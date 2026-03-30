В Казахстане пересматривают новый Налоговый кодекс: что изменится

В Казахстане продолжают дорабатывать новый Налоговый кодекс после поручения президента Касым-Жомарта Токаева изучить предложения общества и внести необходимые изменения. В правительстве уже рассмотрели более 60 вопросов, связанных с применением новых налоговых правил — от администрирования и вычетов до специальных режимов и налогообложения отдельных отраслей, сообщает Lada.kz.

О том, какие именно корректировки сейчас обсуждаются и какие сферы могут затронуть изменения, рассказали в министерстве национальной экономики и министерстве финансов в ответ на запрос Forbes Kazakhstan.

Кто пересматривает новый Налоговый кодекс

В министерстве национальной экономики сообщили, что при правительстве создан специальный проектный офис, который занимается анализом предложений по новому Налоговому кодексу. Туда поступают инициативы от государственных органов, представителей бизнеса, а также отраслевых экспертов.

К обсуждению подключены Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и профильные ассоциации. По данным ведомства, это необходимо для того, чтобы учитывать позицию бизнеса и заранее оценивать возможные экономические последствия тех или иных поправок.

Как уточнили в Минфине, текущие технические вопросы решаются в оперативном порядке, а более крупные и системные инициативы рассматриваются комплексно — с учетом складывающейся правоприменительной практики, состояния деловой среды и необходимости сохранять стабильные поступления в бюджет.

На сегодняшний день, по данным на 20 марта, уже состоялось девять заседаний проектного офиса.

Какие вопросы уже попали под пересмотр

Власти сообщают, что на этих заседаниях было рассмотрено более 60 вопросов, касающихся практического применения нового Налогового кодекса.

В числе ключевых тем, которые уже обсуждались:

налоговое администрирование;

специальные налоговые режимы;

порядок смены налоговых режимов;

вычеты и корректировки по индивидуальному подоходному налогу;

порядок выписки электронных счетов-фактур;

налогообложение финансового сектора;

корректировка НДС по сельскохозяйственной продукции;

налогообложение нерезидентов;

ставки акцизов;

особенности работы организаций, где трудятся лица с инвалидностью.

Фактически речь идет не о точечных замечаниях, а о масштабной настройке нового налогового механизма, который затрагивает как бизнес, так и отдельные отрасли экономики.

Одно из главных направлений — здравоохранение и лекарства

Особое внимание при доработке нового Налогового кодекса уделяется сфере здравоохранения. В министерстве национальной экономики сообщили, что сейчас завершается корректировка подзаконных актов, связанных с применением НДС при импорте и продаже лекарств и медицинских изделий.

Речь идет о правилах, которые должны уточнить, в каких случаях и по какой ставке будет применяться налог в фармацевтической отрасли.

Кроме того, как отметили в ведомстве, министерство здравоохранения уже утвердило приказ о предельных ценах на лекарства без учета НДС. Это решение должно повлиять на дальнейшее ценообразование и налоговую нагрузку в отрасли.

Как теперь облагаются налогом лекарства

С 1 января 2026 года в Казахстане действует дифференцированный подход к НДС в фармацевтическом секторе. Это означает, что единых правил для всех лекарств больше нет.

Сейчас применяются сразу несколько вариантов:

часть лекарственных препаратов освобождена от НДС ;

; для некоторых товаров действует пониженная ставка 5% ;

; в отдельных случаях применяется общая ставка налога — например, если препарат не входит в специальный перечень.

Именно этот механизм и стал одной из тем доработки, поскольку от него напрямую зависит как стоимость препаратов, так и условия работы участников рынка.

Что уже удалось урегулировать

По информации МНЭ, часть вопросов уже решена. В частности, речь идет о следующих направлениях:

работа финансового сектора ;

; функционирование информационных систем Комитета государственных доходов ;

; переход между налоговыми режимами;

применение принципа администрирования с так называемого «чистого листа».

В Минфине пояснили, что подход «с чистого листа» предусмотрен прежде всего для микро- и малого бизнеса. Он предполагает более мягкий режим взаимодействия с налоговыми органами.

Что означает принцип «с чистого листа»

Этот механизм может стать одной из самых заметных практических мер для малого бизнеса.

По данным Минфина, он предусматривает:

освобождение от налоговых проверок ;

; отсутствие камерального контроля ;

; освобождение от административной ответственности.

Такой подход, по сути, должен облегчить адаптацию бизнеса к новым правилам и снизить давление на предпринимателей на старте применения обновленного кодекса.

Когда могут появиться новые изменения

Несмотря на активную работу проектного офиса, окончательные сроки внесения новых поправок пока не названы.

В министерстве национальной экономики сообщили, что решения, по которым потребуется официальное изменение норм Налогового кодекса, уже публикуются на государственных интернет-ресурсах. Однако конкретные даты подготовки новых норм, их внесения на рассмотрение, утверждения и вступления в силу будут определены по итогам дальнейшей работы проектного офиса.

Иными словами, налоговая реформа в Казахстане пока не завершена — документ продолжает дорабатываться уже после его запуска и на фоне общественной и профессиональной реакции.

Что это означает для бизнеса и налогоплательщиков

Ситуация показывает, что новый Налоговый кодекс в Казахстане фактически проходит донастройку в реальном времени. После поручения Токаева власти начали более активно пересматривать положения, которые вызывают вопросы у бизнеса, экспертов и отраслей.

На практике это может означать, что в ближайшие месяцы налоговые правила для отдельных сфер еще будут уточняться, а часть спорных механизмов — смягчаться или переписываться.

Для предпринимателей это сигнал о том, что налоговая система еще находится в переходной стадии, а окончательная конфигурация многих норм пока только формируется.