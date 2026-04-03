Закроют ли ЦОНы в Казахстане? Жаслан Мадиев поставил точку в спорах

Заместитель премьер-министра Жаслан Мадиев рассказал о будущем Центров обслуживания населения в условиях массового перехода госуслуг в онлайн, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Жаслан Мадиев, замглавы правительства и министр искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщил журналистам в кулуарах Сената, что число посещений ЦОНов стремительно сокращается.
По прогнозам Минцифры, к концу текущего года посещаемость ЦОНов может упасть на 50%, однако речь о массовом закрытии центров пока не идёт.
"Это не означает, что они сразу же будут закрыты", – подчеркнул министр.
По словам Мадиева, текущая стратегия Минцифры направлена на трансформацию ЦОНов, а не на их ликвидацию.
Такой подход позволит гражданам постепенно привыкать к онлайн-формату получения госуслуг, снижая необходимость личного посещения ЦОНов.
Министр отметил, что постепенный переход к самообслуживанию и цифровым технологиям создаёт устойчивую привычку получать услуги онлайн, что в долгосрочной перспективе повысит удобство и эффективность работы государственных сервисов.
ЦОНы останутся доступными для тех, кто нуждается в личной помощи, но большая часть услуг постепенно перейдёт в электронный формат.
Комментарии0 комментарий(ев)