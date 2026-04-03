Тарифы на мобильную связь в Казахстане выросли на 151%

Тарифы некоторых операторов мобильной связи в Казахстане выросли на 151%, что вызвало критику со стороны депутатов и граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Депутат озвучила резкое повышение цен

Мажилисмен партии Respublica Нургуль Тау заявила, что резкое повышение тарифов остается необъяснённым. По её словам, рост цен на услуги связи не сопровождается улучшением качества: интернет-трафик заканчивается слишком быстро, а обещанный безлимит часто не работает, особенно в сельской местности.

"Почему вы считаете, что в эту сферу не приходят новые инвесторы? Если рынок привлекателен, найдутся компании, готовые вкладывать средства. Почему качество связи низкое?" — подчеркнула депутат в ходе совещания, посвящённого тарифам на мобильную связь.

Монополизация рынка и последствия для потребителей

На сегодняшний день на рынке работают всего три оператора, что, по мнению экспертов, ограничивает конкуренцию. Отсутствие альтернативных компаний ведёт к необоснованному росту тарифов.

Только за прошлый год в антимонопольный орган поступило более 1 тысячи жалоб, а в Комитет по защите прав потребителей — свыше 1,7 тысячи обращений.

Мажилисмены отметили, что системного решения проблем, на которые жалуются граждане, пока не существует.

Призыв к прозрачности и привлечению инвестиций

Депутат Нургуль Тау призвала к большей прозрачности в ценообразовании и к созданию условий для прихода новых инвесторов на рынок связи. По её мнению, это позволит снизить тарифы и улучшить качество услуг.