18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.04.2026, 19:15

Цены на бензин в Казахстане после 1 апреля: официальное заявление Минэнерго РК

Новости Казахстана 0 1 206

С 1 апреля в Казахстане завершился мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо. Министерство энергетики РК прокомментировало, как будет складываться ситуация на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото © Shutterstock
Фото © Shutterstock

Цены формируются рыночным путем, но контроль сохраняется

В ведомстве подчеркнули, что стоимость бензина и дизельного топлива определяется рыночными механизмами. При этом правительство Казахстана не допустит резкого и необоснованного роста цен, поскольку защита интересов населения остается приоритетом.

Топливный рынок под постоянным мониторингом

В Минэнерго отметили, что ситуация на внутреннем рынке находится под постоянным контролем. В стране нет дефицита топлива, сформированы необходимые запасы, а в регионах действуют оперативные штабы мониторинга.

Эти штабы ежедневно отслеживают:

  • уровень цен на топливо,
  • наличие горюче-смазочных материалов на АЗС,
  • логистику поставок.

Такой подход позволяет оперативно реагировать на любые отклонения и обеспечивать стабильность на внутреннем рынке.

Итоги моратория: стабильность и отсутствие перебоев

По информации министерства, в период действия моратория удалось обеспечить ценовую стабильность. Розничные цены у крупных сетей автозаправок не повысились, а перебоев с поставками нефтепродуктов на внутреннем рынке не наблюдалось.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
