Казахстан распродаёт свои аэропорты: кто купит небо

В ближайшее время государственные аэропорты Казахстана могут почти полностью перейти в частные руки. Правительство запускает масштабную приватизацию воздушных гаваней страны, и эксперты предупреждают о возможных рисках утраты контроля над стратегической инфраструктурой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Планы приватизации: какие аэропорты выставлены на торги

Еще в ноябре прошлого года правительство утвердило перечень государственных предприятий, подлежащих передаче в конкурентную среду. В этот список вошли шесть региональных аэропортов, всего же в плане Национального офиса по приватизации числятся восемь лотов.

Главное условие торгов — инвестирование в инфраструктуру и сохранение профиля деятельности аэропортов. При этом «дублирующиеся» записи в списке касаются отдельных объектов внутри комплексной структуры аэропортов и разных управленческих решений.

Полные паспорта объектов доступны на портале Агентства по защите и развитию конкуренции, где указаны данные о недвижимости, земельных участках, терминалах и взлётно-посадочных полосах (ВПП).

Кто в зоне приватизации

На 2026 год планируется выставить на торги следующие объекты:

АО «Аэропорт Коркыт Ата» (Кызылорда)

АО «Аэропорт Шымкент»

АО «Международный аэропорт Атырау имени Хиуаз Доспановой» (собственник АО «АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки»)

(собственник АО «АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки») АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» (Актобе)

Для этих четырех аэропортов используется форма реализации «исключение вида деятельности» — промежуточный этап, когда государство выводит из деятельности аэропорта ряд функций перед передачей его частным структурам.

В 2027 году на торги выйдут:

АО «Аэропорт Павлодар»

АО «Международный аэропорт Туркестан»

Эти объекты планируется передать в доверительное управление.

Перспективы и риски продаж

Приватизация аэропортов — не новое явление. Например, Шымкентский аэропорт планировали передать в доверительное управление еще в 2022 году за 5,6 млрд тенге, но конкурс не состоялся из-за недостатка участников.

Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на интерес инвесторов:

юридическая модель передачи;

финансовая привлекательность и доходность;

инфраструктурные возможности и загрузка аэропорта.

Наиболее «рисковыми» считаются Шымкент и Актобе — там пока нет окончательной модели передачи, а объем активов остаётся неясным. Высокая вероятность продажи наблюдается у аэропорта Кызылорды, где государство сразу передает объект в доверительное управление.

Атырау и Павлодар рассматриваются как объекты с потенциалом для развития региональных транспортных хабов.

Сколько аэропортов остаётся у государства

По данным Авиационной администрации Казахстана, в республике 24 сертифицированных аэропорта. Многие уже перешли в частные руки или доверительное управление:

Алматы: турецкий холдинг TAV Airports

турецкий холдинг TAV Airports Шымкент и Тараз (Аулие-Ата): авиакомпания SCAT

авиакомпания SCAT Караганда (Сары-Арка): 60% — Turlov Private Holding, 35% — Ерлан Оспанов

60% — Turlov Private Holding, 35% — Ерлан Оспанов Уральск (им. Маншук Маметовой): доли распределены между АО «Ретранс» (49%), Даулетхан Килыбаев (49%), ТОО «Уральск менеджмент» (2%)

доли распределены между АО «Ретранс» (49%), Даулетхан Килыбаев (49%), ТОО «Уральск менеджмент» (2%) Жезказган: корпорация «Казахмыс»

корпорация «Казахмыс» Астана: Terminals Holding (ОАЭ), переведён в коммунальную собственность акимата

Terminals Holding (ОАЭ), переведён в коммунальную собственность акимата Актау: турецкая ATM Grup (YDA Group), контракт до 2036 года.

Чем рискует государство

Приватизация стратегических объектов вызывает споры: эксперты предупреждают о возможной потере контроля над ключевой транспортной инфраструктурой.

Расул Рысмамбетов , финансист, называет аэропорты «инфраструктурой суверенитета».

, финансист, называет аэропорты «инфраструктурой суверенитета». Денис Кривошеев, эксперт авиационной отрасли, предлагает остановиться и оценить последствия приватизации, включая тарифы и логистическую зависимость.

С другой стороны, мировая практика показывает, что передача аэропортов в аренду или доверительное управление частным компаниям позволяет: