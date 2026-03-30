Президент Казахстана освободил от должности командующего войсками «Запад»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Бауыржана Артыкова от должности командующего войсками регионального командования «Запад», сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Согласно пресс-службе Акорда, распоряжение об увольнении Бауыржана Артыкова было подписано президентом страны. В официальном сообщении отмечается, что Артыков освобождён от исполнения обязанностей командующего войсками регионального командования «Запад».

Пресс-служба подчеркнула, что решение главы государства носит административный характер и направлено на оптимизацию работы командования, однако детали, касающиеся мотивов увольнения, пока не раскрываются.

Последствия для структуры Вооружённых сил

Смена руководства в ключевом региональном командовании «Запад» может повлиять на стратегическое планирование и оперативное управление войсками в западной части Казахстана. Военные эксперты предполагают, что новое назначение позволит усилить дисциплину, повысить эффективность взаимодействия между подразделениями и ускорить внедрение современных стандартов управления в вооружённых силах.