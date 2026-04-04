Казахстан готовит новые правила ипотечных ставок

Процент по ипотеке будет зависеть от размера первоначального взноса, сообщили в АРРФР, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Принцип «Больше накопил — меньше платишь»

Основное изменение, о котором сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова, заключается в привязке процентной ставки к размеру первоначального капитала заемщика. Эта мера призвана снизить кредитные риски для банков и уберечь граждан от непосильной долговой нагрузки.

Ключевое правило новой системы:

Взнос 30% и более: заемщик получает максимально низкую процентную ставку.

Взнос менее 30%: ставка по ипотеке может вырасти и составить около 25%.

«Это стимулирует заемщиков сначала накопить средства и только потом входить в долгосрочные кредитные обязательства», — пояснила глава регулятора.

Конкуренция с «Отбасы банком» и новые продукты БВУ

Регулятор отмечает, что коммерческие банки второго уровня (БВУ) уже начали внедрять механизмы, схожие с системой жилищных строительных сбережений. Благодаря разрешению участвовать в системе ЖСС, БВУ теперь предлагают клиентам схему:

Накопление: открытие специального депозита под будущую ипотеку. Льгота: выдача кредита по пониженной ставке после формирования необходимой суммы.

В настоящее время стандартный предел ставок находится на уровне 20%, однако новая методика позволит гибко управлять этим порогом.

Технический аспект: Коэффициент LTV

Важным фактором при расчете станет показатель LTV (Loan-to-Value) — соотношение суммы займа к стоимости залога. При наличии у клиента 30% собственных средств, банк будет покрывать кредитом лишь 70% стоимости недвижимости. Это делает кредит «безопасным» для финансовой системы и позволяет снизить итоговую переплату для человека.

Внедрение обновленной методики определения ГЭСВ (годовой эффективной ставки вознаграждения) находится на финальной стадии.

Справочно: ГЭСВ — это реальная стоимость кредита, включающая в себя не только номинальный процент, но и все сопутствующие комиссии и платежи.