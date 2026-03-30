Отдых закончился реанимацией: стрельба произошла в глэмпинге под Актобе

В Актюбинской области мужчина получил огнестрельное ранение во время конфликта в одном из глэмпингов. Подозреваемый задержан, а пострадавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Информация о стрельбе появилась в социальных сетях и Telegram-каналах. По предварительным данным, инцидент произошел вечером 28 марта на территории одного из глэмпингов в Актюбинской области.
Сообщается, что между мужчинами возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в применение оружия. По имеющимся сведениям, пострадавший получил ранение в область живота.
Отдельные источники утверждают, что к случившемуся может быть причастен сотрудник полиции. Официально эти сведения правоохранительные органы пока не подтверждают в полном объеме, однако факт самого происшествия уже получил подтверждение.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По информации ведомства, подозреваемый уже задержан и помещен в изолятор временного содержания.
В полиции также отметили, что пострадавший был госпитализирован, а в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают полную картину случившегося, а также все обстоятельства конфликта, который привел к стрельбе.
Кроме того, в департаменте напомнили об ответственности за распространение недостоверной информации, призвав граждан опираться только на официальные данные.
Между тем, по информации управления здравоохранения, пострадавший мужчина был доставлен в Хромтаускую районную больницу.
Как уточняется, 36-летний пациент с огнестрельным ранением сейчас находится в отделении реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. При этом известно, что мужчина находится в сознании.
Таким образом, несмотря на заявление о госпитализации и оказании помощи, состояние пострадавшего остается серьезным.
На данный момент следствие продолжает выяснять все детали происшествия, в том числе:
Ожидается, что по мере расследования правоохранительные органы предоставят дополнительные разъяснения.
