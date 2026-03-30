Вода на Западе Казахстана подорожает на треть

Жители западных регионов Казахстана снова столкнутся с ростом тарифов на водоснабжение. Компания «Магистральный водовод» уведомила Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о плановом увеличении стоимости кубометра воды на 32,3% — с 56,07 до 74,20 тенге за кубометр, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Это уже второе повышение за полгода: в конце 2025 года тариф поднимался на 87%. Новая цена вступит в силу с 1 июля 2027 года и будет действовать до 30 июня 2028 года, согласно приказу департамента Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) от 20 марта.

Рост тарифов на фоне борьбы с инфляцией

Хотя рост цен кажется парадоксальным, повышение проводится в рамках поручения правительства удерживать инфляцию не выше 11% по итогам 2025 года, несмотря на то, что сам период уже завершен.

Тарифы на другие периоды остаются неизменными:

1 июля 2025 — 30 апреля 2026: 30 тенге/м³

1 мая — 30 июня 2026: 247,52 тенге/м³

1 июля 2028 — 30 июня 2029: 30 тенге/м³

Кто и сколько будет платить

Для разных категорий потребителей тарифы изменяются по-разному:

Сельхозпроизводители: 100 тенге/м³ до 2029 года

100 тенге/м³ до 2029 года Промышленные и коммерческие компании: рост с 1 127,50 до 1 427,31 тенге/м³

рост с 1 127,50 до 1 427,31 тенге/м³ Нефтегазовые предприятия: рост с 2 472,99 до 3 521,41 тенге/м³

«Магистральный водовод»: структура и функции

Компания обеспечивает подачу воды по магистральным трубопроводам в Атырауской и Мангистауской областях, а также подключение к сетям, передачу электрической и тепловой энергии и водоотведение.