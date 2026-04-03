03.04.2026, 07:01

«КазМунайГаз» представил платформу масштаба Кашагана с потенциалом свыше 20 млрд тонн топлива

Новости Казахстана

Нацкомпания «КазМунайГаз» открыла новую Жылыойскую карбонатную платформу в Прикаспийском бассейне, которая может изменить нефтегазовую карту Казахстана, сообщает Lada.kz. 

Фото: © Energy Monitor

Платформа сопоставима с Кашаганом

На Международном геологическом форуме Geoscience & Exploration Central Asia КМГ представил новую геологическую модель региона. Площадь платформы составляет около 9 тыс. кв. км, и участок ранее не изучался бурением.

Директор общественного фонда Energy Monitor, Нурлан Жумагулов, отметил, что ресурсный потенциал платформы превышает 20 млрд тонн условного топлива, что делает проект сопоставимым по масштабу с крупнейшими месторождениями страны, такими как Кашаган.

Короткосрочные и среднесрочные планы

На участке Каратон уже получен фонтанный приток газа, а в ближайшее время планируется ускорение возврата части контрактных территорий в пользу КМГ с закреплением приоритетного права на разработку.

Среднесрочные задачи включают:

  • Геологоразведочные работы 2D и 3D;
  • Бурение сверхглубокой скважины глубиной не менее 8 тыс. метров.

Проект развивается отдельно от Кашагана и Тенгиза

В компании подчеркнули, что проект может реализовываться вне действующих контрактов по Кашагану и Тенгизу, так как глубина залегания и геологическое строение платформы существенно отличаются от этих месторождений.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь