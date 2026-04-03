Сырьевая битва за Казахстан: почему мировые гиганты выстроились в очередь к нашим недрам

Иностранные инвесторы готовы вложить около 40 млрд тенге в разведку твердых полезных ископаемых в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан сообщил, что иностранные компании активно участвуют в разведке полезных ископаемых в Казахстане. Уже выдано около 3 тысяч лицензий для добычи и изучения ресурсов.

Среди зарубежных участников рынка – канадские Barrick Gold, First Quantum, Teck, Ivanhoe; австралийские Fortescue и Rio Tinto; а также американская Cove Capital.

Прогнозируемые инвестиции и сроки открытия месторождений

По словам Ирана Шархана, новые инвесторы, включая East Star Resources, Sarytogan Graphite, Arras Minerals и PallasResources, планируют вложить не менее 40 млрд тенге в разведку.

На открытие новых месторождений обычно уходит от трех до пяти лет. Ожидается, что первые результаты разведки будут видны в 2026–2028 годах.

Развитие геолого-геофизической инфраструктуры

До конца 2026 года планируется довести геолого-геофизическую изученность территории Казахстана до 2,2 млн кв. м.

В декабре 2028 года в стране создадут сертифицированный лабораторный комплекс на базе Национальной геологической службы. Здесь заработают:

современные лаборатории;

фондохранилище и кернохранилище;

административный корпус.

Минерально-сырьевая база Казахстана

По данным ведомства, страна располагает примерно 10 тыс. месторождений:

1 009 – твердых полезных ископаемых;

359 – углеводородов;

более 3,7 тыс. – общераспространенных полезных ископаемых;

4 931 – подземных вод.

Запасы по основным ресурсам: