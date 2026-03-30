Казахстанские фермеры не могут продать урожай лука

Фермеры в Казахстане столкнулись с тем, что не могут реализовать большие объёмы урожая лука, даже предлагая продукт по низким ценам. Из‑за перепроизводства и ограниченных каналов сбыта овощи гниют на складах, а аграрии предупреждают о возможных убытках и сокращении посевных площадей в следующем сезоне. Эксперты считают, что проблему можно решить только комплексным подходом государственных структур и производителей, передаёт Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото pixabay.com

Урожай не продаётся даже по 30 тенге

Казахстанские фермеры оказались в ситуации перепроизводства: лук, выращенный в большом количестве, просто не находит покупателей на рынке. Несмотря на то что продукт предлагается даже по 30 тенге за килограмм, спрос остаётся низким, и многие тонны овощей гниют на складах. Это создаёт риск не только потерь урожая, но и серьёзных финансовых убытков для сельхозпроизводителей.

Почему рынок не принимает лук

Рынок перенасыщен, а возможности реализовать продукцию в крупных торговых сетях или на экспорт остаются ограниченными. Это обусловлено высокой конкуренцией и тем, что местная продукция зачастую не выдерживает ценовую конкуренцию с импортным товаром. Из‑за этого фермеры опасаются, что в следующем году многие перестанут сажать лук, считая его экономически невыгодным.

Мнения аграриев

По словам одного из фермеров, Сыргабая Мерлисова, ситуация на рынке приводит к заметному снижению доходов:

«Прибыль сильно снижается, а иногда работаем почти без дохода. Затраты на семена, топливо и рабочую силу растут, а цена на продукцию не всегда это покрывает», — рассказал аграрий.

Что говорят эксперты

Аграрные аналитики подчёркивают, что проблема не в урожае, а в отсутствии координации между производством и реализацией. По их мнению, фермеры ежегодно сталкиваются с тем, что предложение и спрос на лук резко колеблются: в один год — перепроизводство, в другой — дефицит. Для предотвращения подобных колебаний необходимо больше координации на государственном уровне и планирование.

Мнение чиновников

Заместитель председателя комитета торговли Министерства торговли и интеграции Кристина Кремер отметила, что проблемы с реализацией лука связаны прежде всего с конкурентоспособностью продукции и ценовой политикой. Если продукт не идёт на экспорт, это говорит о том, что его стоимость или качество не отвечают требованиям рынков сбыта.

Как можно изменить ситуацию

По словам отраслевых экспертов, выход из кризиса возможен только тогда, когда госорганы и фермеры заранее планируют объёмы посевов, организовывают логистику и находят пути реализации урожая. Например, министерства могут заранее прогнозировать, сколько лука будет выращено, а затем согласовывать планы по сбыту, в том числе на экспорт.

Последствия для аграриев

Аграрии предупреждают: без системного подхода к организации сбытовой цепочки богатый урожай может обернуться финансовыми потерями и даже сокращением посевов в будущем. Только баланс между предложением, спросом и экспортом позволит избежать подобных кризисов в сельском хозяйстве.