Вода на Западе Казахстана подорожает на треть

Жители западных регионов Казахстана снова столкнутся с ростом тарифов на водоснабжение. Компания «Магистральный водовод» уведомила Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о плановом увеличении стоимости кубометра воды на 32,3% — с 56,07 до 74,20 тенге за кубометр, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Это уже второе повышение за полгода: в конце 2025 года тариф поднимался на 87%. Новая цена вступит в силу с 1 июля 2027 года и будет действовать до 30 июня 2028 года, согласно приказу департамента Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) от 20 марта.
Хотя рост цен кажется парадоксальным, повышение проводится в рамках поручения правительства удерживать инфляцию не выше 11% по итогам 2025 года, несмотря на то, что сам период уже завершен.
Тарифы на другие периоды остаются неизменными:
Для разных категорий потребителей тарифы изменяются по-разному:
Компания обеспечивает подачу воды по магистральным трубопроводам в Атырауской и Мангистауской областях, а также подключение к сетям, передачу электрической и тепловой энергии и водоотведение.
