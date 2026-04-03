03.04.2026, 07:19

В Казахстан пришли «клещи-мутанты», способные бежать за жертвой километры

Опасные клещи рода Hyalomma, способные преследовать человека, активизировались в Казахстане. Специалисты предупреждают о повышенном риске укусов в степях и городских парках, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Фото: кадр YouTube
Опасных паукообразных обнаружили в южных регионах России, недалеко от границы с Казахстаном. Речь о клещах рода Hyalomma, которые отличаются большими размерами, высокой скоростью и способностью следовать за жертвой на расстоянии нескольких километров.

По данным КТК, вид не является новым для Казахстана, но в 2026 году наблюдается повышенная активность. Чаще всего клещи встречаются в степях, пустынях и на пастбищах юга и запада страны. Обычно они паразитируют на птицах и животных, однако могут нападать и на людей.

Как клещи охотятся на человека

«Клещи поджидают жертву в кустах и высокой траве, реагируя на тепло человека или животного. Они могут пройти несколько километров за своей добычей», — объясняет директор филиала Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагул Куатбаева.

Местные жители уже сталкивались с опасными насекомыми. Гульнар Бюттнер, проживающая в селе, рассказывает, что за 20 лет жизни ей не раз приходилось снимать с себя клещей:

«После прогулок в лесу всегда проверяли одежду, делали прививки. Место укуса обычно немного зудит, но серьезных последствий не было».

Сезон клещей начался: статистика укусов

Сезон активных клещей только стартовал, а в Алматы уже зарегистрировано 78 случаев укусов, большая часть — дети до 14 лет. По словам санврачей, статистика остается в пределах нормы: активизация клещей связана с прогревшейся почвой.

Чтобы снизить риски, в Алматы началась обработка территорий:

  • более 2366 га обработанных городских парков и скверов,
  • популярные места отдыха, включая Алма-Арасанское и Бутаковское ущелья, парк Медео.

Об этом сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкoва.

Опасность заболеваний

Клещи Hyalomma опаснее обычных видов: они чаще переносят конго-крымскую геморрагическую лихорадку, клещевой энцефалит и другие инфекции. Визуально определить зараженного насекомого невозможно, а симптомы у человека могут проявиться не сразу.

«Если клещ присосался, необходимо обращаться в ближайший травмпункт. Родители иногда снимают клещей самостоятельно и забывают об этом инциденте, что небезопасно», — предупреждает Айнагул Куатбаева.

Паника не нужна

Специалисты подчеркивают, что риск укуса зараженного клеща в городских условиях минимален. Главное — соблюдать меры предосторожности:

  • носить закрытую одежду при прогулках в лесу и на природе,
  • проверять одежду и тело после прогулки,
  • при обнаружении клеща обращаться к врачам, а не пытаться снять насекомое самостоятельно.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь