Сделка в соцсетях: казахстанка оценила собственного ребенка в 800 тысяч тенге

Жительница Туркестанской области пыталась продать новорожденную дочь за 800 тысяч тенге, но была задержана полицией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
23-летняя женщина из Туркестанской области специально искала покупателей для своей будущей дочери через социальные сети еще на позднем сроке беременности.
После родов она попыталась передать трехдневного младенца за 800 тысяч тенге в Павлодаре. В этот момент правоохранители задержали подозреваемую с поличным.
Сейчас новорожденная девочка находится под постоянным медицинским наблюдением. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
— По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Новорожденная девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка будет дана в строгом соответствии с законом,— сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.
