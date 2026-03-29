С 31 марта акиматы Казахстана получат новые рычаги влияния: кто окажется под контролем

С 31 марта 2026 года полномочия по контролю за туристической деятельностью в Казахстане частично передаются на уровень местных исполнительных органов. Изменения закреплены совместным приказом Министра туризма и спорта и и.о. Министра национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Приказ № 42/16 вносит изменения в Критерии оценки степени риска и проверочные листы для туристических организаций. Основные новшества:
Главное нововведение — перераспределение функций контроля. Если ранее оценку рисков и проведение проверок осуществлял уполномоченный орган в сфере туризма, теперь эти задачи ложатся на местные исполнительные органы:
Сам принцип оценки риска сохраняется двухэтапным:
По итогам подсчёта субъекты распределяются на три категории: высокий, средний и низкий риск.
Система оценки и управления рисками теперь должна работать на базе цифровых решений. Если цифровые инструменты отсутствуют, проверки с посещением могут охватывать не более 5% субъектов в соответствующей сфере.
Расчёт показателя риска: суммирование нарушений по предыдущим проверкам и субъективных показателей с нормализацией по шкале от 0 до 100 баллов.
Эти изменения призваны сделать контроль за туристической деятельностью более гибким, локализованным и ориентированным на безопасность туристов, а не только на соблюдение формальных требований.
