Пенсии казахстанцев по-новому: что изменится в накоплениях ЕНПФ и к чему готовиться?

Пенсионные накопления казахстанцев будут инвестироваться с большей долей альтернативных инструментов. Эксперты предупреждают: высокая доходность может идти рука об руку с повышенными рисками, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Getty Images

Пенсионные деньги и новые инвестиционные горизонты

Национальный банк Казахстана решил увеличить долю альтернативных инструментов в валютном портфеле ЕНПФ с 0% до 10%, одновременно сократив вложения в гособлигации США с 30% до 15%. Цель — потенциально повысить доходность пенсионных средств, учитывая долгосрочный горизонт инвестиций.

Экономист и основатель сетевого издания EconomyKZ.org Руслан Султанов отмечает, что пенсионный портфель — это «не место для экспериментов». Он подчеркивает, что альтернативные активы несут с собой сложности в оценке, низкую прозрачность и ограниченную ликвидность, что может нивелировать эффект диверсификации.

Потенциальная доходность против рисков

По расчетам Нацбанка, использование альтернативных инструментов способно увеличить ожидаемую доходность валютного портфеля на 51 базисный пункт — с 5,72% до 6,23%. При этом Султанов предупреждает: это прогноз, а не гарантия. Небольшие отклонения в премии за риск, комиссиях или ликвидности могут полностью нивелировать потенциальный прирост.

Экономист также объясняет, что высокие доходности альтернативных инструментов достигаются за счет дополнительных ограничений: низкой ликвидности, сложности выхода и качества управления активами. Для пенсионной системы важно, чтобы эти инструменты занимали строго контролируемую долю, а основной приоритет оставался за стабильными и предсказуемыми доходами.

Международный опыт и институциональная дисциплина

Султанов отмечает, что в Канаде, Австралии и Нидерландах альтернативные активы давно используются как часть пенсионных портфелей. Однако ключ к успеху — зрелая система управления, собственные команды, доступ к прямым сделкам и строгий риск-менеджмент.

«Альтернативные инструменты работают там, где есть институциональная дисциплина», — подчеркивает эксперт. Без соответствующей подготовки и контроля внедрение таких активов может стать источником ошибок, а не дохода.

10% портфеля: много или мало?

Нацбанк планирует направить 10% валютного портфеля ЕНПФ в альтернативные активы. Эксперт поясняет, что это допустимый лимит для текущей готовности системы. Увеличение доли без качественного пайплайна сделок, управленческой емкости и учета ликвидности может снизить эффективность портфеля.

Оптимальный подход для пенсионных средств — постепенное и консервативное увеличение доли альтернативных инвестиций, с акцентом на проверенные и прозрачные источники дохода, такие как инфраструктурные проекты, качественная коммерческая недвижимость или отдельные сегменты private equity.

Традиционные инструменты остаются актуальными

Султанов напоминает, что даже при стремлении к более высокой доходности часть традиционных инструментов может быть привлекательнее альтернатив. Например, облигации Минфина РК на KASE 26 марта 2026 года показали доходность около 15% годовых — без необходимости брать на себя сложные и непрозрачные риски.