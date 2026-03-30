Казахстан распродаёт свои аэропорты: кто купит небо

В ближайшее время государственные аэропорты Казахстана могут почти полностью перейти в частные руки. Правительство запускает масштабную приватизацию воздушных гаваней страны, и эксперты предупреждают о возможных рисках утраты контроля над стратегической инфраструктурой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.
Еще в ноябре прошлого года правительство утвердило перечень государственных предприятий, подлежащих передаче в конкурентную среду. В этот список вошли шесть региональных аэропортов, всего же в плане Национального офиса по приватизации числятся восемь лотов.
Главное условие торгов — инвестирование в инфраструктуру и сохранение профиля деятельности аэропортов. При этом «дублирующиеся» записи в списке касаются отдельных объектов внутри комплексной структуры аэропортов и разных управленческих решений.
Полные паспорта объектов доступны на портале Агентства по защите и развитию конкуренции, где указаны данные о недвижимости, земельных участках, терминалах и взлётно-посадочных полосах (ВПП).
На 2026 год планируется выставить на торги следующие объекты:
Для этих четырех аэропортов используется форма реализации «исключение вида деятельности» — промежуточный этап, когда государство выводит из деятельности аэропорта ряд функций перед передачей его частным структурам.
В 2027 году на торги выйдут:
Эти объекты планируется передать в доверительное управление.
Приватизация аэропортов — не новое явление. Например, Шымкентский аэропорт планировали передать в доверительное управление еще в 2022 году за 5,6 млрд тенге, но конкурс не состоялся из-за недостатка участников.
Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на интерес инвесторов:
Наиболее «рисковыми» считаются Шымкент и Актобе — там пока нет окончательной модели передачи, а объем активов остаётся неясным. Высокая вероятность продажи наблюдается у аэропорта Кызылорды, где государство сразу передает объект в доверительное управление.
Атырау и Павлодар рассматриваются как объекты с потенциалом для развития региональных транспортных хабов.
По данным Авиационной администрации Казахстана, в республике 24 сертифицированных аэропорта. Многие уже перешли в частные руки или доверительное управление:
Приватизация стратегических объектов вызывает споры: эксперты предупреждают о возможной потере контроля над ключевой транспортной инфраструктурой.
С другой стороны, мировая практика показывает, что передача аэропортов в аренду или доверительное управление частным компаниям позволяет:
