В Казахстане готовят жесткие штрафы и поправки в Уголовном кодексе

В Казахстане планируют ввести уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных и увеличить административные штрафы до 21,6 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Массовые утечки данных под уголовную ответственность

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщили о планах по усилению защиты персональных данных. Одним из ключевых нововведений станет уголовная ответственность за массовое распространение информации о гражданах.

Вице-премьер — министр Жаслан Мадиев отметил, что изменения коснутся статьи 147 Уголовного кодекса, которая сейчас регулирует незаконный сбор и распространение персональных данных. Поправки уточнят, что уголовная ответственность распространяется на массовые утечки, однако точные санкции пока не определены.

Административные штрафы увеличат почти в три раза

Сейчас за нарушение закона о персональных данных предусмотрены штрафы до 2000 МРП (около 8,6 млн тенге) для крупного бизнеса. Новые поправки предлагают увеличить штраф до 5000 МРП (21,6 млн тенге), хотя детали ещё согласовываются с другими госорганами.

"Конкретные параметры санкций будут определены в рамках законодательных поправок", — уточнили в министерстве.

Ограничение скачивания данных из госбаз

Министерство планирует ограничить возможность выгрузки персональных данных из государственных информационных систем. В ведомстве отметили, что приоритет будет отдаваться интеграции систем, а выгрузка данных разрешена только в строго определённых законом случаях.

Статус разработки и согласования

Поправки находятся на стадии разработки и согласования. Их цель — обеспечить логическое развитие конституционной нормы о защите персональных данных. Часть инициатив разрабатывается в рамках депутатской инициативы, детали которой пока не раскрываются.