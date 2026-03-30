В Казахстане пересматривают новый Налоговый кодекс: что изменится

В Казахстане продолжают дорабатывать новый Налоговый кодекс после поручения президента Касым-Жомарта Токаева изучить предложения общества и внести необходимые изменения. В правительстве уже рассмотрели более 60 вопросов, связанных с применением новых налоговых правил — от администрирования и вычетов до специальных режимов и налогообложения отдельных отраслей, сообщает Lada.kz.
О том, какие именно корректировки сейчас обсуждаются и какие сферы могут затронуть изменения, рассказали в министерстве национальной экономики и министерстве финансов в ответ на запрос Forbes Kazakhstan.
В министерстве национальной экономики сообщили, что при правительстве создан специальный проектный офис, который занимается анализом предложений по новому Налоговому кодексу. Туда поступают инициативы от государственных органов, представителей бизнеса, а также отраслевых экспертов.
К обсуждению подключены Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и профильные ассоциации. По данным ведомства, это необходимо для того, чтобы учитывать позицию бизнеса и заранее оценивать возможные экономические последствия тех или иных поправок.
Как уточнили в Минфине, текущие технические вопросы решаются в оперативном порядке, а более крупные и системные инициативы рассматриваются комплексно — с учетом складывающейся правоприменительной практики, состояния деловой среды и необходимости сохранять стабильные поступления в бюджет.
На сегодняшний день, по данным на 20 марта, уже состоялось девять заседаний проектного офиса.
Власти сообщают, что на этих заседаниях было рассмотрено более 60 вопросов, касающихся практического применения нового Налогового кодекса.
В числе ключевых тем, которые уже обсуждались:
Фактически речь идет не о точечных замечаниях, а о масштабной настройке нового налогового механизма, который затрагивает как бизнес, так и отдельные отрасли экономики.
Особое внимание при доработке нового Налогового кодекса уделяется сфере здравоохранения. В министерстве национальной экономики сообщили, что сейчас завершается корректировка подзаконных актов, связанных с применением НДС при импорте и продаже лекарств и медицинских изделий.
Речь идет о правилах, которые должны уточнить, в каких случаях и по какой ставке будет применяться налог в фармацевтической отрасли.
Кроме того, как отметили в ведомстве, министерство здравоохранения уже утвердило приказ о предельных ценах на лекарства без учета НДС. Это решение должно повлиять на дальнейшее ценообразование и налоговую нагрузку в отрасли.
С 1 января 2026 года в Казахстане действует дифференцированный подход к НДС в фармацевтическом секторе. Это означает, что единых правил для всех лекарств больше нет.
Сейчас применяются сразу несколько вариантов:
Именно этот механизм и стал одной из тем доработки, поскольку от него напрямую зависит как стоимость препаратов, так и условия работы участников рынка.
По информации МНЭ, часть вопросов уже решена. В частности, речь идет о следующих направлениях:
В Минфине пояснили, что подход «с чистого листа» предусмотрен прежде всего для микро- и малого бизнеса. Он предполагает более мягкий режим взаимодействия с налоговыми органами.
Этот механизм может стать одной из самых заметных практических мер для малого бизнеса.
По данным Минфина, он предусматривает:
Такой подход, по сути, должен облегчить адаптацию бизнеса к новым правилам и снизить давление на предпринимателей на старте применения обновленного кодекса.
Несмотря на активную работу проектного офиса, окончательные сроки внесения новых поправок пока не названы.
В министерстве национальной экономики сообщили, что решения, по которым потребуется официальное изменение норм Налогового кодекса, уже публикуются на государственных интернет-ресурсах. Однако конкретные даты подготовки новых норм, их внесения на рассмотрение, утверждения и вступления в силу будут определены по итогам дальнейшей работы проектного офиса.
Иными словами, налоговая реформа в Казахстане пока не завершена — документ продолжает дорабатываться уже после его запуска и на фоне общественной и профессиональной реакции.
Ситуация показывает, что новый Налоговый кодекс в Казахстане фактически проходит донастройку в реальном времени. После поручения Токаева власти начали более активно пересматривать положения, которые вызывают вопросы у бизнеса, экспертов и отраслей.
На практике это может означать, что в ближайшие месяцы налоговые правила для отдельных сфер еще будут уточняться, а часть спорных механизмов — смягчаться или переписываться.
Для предпринимателей это сигнал о том, что налоговая система еще находится в переходной стадии, а окончательная конфигурация многих норм пока только формируется.
