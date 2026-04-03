«КазМунайГаз» представил платформу масштаба Кашагана с потенциалом свыше 20 млрд тонн топлива

Нацкомпания «КазМунайГаз» открыла новую Жылыойскую карбонатную платформу в Прикаспийском бассейне, которая может изменить нефтегазовую карту Казахстана, сообщает Lada.kz.

Платформа сопоставима с Кашаганом

На Международном геологическом форуме Geoscience & Exploration Central Asia КМГ представил новую геологическую модель региона. Площадь платформы составляет около 9 тыс. кв. км, и участок ранее не изучался бурением.

Директор общественного фонда Energy Monitor, Нурлан Жумагулов, отметил, что ресурсный потенциал платформы превышает 20 млрд тонн условного топлива, что делает проект сопоставимым по масштабу с крупнейшими месторождениями страны, такими как Кашаган.

Короткосрочные и среднесрочные планы

На участке Каратон уже получен фонтанный приток газа, а в ближайшее время планируется ускорение возврата части контрактных территорий в пользу КМГ с закреплением приоритетного права на разработку.

Среднесрочные задачи включают:

Геологоразведочные работы 2D и 3D;

Бурение сверхглубокой скважины глубиной не менее 8 тыс. метров.

Проект развивается отдельно от Кашагана и Тенгиза

В компании подчеркнули, что проект может реализовываться вне действующих контрактов по Кашагану и Тенгизу, так как глубина залегания и геологическое строение платформы существенно отличаются от этих месторождений.