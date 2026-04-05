Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.04.2026, 20:24

Концерт с осадком: группа «Винтаж» оказалась в центре скандала в Астане

Новости Казахстана

Выступление российской группы «Винтаж» в столице Казахстана вызвало волну недовольства среди зрителей. Поклонники пожаловались на перенос площадки без предупреждения, духоту, плохую акустику и несоответствие условий купленным билетам, передает Lada.kz со ссылкой на Shot.

Фото: instagram.com/dusya_star/?hl=ru

Группа, основанная вокалисткой Анной Плетнёвой и певцом, композитором и саунд-продюсером Алексеем Романоф, должна была выступить в Конгресс-центре Астаны. Эта площадка рассчитана примерно на 3,5 тысячи человек. Однако, как сообщают российские источники, позже концерт был перенесен в зал отеля Wyndham Garden Astana, который вмещает до 800 человек.

По словам зрителей, именно этот перенос и стал причиной основного недовольства. Часть поклонников утверждает, что не получила никакого уведомления о новом месте проведения шоу. В результате некоторые не смогли попасть на концерт вовремя, а кто-то и вовсе пропустил выступление.

У нас два билета, и нас никто не предупредил о переносе! Мы все дружно оказались в конференц-зале Garden Hall на танцполе, в зале с плохой акустикой! Было очень душно!, - поделилась одна из зрительниц.

Дополнительное недовольство вызвало и то, что часть зрителей изначально покупала сидячие места. По их словам, стоимость таких билетов доходила до 35 тысяч тенге (примерно 6 тысяч рублей), однако уже на месте выяснилось, что в новом зале полноценной посадки нет. В результате многим пришлось провести все выступление стоя. Некоторые зрители решили покинуть мероприятие еще до его завершения.

Также посетители пожаловались на качество звука. По их словам, аппаратуру на концерте долго не могли настроить, из-за чего общее впечатление от выступления оказалось испорченным.

На фоне возникшего недовольства зрители начали требовать возврата денег за билеты. Однако, как утверждается, на момент появления жалоб ни организаторы концерта, ни сама группа «Винтаж» публично не отреагировали на просьбы поклонников компенсировать стоимость посещения.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь