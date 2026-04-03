Цены на бензин в Казахстане после 1 апреля: официальное заявление Минэнерго РК

С 1 апреля в Казахстане завершился мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо. Министерство энергетики РК прокомментировало, как будет складываться ситуация на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В ведомстве подчеркнули, что стоимость бензина и дизельного топлива определяется рыночными механизмами. При этом правительство Казахстана не допустит резкого и необоснованного роста цен, поскольку защита интересов населения остается приоритетом.
В Минэнерго отметили, что ситуация на внутреннем рынке находится под постоянным контролем. В стране нет дефицита топлива, сформированы необходимые запасы, а в регионах действуют оперативные штабы мониторинга.
Эти штабы ежедневно отслеживают:
Такой подход позволяет оперативно реагировать на любые отклонения и обеспечивать стабильность на внутреннем рынке.
По информации министерства, в период действия моратория удалось обеспечить ценовую стабильность. Розничные цены у крупных сетей автозаправок не повысились, а перебоев с поставками нефтепродуктов на внутреннем рынке не наблюдалось.
