18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.04.2026, 20:47

Казахстан готовит новые правила ипотечных ставок

Новости Казахстана 0 715

Процент по ипотеке будет зависеть от размера первоначального взноса, сообщили в АРРФР, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: smi24.kz
Фото: smi24.kz

Принцип «Больше накопил — меньше платишь»

Основное изменение, о котором сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова, заключается в привязке процентной ставки к размеру первоначального капитала заемщика. Эта мера призвана снизить кредитные риски для банков и уберечь граждан от непосильной долговой нагрузки.

Ключевое правило новой системы:

  • Взнос 30% и более: заемщик получает максимально низкую процентную ставку.

  • Взнос менее 30%: ставка по ипотеке может вырасти и составить около 25%.

«Это стимулирует заемщиков сначала накопить средства и только потом входить в долгосрочные кредитные обязательства», — пояснила глава регулятора.

Конкуренция с «Отбасы банком» и новые продукты БВУ

Регулятор отмечает, что коммерческие банки второго уровня (БВУ) уже начали внедрять механизмы, схожие с системой жилищных строительных сбережений. Благодаря разрешению участвовать в системе ЖСС, БВУ теперь предлагают клиентам схему:

  1. Накопление: открытие специального депозита под будущую ипотеку.

  2. Льгота: выдача кредита по пониженной ставке после формирования необходимой суммы.

В настоящее время стандартный предел ставок находится на уровне 20%, однако новая методика позволит гибко управлять этим порогом.

Технический аспект: Коэффициент LTV

Важным фактором при расчете станет показатель LTV (Loan-to-Value) — соотношение суммы займа к стоимости залога. При наличии у клиента 30% собственных средств, банк будет покрывать кредитом лишь 70% стоимости недвижимости. Это делает кредит «безопасным» для финансовой системы и позволяет снизить итоговую переплату для человека.

Внедрение обновленной методики определения ГЭСВ (годовой эффективной ставки вознаграждения) находится на финальной стадии.

Справочно: ГЭСВ — это реальная стоимость кредита, включающая в себя не только номинальный процент, но и все сопутствующие комиссии и платежи.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь