие банковской гарантии туроператора в сфере выездного туризма и отсутствие обязательных документов для защиты прав туристов.

Передача полномочий акиматам

Главное нововведение — перераспределение функций контроля. Если ранее оценку рисков и проведение проверок осуществлял уполномоченный орган в сфере туризма, теперь эти задачи ложатся на местные исполнительные органы:

  • формируют критерии оценки степени риска;
  • распределяют субъекты контроля по категориям риска;
  • принимают решения о проведении проверок и профилактических мероприятий.

Система оценки риска: без резких изменений

Сам принцип оценки риска сохраняется двухэтапным:

  1. По объективным критериям.
  2. По субъективным показателям деятельности конкретного субъекта.

По итогам подсчёта субъекты распределяются на три категории: высокий, средний и низкий риск.

  • Для высокого и среднего уровня риска предусмотрены проверки с посещением.
  • Для низкого — в основном дистанционный контроль.
  • Субъекты, устранившие ранее выявленные нарушения, исключаются из планов проверок на следующий период.

Цифровизация контроля и ограничение проверок

Система оценки и управления рисками теперь должна работать на базе цифровых решений. Если цифровые инструменты отсутствуют, проверки с посещением могут охватывать не более 5% субъектов в соответствующей сфере.

Расчёт показателя риска: суммирование нарушений по предыдущим проверкам и субъективных показателей с нормализацией по шкале от 0 до 100 баллов.

Эти изменения призваны сделать контроль за туристической деятельностью более гибким, локализованным и ориентированным на безопасность туристов, а не только на соблюдение формальных требований.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь