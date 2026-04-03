03.04.2026, 07:53

Список товаров и услуг, за которые казахстанцам теперь придется переплачивать

Инфляция в Казахстане замедляется, но цены на ряд товаров и услуг продолжают расти стремительными темпами, сообщает Lada.kz. 

Инфляция замедляется, но рост цен сохраняется

По данным Бюро национальной статистики (БНС), инфляция в марте 2026 года снизилась с 11,7% до 11%, а месячный рост цен замедлился с 1,1% до 0,6%. Это не означает, что товары стали дешевле — просто они дорожают медленнее, чем раньше.

В числе продуктов, которые за год подорожали заметно, оказались:

  • Яблоки — +13,5%
  • Овсяные хлопья — +12,9%
  • Лапша — +12%

Среди бытовых товаров и косметики цены выросли на:

  • Шампуни — +13,9%
  • Хозяйственное мыло — +7,3%

А среди услуг больше всего подорожали:

  • Курьерские услуги — +14,3%
  • Организация мероприятий — +10,8%

Топ-20 самых подорожавших товаров и услуг

Согласно БНС, некоторые позиции показывают крайне высокие темпы роста. На лидирующих местах оказались:

Медикаменты и здоровье:

  • Активированный уголь — +66,5%
  • Парацетамол, 500 мг — +53,8%
  • Ацетилсалициловая кислота, 500 мг — +52,2%
  • Лечение в дневном стационаре — +34,9%
  • Услуги стационарной лечебной помощи с ночевкой — +33,8%

Продукты питания:

  • Лимоны — +50,2%
  • Шоколад (в том числе белый) — +30,2%
  • Тушенка из говядины — +29,9%
  • Скумбрия копченая — +29,3%

Товары для дома и техника:

  • Электрические фены — +36,2%
  • Электробритвы — +32,9%
  • Фильтр-кувшины — +30,5%
  • Набор столовых приборов из нержавеющей стали — +32,5%

Услуги и развлечения:

  • Авиабилеты международные — +38,1%
  • Услуги театров — +41,1%

Украшения и аксессуары:

  • Золотые обручальные кольца — +45%
  • Наручные часы — +34,2%

Вывод

Хотя общая инфляция в Казахстане замедляется, отдельные категории товаров и услуг продолжают демонстрировать значительный рост. Особенно заметно подорожали лекарства, украшения, авиабилеты и бытовая техника. Для потребителей это означает, что расходы на здоровье и досуг остаются высокими, несмотря на замедление общего роста цен.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь