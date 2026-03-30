За ложь в сети — тюрьма: Генпрокуратура Казахстана объявила войну провокациям

Генеральная прокуратура Республики Казахстан выступила с официальным обращением к гражданам о недопустимости распространения ложных сведений и провокационных высказываний, способных разжигать социальную и межрелигиозную рознь. Заявление опубликовано пресс-службой главного надзорного органа страны 30 марта 2026 года, сообщает Lada.kz.

«Гражданам необходимо строго соблюдать законодательство при выражении своих мнений на онлайн-платформах и публичных информационных площадках», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Нападки на традиции Наурыза под запретом

В ведомстве отметили случаи, когда отдельные лица публично критиковали национальные традиции и празднование Наурыза, сопровождая свои заявления искажёнными интерпретациями религиозных догматов.

Генпрокуратура подчеркнула, что такие действия:

противоречат Конституции, закрепляющей светский характер государства;

могут нанести вред общественному и межрелигиозному согласию;

дискредитируют национальные традиции и обычаи, имеющие многовековую историю.

Ответственность медиа и блогеров

Особое внимание надзорный орган уделил роли журналистов, блогеров и владельцев информационных площадок.

Предоставление трибуны лицам, распространяющим недостоверную и провокационную информацию, по мнению Генпрокуратуры, фактически способствует:

усилению негативного влияния на общественное сознание;

пропаганде половего превосходства и унижению женщин;

подрыву общественного согласия.

Ведомство призвало представителей медиа строго соблюдать принципы профессиональной этики и объективности, не допуская использования своих платформ для провокационных идей.

Уголовная и административная ответственность

Генпрокуратура разъяснила правовые последствия:

Статья 274 УК РК – распространение заведомо недостоверной информации, влияющей на общественный порядок и права граждан.

Статья 174 УК РК – публичные высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни.

Статья 490 КоАП РК – нарушения законодательства о религиозной деятельности и объединениях.

За такие действия предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Призыв к гражданам

Генпрокуратура настоятельно призывает казахстанцев:

воздерживаться от распространения недостоверной информации;

уважать культурные и национальные ценности;

не допускать высказываний, способных спровоцировать конфликт или рознь в обществе.

В случае выявления нарушений правоохранительные органы будут принимать строгие меры в соответствии с действующим законодательством.