Концерт с осадком: группа «Винтаж» оказалась в центре скандала в Астане

Фото: instagram.com/dusya_star/?hl=ru

Выступление российской группы «Винтаж» в Астане обернулось скандалом и претензиями со стороны зрителей. Поклонники коллектива требуют вернуть деньги за билеты, утверждая, что организаторы не предупредили их о смене концертной площадки.

Группа, основанная вокалисткой Анной Плетнёвой и певцом, композитором и саунд-продюсером Алексеем Романоф, должна была выступить в Конгресс-центре Астаны. Эта площадка рассчитана примерно на 3,5 тысячи человек. Однако, как сообщают российские источники, позже концерт был перенесен в зал отеля Wyndham Garden Astana, который вмещает до 800 человек.

По словам зрителей, именно этот перенос и стал причиной основного недовольства. Часть поклонников утверждает, что не получила никакого уведомления о новом месте проведения шоу. В результате некоторые не смогли попасть на концерт вовремя, а кто-то и вовсе пропустил выступление.

У нас два билета, и нас никто не предупредил о переносе! Мы все дружно оказались в конференц-зале Garden Hall на танцполе, в зале с плохой акустикой! Было очень душно!, - поделилась одна из зрительниц.

Дополнительное недовольство вызвало и то, что часть зрителей изначально покупала сидячие места. По их словам, стоимость таких билетов доходила до 35 тысяч тенге (примерно 6 тысяч рублей), однако уже на месте выяснилось, что в новом зале полноценной посадки нет. В результате многим пришлось провести все выступление стоя. Некоторые зрители решили покинуть мероприятие еще до его завершения.

Также посетители пожаловались на качество звука. По их словам, аппаратуру на концерте долго не могли настроить, из-за чего общее впечатление от выступления оказалось испорченным.

На фоне возникшего недовольства зрители начали требовать возврата денег за билеты. Однако, как утверждается, на момент появления жалоб ни организаторы концерта, ни сама группа «Винтаж» публично не отреагировали на просьбы поклонников компенсировать стоимость посещения.