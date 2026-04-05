05.04.2026, 13:45

Фото с чемпионом обернулось проверкой: Магнус Карлсен пожаловался на шахматистку из Казахстана

Новости Казахстана

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оказался в центре внимания после эпизода на турнире Grenke Freestyle Open в Германии, в частности, после совместного селфи с казахстанской шахматисткой Алуа Нурман, передает Lada.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: instagram.com/grenkechess / Фото автора Ivica Müller
На турнире Grenke Freestyle Open в Германии произошел эпизод, который вызвал обсуждение в шахматном сообществе. Главным действующим лицом оказался норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по шахматам.

 

Перед стартом второго раунда казахстанская шахматистка Алуа Нурман подошла к титулованному сопернику с просьбой сделать совместное фото. Карлсен не стал отказывать: он спокойно согласился, улыбнулся в кадре и сделал селфи вместе с шахматисткой.

Однако после этого ситуация получила неожиданное продолжение. Вскоре Магнус Карлсен обратился к организаторам соревнований и указал, что у Алуа Нурман при себе находился мобильный телефон.

Согласно регламенту турнира, наличие и тем более использование телефона во время партии строго запрещено. Подобные правила действуют на многих международных соревнованиях, поскольку электронные устройства рассматриваются как потенциальный источник нарушения спортивной честности.

В результате арбитр еще до начала партии изъял устройство у казахстанской шахматистки. Это было сделано в соответствии с установленными требованиями турнира.

Инцидент быстро привлек внимание болельщиков и вызвал обсуждения в соцсетях, поскольку начался с безобидной просьбы о совместном фото, а закончился вмешательством судей.

Стоит отметить, что Магнус Карлсен остается одной из самых заметных фигур в мировых шахматах. В конце 2025 года, 28 декабря, норвежец вновь подтвердил свой высокий уровень, завоевав титул чемпиона мира по рапиду. Этот трофей стал для него уже шестым в карьере.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь