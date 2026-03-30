18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 11:58

Казахстан распродаёт свои аэропорты: кто купит небо

Новости Казахстана 0 1 050

В ближайшее время государственные аэропорты Казахстана могут почти полностью перейти в частные руки. Правительство запускает масштабную приватизацию воздушных гаваней страны, и эксперты предупреждают о возможных рисках утраты контроля над стратегической инфраструктурой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Фото: Яндекс Карты
Планы приватизации: какие аэропорты выставлены на торги

Еще в ноябре прошлого года правительство утвердило перечень государственных предприятий, подлежащих передаче в конкурентную среду. В этот список вошли шесть региональных аэропортов, всего же в плане Национального офиса по приватизации числятся восемь лотов.

Главное условие торгов — инвестирование в инфраструктуру и сохранение профиля деятельности аэропортов. При этом «дублирующиеся» записи в списке касаются отдельных объектов внутри комплексной структуры аэропортов и разных управленческих решений.

Полные паспорта объектов доступны на портале Агентства по защите и развитию конкуренции, где указаны данные о недвижимости, земельных участках, терминалах и взлётно-посадочных полосах (ВПП).

Кто в зоне приватизации

На 2026 год планируется выставить на торги следующие объекты:

  • АО «Аэропорт Коркыт Ата» (Кызылорда)
  • АО «Аэропорт Шымкент»
  • АО «Международный аэропорт Атырау имени Хиуаз Доспановой» (собственник АО «АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки»)
  • АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» (Актобе)

Для этих четырех аэропортов используется форма реализации «исключение вида деятельности» — промежуточный этап, когда государство выводит из деятельности аэропорта ряд функций перед передачей его частным структурам.

В 2027 году на торги выйдут:

  • АО «Аэропорт Павлодар»
  • АО «Международный аэропорт Туркестан»

Эти объекты планируется передать в доверительное управление.

Перспективы и риски продаж

Приватизация аэропортов — не новое явление. Например, Шымкентский аэропорт планировали передать в доверительное управление еще в 2022 году за 5,6 млрд тенге, но конкурс не состоялся из-за недостатка участников.

Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на интерес инвесторов:

  • юридическая модель передачи;
  • финансовая привлекательность и доходность;
  • инфраструктурные возможности и загрузка аэропорта.

Наиболее «рисковыми» считаются Шымкент и Актобе — там пока нет окончательной модели передачи, а объем активов остаётся неясным. Высокая вероятность продажи наблюдается у аэропорта Кызылорды, где государство сразу передает объект в доверительное управление.

Атырау и Павлодар рассматриваются как объекты с потенциалом для развития региональных транспортных хабов.

Сколько аэропортов остаётся у государства

По данным Авиационной администрации Казахстана, в республике 24 сертифицированных аэропорта. Многие уже перешли в частные руки или доверительное управление:

  • Алматы: турецкий холдинг TAV Airports
  • Шымкент и Тараз (Аулие-Ата): авиакомпания SCAT
  • Караганда (Сары-Арка): 60% — Turlov Private Holding, 35% — Ерлан Оспанов
  • Уральск (им. Маншук Маметовой): доли распределены между АО «Ретранс» (49%), Даулетхан Килыбаев (49%), ТОО «Уральск менеджмент» (2%)
  • Жезказган: корпорация «Казахмыс»
  • Астана: Terminals Holding (ОАЭ), переведён в коммунальную собственность акимата
  • Актау: турецкая ATM Grup (YDA Group), контракт до 2036 года.

Чем рискует государство

Приватизация стратегических объектов вызывает споры: эксперты предупреждают о возможной потере контроля над ключевой транспортной инфраструктурой.

  • Расул Рысмамбетов, финансист, называет аэропорты «инфраструктурой суверенитета».
  • Денис Кривошеев, эксперт авиационной отрасли, предлагает остановиться и оценить последствия приватизации, включая тарифы и логистическую зависимость.

С другой стороны, мировая практика показывает, что передача аэропортов в аренду или доверительное управление частным компаниям позволяет:

  • снизить нагрузку на бюджет;
  • привлечь инвестиции;
  • обновить инфраструктуру;
  • повысить качество услуг для пассажиров.
1
9
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

