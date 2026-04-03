«Зарплата будет весить больше»: как изменятся чеки на коммуналку и ГСМ в Казахстане с 1 апреля

С 1 апреля в Казахстане начался постепенный рост тарифов на ЖКХ и цены на топливо. Правительство обещает , что меры по увеличению доходов населения компенсируют влияние повышения цен, сообщает Lada.kz.

Тарифы и цены: что изменилось

Мораторий на повышение тарифов ЖКХ и цен на ГСМ, введённый в октябре 2025 года, закончился 1 апреля 2026 года. С этого дня тарифы будут увеличиваться постепенно, чтобы снизить нагрузку на население.

Снижение тарифов для производителей: электроэнергия и железнодорожные перевозки — до 70%

Сохранение компенсаций для социально уязвимых категорий населения

Вклад в инфляцию от повышения тарифов и цен на ГСМ не превысит 0,35 процентных пункта

Минэкономики отмечает, что сбалансированная тарифная политика помогает замедлить инфляцию: с 12,9% в сентябре 2025 года до 11% в марте 2026 года.

Бюджетная политика и сокращение дефицита

Правительство ужесточает контроль над бюджетными расходами. В 2026 году республиканский бюджет впервые за пять лет будет исполнен без целевых трансфертов из Национального фонда (в 2025 году их объём составлял 3,25 трлн тенге).

Основные показатели бюджета на 2026 год:

Доля расходов бюджета к ВВП снизится до 15,1%

Дефицит бюджета сократится почти втрое — с 2,5% ВВП в 2026 году до 0,9% в 2028 году

Строгий контроль расходов и трансфертов по Бюджетному кодексу

Эти меры направлены на снижение инфляционного давления и повышение эффективности бюджетной политики.

Программа повышения доходов населения до 2029 года

Комплексная программа включает:

Повышение зарплат работников коммунальной сферы, госслужащих и сельского хозяйства

Увеличение доли фонда оплаты труда в компаниях

Создание рабочих мест в обрабатывающей промышленности

Поддержку экспортоориентированных предприятий

Снижение финансовой нагрузки на население через комиссии и платежи

Реализацию социальных проектов крупных предприятий

В Минэкономики считают, что 2026 год станет ключевым для формирования тренда роста доходов граждан.

Почему зарплаты растут медленно

Сдержанный рост зарплат связан с:

Высокой неопределённостью в экономике и внешними рисками

Структурой экономики: доля зарплат в ВВП — около 31% против более 40% в развитых странах

Компании осторожно повышают выплаты, учитывая колебания цен, курсов и логистические сбои

Власти планируют изменить это соотношение, чтобы большая часть прибыли направлялась на оплату труда, а не на дивиденды.