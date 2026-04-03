В Казахстане разрешили менять графу «национальность» с учетом жизненных обстоятельств

Житель Астаны добился через суд права изменить национальность в документах, чтобы участвовать в программе переселения в Германию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Суд поддержал изменение национальности с учетом жизненных обстоятельств

Житель столицы Казахстана обратился в уполномоченный орган с просьбой изменить национальность с «итальянца» на «немца». Однако в ЦОНе ему отказали, сославшись на правило, что запись в документах о национальности определяется по национальности родителей.

Почему мужчине был отказ

По данным суда, истец по происхождению является итальянцем: его отец — итальянец, мать — русская, а бабушка по линии отца — немка. В отказе уполномоченного органа отмечалось, что сначала нужно изменить национальность отца, а затем повторно подавать заявление.

Не согласившись с этим, мужчина подал иск в Специализированный межрайонный административный суд Астаны.

Суд учел право на индивидуальные обстоятельства

В ходе разбирательства суд выяснил, что национальность бабушки истца — «немка», что подтвердили материалы дела. Кроме того, мужчина владеет немецким языком и имеет родственников в Германии, что было важно для участия в программе поздних переселенцев.

Суд также опирался на постановление Конституционного суда от 16 апреля 2025 года, согласно которому изменение национальности допускается с учетом различных жизненных обстоятельств, включая национальность близких родственников и другие объективные факторы.

Решение суда и дальнейшие шаги

По итогам разбирательства суд обязал уполномоченный орган завершить процедуру изменения национальности в документах астанчанина с учетом правовой позиции.

Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу.