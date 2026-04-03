Список товаров и услуг, за которые казахстанцам теперь придется переплачивать

Инфляция в Казахстане замедляется, но цены на ряд товаров и услуг продолжают расти стремительными темпами, сообщает Lada.kz.

Инфляция замедляется, но рост цен сохраняется

По данным Бюро национальной статистики (БНС), инфляция в марте 2026 года снизилась с 11,7% до 11%, а месячный рост цен замедлился с 1,1% до 0,6%. Это не означает, что товары стали дешевле — просто они дорожают медленнее, чем раньше.

В числе продуктов, которые за год подорожали заметно, оказались:

Яблоки — +13,5%

Овсяные хлопья — +12,9%

Лапша — +12%

Среди бытовых товаров и косметики цены выросли на:

Шампуни — +13,9%

Хозяйственное мыло — +7,3%

А среди услуг больше всего подорожали:

Курьерские услуги — +14,3%

Организация мероприятий — +10,8%

Топ-20 самых подорожавших товаров и услуг

Согласно БНС, некоторые позиции показывают крайне высокие темпы роста. На лидирующих местах оказались:

Медикаменты и здоровье:

Активированный уголь — +66,5%

Парацетамол, 500 мг — +53,8%

Ацетилсалициловая кислота, 500 мг — +52,2%

Лечение в дневном стационаре — +34,9%

Услуги стационарной лечебной помощи с ночевкой — +33,8%

Продукты питания:

Лимоны — +50,2%

Шоколад (в том числе белый) — +30,2%

Тушенка из говядины — +29,9%

Скумбрия копченая — +29,3%

Товары для дома и техника:

Электрические фены — +36,2%

Электробритвы — +32,9%

Фильтр-кувшины — +30,5%

Набор столовых приборов из нержавеющей стали — +32,5%

Услуги и развлечения:

Авиабилеты международные — +38,1%

Услуги театров — +41,1%

Украшения и аксессуары:

Золотые обручальные кольца — +45%

Наручные часы — +34,2%

Вывод

Хотя общая инфляция в Казахстане замедляется, отдельные категории товаров и услуг продолжают демонстрировать значительный рост. Особенно заметно подорожали лекарства, украшения, авиабилеты и бытовая техника. Для потребителей это означает, что расходы на здоровье и досуг остаются высокими, несмотря на замедление общего роста цен.