03.04.2026, 16:57

2,6 млрд тенге из Спецгосфонда направили на общежитие для детей в Шымкенте

Новости Казахстана 0 696

В Шымкенте открыли новое современное общежитие для воспитанников школы-интерната с особыми образовательными и медицинскими потребностями. Объект построен за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, сообщает Lada.kz. 

Возвращенные активы направили на решение реальных социальных проблем

За сухими цифрами отчетов о возврате незаконно выведенных активов стоят не только финансовые показатели, но и конкретные изменения в жизни людей. Одним из таких примеров стал новый социальный объект в Шымкенте, построенный для детей, нуждающихся в особой поддержке и комфортных условиях проживания.

Речь идет о современном общежитии для воспитанников школы-интерната, где обучаются дети с особыми потребностями по медицинским показаниям. Реализация проекта стала наглядным подтверждением того, как возвращенные государству средства могут работать на благо общества и решать накопившиеся социальные проблемы.

Старое здание не справлялось с нагрузкой

До ввода нового объекта дети проживали в здании, построенном еще в 1975 году. За десятилетия эксплуатации оно морально и физически устарело, а существующие условия перестали соответствовать современным требованиям безопасности, комфорта и образовательной среды.

Особенно остро стояла проблема переполненности. При проектной вместимости в 125 мест в интернате фактически проживали 290 детей. Такая нагрузка создавала серьезный дефицит пространства и осложняла организацию полноценного быта, отдыха и медицинского сопровождения воспитанников.

Изношенная инфраструктура, нехватка мест и устаревшие помещения давно требовали системного решения. Строительство нового общежития стало ответом на эту проблему.

Новое общежитие рассчитано на 300 мест

Новый объект в Шымкенте построен с учетом современных стандартов качества, безопасности и доступности. Общая площадь общежития составляет 8 288,70 квадратного метра, а его вместимость рассчитана на 300 мест.

Новая инфраструктура позволит значительно улучшить условия проживания воспитанников, создать для них более благоприятную среду и снизить нагрузку, которая ранее приходилась на старое здание.

Проект ориентирован не только на размещение детей, но и на формирование полноценного пространства для жизни, развития, отдыха и восстановления.

На территории созданы условия для спорта и отдыха

Помимо самого здания, особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Общая площадь участка составляет 3,5 гектара.

На территории общежития предусмотрены:

  • футбольное поле площадью 800 квадратных метров;
  • воркаут-зона;
  • игровые площадки площадью 450 квадратных метров;
  • зоны отдыха площадью 200 квадратных метров.

Таким образом, новый объект ориентирован не только на решение жилищного вопроса, но и на создание полноценной среды для физической активности, общения, досуга и гармоничного развития детей.

Внутри здания предусмотрены все необходимые условия

Новое общежитие спроектировано с учетом потребностей воспитанников и требований к специализированным образовательным учреждениям.

Внутри здания предусмотрены:

  • раздельные жилые блоки для мальчиков и девочек;
  • оборудованный медицинский блок;
  • просторные игровые комнаты;
  • функциональные помещения различного назначения.

Все это направлено на создание безопасной, развивающей и комфортной среды, в которой дети смогут не только проживать, но и получать необходимую поддержку, уход и условия для полноценного обучения и социализации.

На реализацию проекта выделили 2,6 млрд тенге

Строительство общежития профинансировано по поручению Главы государства. На реализацию проекта из Специального государственного фонда было выделено 2,6 млрд тенге.

Именно в этом фонде аккумулируются средства, возвращенные государству, а также деньги, полученные от реализации возвращенного имущества. Использование этих ресурсов на строительство социальных объектов демонстрирует практический подход к восстановлению справедливости и перераспределению средств в интересах общества.

Такие проекты реализуются по всему Казахстану

Строительство нового общежития в Шымкенте — не разовая инициатива, а часть более широкой государственной работы по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры за счет возвращенных активов.

На сегодня по стране уже:

  • профинансировано строительство 440 социальных и коммунальных объектов;
  • общая сумма финансирования составила почти 500 млрд тенге;
  • 319 объектов уже введены в эксплуатацию.

Среди них — важнейшие для населения объекты:

  • школы;
  • больницы;
  • системы водоснабжения;
  • и другие социально значимые учреждения.

Каждый возвращенный тенге должен работать на людей

История с новым общежитием в Шымкенте показывает, что возвращенные государству средства могут не просто пополнять отчеты, а реально менять качество жизни граждан.

Когда такие деньги направляются на строительство школ, медицинских учреждений, инженерной инфраструктуры и объектов для детей, они начинают выполнять свою главную функцию — служить обществу.

Именно поэтому принцип остается неизменным: каждый возвращенный тенге должен работать на благо граждан Казахстана.

