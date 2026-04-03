Закроют ли ЦОНы в Казахстане? Жаслан Мадиев поставил точку в спорах

Новости Казахстана 0 886

Заместитель премьер-министра Жаслан Мадиев рассказал о будущем Центров обслуживания населения в условиях массового перехода госуслуг в онлайн, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан"

Снижение посещаемости ЦОНов

Жаслан Мадиев, замглавы правительства и министр искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщил журналистам в кулуарах Сената, что число посещений ЦОНов стремительно сокращается.

  • В 2024 году Центры обслуживания населения посетили около 15 миллионов граждан.
  • В 2025 году показатель снизился на 13%.
  • В первом квартале 2026 года посещаемость упала ещё на 30%.

По прогнозам Минцифры, к концу текущего года посещаемость ЦОНов может упасть на 50%, однако речь о массовом закрытии центров пока не идёт.

"Это не означает, что они сразу же будут закрыты", – подчеркнул министр.

Трансформация ЦОНов: новые зоны и функции

По словам Мадиева, текущая стратегия Минцифры направлена на трансформацию ЦОНов, а не на их ликвидацию.

  • 70% площади будет выделено под зоны самообслуживания, где граждане смогут самостоятельно получать госуслуги с помощью терминалов при поддержке консультантов.
  • 20% площади займут услуги, предоставляемые менеджерами, для тех случаев, когда требуется персональное сопровождение.
  • 10% площади будут посвящены обучению граждан работе с eGov-инструментами и цифровыми сервисами.

Такой подход позволит гражданам постепенно привыкать к онлайн-формату получения госуслуг, снижая необходимость личного посещения ЦОНов.

Онлайн-госуслуги как будущее

Министр отметил, что постепенный переход к самообслуживанию и цифровым технологиям создаёт устойчивую привычку получать услуги онлайн, что в долгосрочной перспективе повысит удобство и эффективность работы государственных сервисов.

ЦОНы останутся доступными для тех, кто нуждается в личной помощи, но большая часть услуг постепенно перейдёт в электронный формат.

