С 31 марта акиматы Казахстана получат новые рычаги влияния: кто окажется под контролем

С 31 марта 2026 года полномочия по контролю за туристической деятельностью в Казахстане частично передаются на уровень местных исполнительных органов. Изменения закреплены совместным приказом Министра туризма и спорта и и.о. Министра национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Новые критерии и расширенное понимание риска

Приказ № 42/16 вносит изменения в Критерии оценки степени риска и проверочные листы для туристических организаций. Основные новшества:

Расширено понятие риска : теперь учитывается не только имущественный ущерб, но и возможный вред жизни и здоровью граждан.

: теперь учитывается не только имущественный ущерб, но и возможный вред жизни и здоровью граждан. Переработаны проверочные листы : внимание акцентировано на защите туристов, наряду с защитой государства и бизнеса.

: внимание акцентировано на защите туристов, наряду с защитой государства и бизнеса. Уточнены грубые нарушения: например, отсутствие банковской гарантии туроператора в сфере выездного туризма и отсутствие обязательных документов для защиты прав туристов.

Передача полномочий акиматам

Главное нововведение — перераспределение функций контроля. Если ранее оценку рисков и проведение проверок осуществлял уполномоченный орган в сфере туризма, теперь эти задачи ложатся на местные исполнительные органы:

формируют критерии оценки степени риска;

распределяют субъекты контроля по категориям риска;

принимают решения о проведении проверок и профилактических мероприятий.

Система оценки риска: без резких изменений

Сам принцип оценки риска сохраняется двухэтапным:

По объективным критериям. По субъективным показателям деятельности конкретного субъекта.

По итогам подсчёта субъекты распределяются на три категории: высокий, средний и низкий риск.

Для высокого и среднего уровня риска предусмотрены проверки с посещением.

Для низкого — в основном дистанционный контроль.

Субъекты, устранившие ранее выявленные нарушения, исключаются из планов проверок на следующий период.

Цифровизация контроля и ограничение проверок

Система оценки и управления рисками теперь должна работать на базе цифровых решений. Если цифровые инструменты отсутствуют, проверки с посещением могут охватывать не более 5% субъектов в соответствующей сфере.

Расчёт показателя риска: суммирование нарушений по предыдущим проверкам и субъективных показателей с нормализацией по шкале от 0 до 100 баллов.

Эти изменения призваны сделать контроль за туристической деятельностью более гибким, локализованным и ориентированным на безопасность туристов, а не только на соблюдение формальных требований.