30.03.2026, 06:55

Отдых закончился реанимацией: стрельба произошла в глэмпинге под Актобе

В Актюбинской области мужчина получил огнестрельное ранение во время конфликта в одном из глэмпингов. Подозреваемый задержан, а пострадавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Что известно о происшествии

Информация о стрельбе появилась в социальных сетях и Telegram-каналах. По предварительным данным, инцидент произошел вечером 28 марта на территории одного из глэмпингов в Актюбинской области.

Сообщается, что между мужчинами возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в применение оружия. По имеющимся сведениям, пострадавший получил ранение в область живота.

Отдельные источники утверждают, что к случившемуся может быть причастен сотрудник полиции. Официально эти сведения правоохранительные органы пока не подтверждают в полном объеме, однако факт самого происшествия уже получил подтверждение.

Что сообщили в полиции

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, подозреваемый уже задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В полиции также отметили, что пострадавший был госпитализирован, а в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают полную картину случившегося, а также все обстоятельства конфликта, который привел к стрельбе.

Кроме того, в департаменте напомнили об ответственности за распространение недостоверной информации, призвав граждан опираться только на официальные данные.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии

Между тем, по информации управления здравоохранения, пострадавший мужчина был доставлен в Хромтаускую районную больницу.

Как уточняется, 36-летний пациент с огнестрельным ранением сейчас находится в отделении реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. При этом известно, что мужчина находится в сознании.

Таким образом, несмотря на заявление о госпитализации и оказании помощи, состояние пострадавшего остается серьезным.

Расследование продолжается

На данный момент следствие продолжает выяснять все детали происшествия, в том числе:

  • что именно стало причиной конфликта;
  • при каких обстоятельствах было применено оружие;
  • кому именно принадлежал пистолет;
  • был ли он использован в рамках служебного статуса или вне его.

Ожидается, что по мере расследования правоохранительные органы предоставят дополнительные разъяснения.

