18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.04.2026, 11:05

В Казахстане разрешили менять графу «национальность» с учетом жизненных обстоятельств

Новости Казахстана

Житель Астаны добился через суд права изменить национальность в документах, чтобы участвовать в программе переселения в Германию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov4c.kz
Фото: gov4c.kz

Суд поддержал изменение национальности с учетом жизненных обстоятельств

Житель столицы Казахстана обратился в уполномоченный орган с просьбой изменить национальность с «итальянца» на «немца». Однако в ЦОНе ему отказали, сославшись на правило, что запись в документах о национальности определяется по национальности родителей.

Почему мужчине был отказ

По данным суда, истец по происхождению является итальянцем: его отец — итальянец, мать — русская, а бабушка по линии отца — немка. В отказе уполномоченного органа отмечалось, что сначала нужно изменить национальность отца, а затем повторно подавать заявление.

Не согласившись с этим, мужчина подал иск в Специализированный межрайонный административный суд Астаны.

Суд учел право на индивидуальные обстоятельства

В ходе разбирательства суд выяснил, что национальность бабушки истца — «немка», что подтвердили материалы дела. Кроме того, мужчина владеет немецким языком и имеет родственников в Германии, что было важно для участия в программе поздних переселенцев.

Суд также опирался на постановление Конституционного суда от 16 апреля 2025 года, согласно которому изменение национальности допускается с учетом различных жизненных обстоятельств, включая национальность близких родственников и другие объективные факторы.

Решение суда и дальнейшие шаги

По итогам разбирательства суд обязал уполномоченный орган завершить процедуру изменения национальности в документах астанчанина с учетом правовой позиции.

Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

