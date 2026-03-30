Срочная служба без отсрочки: подробности призыва в армию Казахстана в 2026 году

Масштаб призыва и возрастная группа
Согласно постановлению:
- Призыв коснется 43 231 гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от службы;
- Призыву подлежат лица, подлежащие срочной военной службе в Вооруженных Силах, МВД, МЧС, КНБ и Службе государственной охраны;
- Призыв будет организован в две волны: весной (март–июнь) и осенью (сентябрь–декабрь).
Организация призыва и медицинское обеспечение
Акимы областей и крупных городов — Астаны, Алматы и Шымкента — получили поручение:
- Организовать работу призывных комиссий;
- Обеспечить медицинское сопровождение призывных пунктов в полном соответствии с законодательством Казахстана.
Усиленное дежурство и транспортная логистика
- МВД будет обеспечивать усиленное дежурство сотрудников в местах сбора и отправки призывников;
- Министерство транспорта отвечает за перевозку призванных и уволенных в запас военнослужащих по заявкам Министерства обороны;
- Расходы на транспортировку будут возмещены министерствами обороны, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям организациям, оказывающим услуги перевозки, в пределах ассигнований республиканского бюджета.
Вступление постановления в силу
Постановление действует с 20 марта 2026 года и закрепляет четкий порядок проведения призывной кампании и увольнения военнослужащих в запас.
