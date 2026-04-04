Сделка в соцсетях: казахстанка оценила собственного ребенка в 800 тысяч тенге

Жительница Туркестанской области пыталась продать новорожденную дочь за 800 тысяч тенге, но была задержана полицией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

23-летняя женщина из Туркестанской области специально искала покупателей для своей будущей дочери через социальные сети еще на позднем сроке беременности.

После родов она попыталась передать трехдневного младенца за 800 тысяч тенге в Павлодаре. В этот момент правоохранители задержали подозреваемую с поличным.

Малышка под наблюдением врачей

Сейчас новорожденная девочка находится под постоянным медицинским наблюдением. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.