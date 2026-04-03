Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
03.04.2026, 16:10

Грузия подняла планку: сколько теперь стоит «входной билет» для казахстанцев?

Новости Казахстана

Грузия ужесточила правила получения инвестиционных виз, увеличив минимальные пороги инвестиций и усилив контроль за финансами иностранцев, сообщает Lada.kz. 

Фото: emigras.ru
Фото: emigras.ru

Новые инвестиционные пороги для иностранных граждан

Согласно постановлению правительства Грузии № 133, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, минимальная стоимость недвижимости для получения инвестиционной визы категории D5 увеличена с $100 тыс. до $150 тыс. Ранее начальный порог составлял всего $35 тыс.

Теперь для оформления визы инвестору потребуется приобрести объект недвижимости с рыночной стоимостью, подтвержденной сертифицированным государственным оценщиком. Исключение составляют только земли сельскохозяйственного назначения — их покупка не дает права на иммиграционный статус.

Вместе с основным заявителем визу могут оформить супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети, что делает инвестиционные визы более привлекательными для семейных инвесторов.

Строже финансовые требования для всех виз

Грузинские власти также обновили финансовые критерии для всех типов иммиграционных виз (кроме инвестиционной). Теперь каждый иностранец должен подтвердить наличие средств на весь срок пребывания, при этом минимальная сумма на счету должна быть не ниже пяти средних прожиточных минимумов в месяц.

Эта мера направлена на то, чтобы иностранные резиденты обладали достаточными ресурсами для жизни и работы в стране, исключая риск финансовой нестабильности.

Ограничения для трудовых мигрантов

Изменения коснулись и категории D1, предназначенной для трудовых мигрантов. Визы теперь выдаются только тем иностранцам, кто реально ведет бизнес или официально трудоустроен в соответствии с законом «О предпринимателях».

Цели новых правил

Все эти шаги направлены на упорядочивание миграционных потоков, привлечение крупных инвестиций и адаптацию иммиграционной политики к экономическим реалиям страны.

Новые правила вступили в силу с 1 марта 2026 года и касаются всех заявлений на визу, начатых после этой даты.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь