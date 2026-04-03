Лазерные системы на дорогах Казахстана: список и правила работы

АО «НК «КазАвтоЖол» внедряет новую систему визуального ориентирования для водителей. Лазерные установки проецируют яркие линии прямо в поле зрения, формируя чёткие ориентиры на дороге, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Тестирование технологии стартовало год назад на трассе Астана — Темиртау и показало эффективность в повышении безопасности.

Преимущества лазерной подсветки

Новая система позволяет водителям:

своевременно корректировать скорость и траекторию движения;

снизить риск засыпания на монотонных участках дорог;

повысить концентрацию внимания;

улучшить восприятие дорожной обстановки в условиях недостаточной видимости.

По словам специалистов, лазерные ориентиры особенно полезны в темное время суток, когда человеческий фактор наиболее уязвим.

Где появятся лазерные установки

На данный момент «дискотечные огни» устанавливаются на 22 платных участках республиканских дорог:

Астана — Щучинск

Астана — Темиртау

Алматы — Хоргос

Алматы — Конаев

Астана — Павлодар

Кокшетау — Петропавловск

Шымкент — Тараз

Тараз — Кайнар

Шымкент — Кызылорда

Шымкент — граница с Узбекистаном

Кызылорда — Аральск

Кандыагаш — Макат

Уральск — граница России (на Самару)

Уральск — граница России (на Саратов)

Ушарал — Достык

Павлодар — граница России (на Омск)

Павлодар — Калбатау

Балхаш — Бурылбайтал

Шу — Бурылбайтал

Бейнеу — Акжигит

Костанай — граница России (на Троицк)

Костанай — Денисовка

Цель внедрения

В нацкомпании подчеркивают, что проект направлен на повышение безопасности дорожного движения, особенно в условиях ограниченной видимости и ночного времени, когда риск аварий возрастает из-за человеческого фактора.