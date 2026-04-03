Тарифы на мобильную связь в Казахстане выросли на 151%

Тарифы некоторых операторов мобильной связи в Казахстане выросли на 151%, что вызвало критику со стороны депутатов и граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Депутат озвучила резкое повышение цен

Мажилисмен партии Respublica Нургуль Тау заявила, что резкое повышение тарифов остается необъяснённым. По её словам, рост цен на услуги связи не сопровождается улучшением качества: интернет-трафик заканчивается слишком быстро, а обещанный безлимит часто не работает, особенно в сельской местности.

"Почему вы считаете, что в эту сферу не приходят новые инвесторы? Если рынок привлекателен, найдутся компании, готовые вкладывать средства. Почему качество связи низкое?" — подчеркнула депутат в ходе совещания, посвящённого тарифам на мобильную связь.

Монополизация рынка и последствия для потребителей

На сегодняшний день на рынке работают всего три оператора, что, по мнению экспертов, ограничивает конкуренцию. Отсутствие альтернативных компаний ведёт к необоснованному росту тарифов.

Только за прошлый год в антимонопольный орган поступило более 1 тысячи жалоб, а в Комитет по защите прав потребителей — свыше 1,7 тысячи обращений.

Мажилисмены отметили, что системного решения проблем, на которые жалуются граждане, пока не существует.

Призыв к прозрачности и привлечению инвестиций

Депутат Нургуль Тау призвала к большей прозрачности в ценообразовании и к созданию условий для прихода новых инвесторов на рынок связи. По её мнению, это позволит снизить тарифы и улучшить качество услуг.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Не пойму почему государство не возьмется за этот беспредел и не наведет там порядок? Ежегодно мне поднимают за интернет на 3 тыс. тенге, а в этом году на 4 тыс. сейчас плачу почти 17 тыс., ведь зарплату нам не поднимают в таком темпе. Когда уже кто-нибудь их остановит?
03.04.2026, 09:51
