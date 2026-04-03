«КазМунайГаз» представил платформу масштаба Кашагана с потенциалом свыше 20 млрд тонн топлива

Нацкомпания «КазМунайГаз» открыла новую Жылыойскую карбонатную платформу в Прикаспийском бассейне, которая может изменить нефтегазовую карту Казахстана, сообщает Lada.kz.
На Международном геологическом форуме Geoscience & Exploration Central Asia КМГ представил новую геологическую модель региона. Площадь платформы составляет около 9 тыс. кв. км, и участок ранее не изучался бурением.
Директор общественного фонда Energy Monitor, Нурлан Жумагулов, отметил, что ресурсный потенциал платформы превышает 20 млрд тонн условного топлива, что делает проект сопоставимым по масштабу с крупнейшими месторождениями страны, такими как Кашаган.
Фото: © Energy Monitor
На участке Каратон уже получен фонтанный приток газа, а в ближайшее время планируется ускорение возврата части контрактных территорий в пользу КМГ с закреплением приоритетного права на разработку.
Среднесрочные задачи включают:
В компании подчеркнули, что проект может реализовываться вне действующих контрактов по Кашагану и Тенгизу, так как глубина залегания и геологическое строение платформы существенно отличаются от этих месторождений.
