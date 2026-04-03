Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
03.04.2026, 10:39

Лазерные системы на дорогах Казахстана: список и правила работы

Новости Казахстана

АО «НК «КазАвтоЖол» внедряет новую систему визуального ориентирования для водителей. Лазерные установки проецируют яркие линии прямо в поле зрения, формируя чёткие ориентиры на дороге, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: КазАвтоЖол

Тестирование технологии стартовало год назад на трассе Астана — Темиртау и показало эффективность в повышении безопасности.

Преимущества лазерной подсветки

Новая система позволяет водителям:

  • своевременно корректировать скорость и траекторию движения;
  • снизить риск засыпания на монотонных участках дорог;
  • повысить концентрацию внимания;
  • улучшить восприятие дорожной обстановки в условиях недостаточной видимости.

По словам специалистов, лазерные ориентиры особенно полезны в темное время суток, когда человеческий фактор наиболее уязвим.

Где появятся лазерные установки

На данный момент «дискотечные огни» устанавливаются на 22 платных участках республиканских дорог:

  • Астана — Щучинск
  • Астана — Темиртау
  • Алматы — Хоргос
  • Алматы — Конаев
  • Астана — Павлодар
  • Кокшетау — Петропавловск
  • Шымкент — Тараз
  • Тараз — Кайнар
  • Шымкент — Кызылорда
  • Шымкент — граница с Узбекистаном
  • Кызылорда — Аральск
  • Кандыагаш — Макат
  • Уральск — граница России (на Самару)
  • Уральск — граница России (на Саратов)
  • Ушарал — Достык
  • Павлодар — граница России (на Омск)
  • Павлодар — Калбатау
  • Балхаш — Бурылбайтал
  • Шу — Бурылбайтал
  • Бейнеу — Акжигит
  • Костанай — граница России (на Троицк)
  • Костанай — Денисовка

Цель внедрения

В нацкомпании подчеркивают, что проект направлен на повышение безопасности дорожного движения, особенно в условиях ограниченной видимости и ночного времени, когда риск аварий возрастает из-за человеческого фактора.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь