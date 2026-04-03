Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
03.04.2026, 09:21

Сырьевая битва за Казахстан: почему мировые гиганты выстроились в очередь к нашим недрам

Новости Казахстана 0 1 305

Иностранные инвесторы готовы вложить около 40 млрд тенге в разведку твердых полезных ископаемых в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан сообщил, что иностранные компании активно участвуют в разведке полезных ископаемых в Казахстане. Уже выдано около 3 тысяч лицензий для добычи и изучения ресурсов.

Среди зарубежных участников рынка – канадские Barrick Gold, First Quantum, Teck, Ivanhoe; австралийские Fortescue и Rio Tinto; а также американская Cove Capital.

Прогнозируемые инвестиции и сроки открытия месторождений

По словам Ирана Шархана, новые инвесторы, включая East Star Resources, Sarytogan Graphite, Arras Minerals и PallasResources, планируют вложить не менее 40 млрд тенге в разведку.

На открытие новых месторождений обычно уходит от трех до пяти лет. Ожидается, что первые результаты разведки будут видны в 2026–2028 годах.

Развитие геолого-геофизической инфраструктуры

До конца 2026 года планируется довести геолого-геофизическую изученность территории Казахстана до 2,2 млн кв. м.

В декабре 2028 года в стране создадут сертифицированный лабораторный комплекс на базе Национальной геологической службы. Здесь заработают:

  • современные лаборатории;
  • фондохранилище и кернохранилище;
  • административный корпус.

Минерально-сырьевая база Казахстана

По данным ведомства, страна располагает примерно 10 тыс. месторождений:

  • 1 009 – твердых полезных ископаемых;
  • 359 – углеводородов;
  • более 3,7 тыс. – общераспространенных полезных ископаемых;
  • 4 931 – подземных вод.

Запасы по основным ресурсам:

  • золото – 2,3 тыс. тонн;
  • нефть – 4,3 млрд тонн;
  • газ – 3,8 трлн куб. м;
  • уголь – 33,5 млрд тонн;
  • железо – 26,7 млрд тонн.
Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Не все еще по видимому продали, а самим развиваться не судьба?
03.04.2026, 06:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь