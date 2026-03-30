18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 11:05

За ложь в сети — тюрьма: Генпрокуратура Казахстана объявила войну провокациям

Новости Казахстана 0 535

Генеральная прокуратура Республики Казахстан выступила с официальным обращением к гражданам о недопустимости распространения ложных сведений и провокационных высказываний, способных разжигать социальную и межрелигиозную рознь. Заявление опубликовано пресс-службой главного надзорного органа страны 30 марта 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

«Гражданам необходимо строго соблюдать законодательство при выражении своих мнений на онлайн-платформах и публичных информационных площадках», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Нападки на традиции Наурыза под запретом

В ведомстве отметили случаи, когда отдельные лица публично критиковали национальные традиции и празднование Наурыза, сопровождая свои заявления искажёнными интерпретациями религиозных догматов.

Генпрокуратура подчеркнула, что такие действия:

  • противоречат Конституции, закрепляющей светский характер государства;
  • могут нанести вред общественному и межрелигиозному согласию;
  • дискредитируют национальные традиции и обычаи, имеющие многовековую историю.

Ответственность медиа и блогеров

Особое внимание надзорный орган уделил роли журналистов, блогеров и владельцев информационных площадок.

Предоставление трибуны лицам, распространяющим недостоверную и провокационную информацию, по мнению Генпрокуратуры, фактически способствует:

  • усилению негативного влияния на общественное сознание;
  • пропаганде половего превосходства и унижению женщин;
  • подрыву общественного согласия.

Ведомство призвало представителей медиа строго соблюдать принципы профессиональной этики и объективности, не допуская использования своих платформ для провокационных идей.

Уголовная и административная ответственность

Генпрокуратура разъяснила правовые последствия:

  • Статья 274 УК РК – распространение заведомо недостоверной информации, влияющей на общественный порядок и права граждан.
  • Статья 174 УК РК – публичные высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни.
  • Статья 490 КоАП РК – нарушения законодательства о религиозной деятельности и объединениях.

За такие действия предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Призыв к гражданам

Генпрокуратура настоятельно призывает казахстанцев:

  • воздерживаться от распространения недостоверной информации;
  • уважать культурные и национальные ценности;
  • не допускать высказываний, способных спровоцировать конфликт или рознь в обществе.

В случае выявления нарушений правоохранительные органы будут принимать строгие меры в соответствии с действующим законодательством.

2
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

