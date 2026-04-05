Фото с чемпионом обернулось проверкой: Магнус Карлсен пожаловался на шахматистку из Казахстана

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оказался в центре внимания после эпизода на турнире Grenke Freestyle Open в Германии, в частности, после совместного селфи с казахстанской шахматисткой Алуа Нурман, передает Lada.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: instagram.com/grenkechess / Фото автора Ivica Müller

На турнире Grenke Freestyle Open в Германии произошел эпизод, который вызвал обсуждение в шахматном сообществе. Главным действующим лицом оказался норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по шахматам.

Перед стартом второго раунда казахстанская шахматистка Алуа Нурман подошла к титулованному сопернику с просьбой сделать совместное фото. Карлсен не стал отказывать: он спокойно согласился, улыбнулся в кадре и сделал селфи вместе с шахматисткой.

Однако после этого ситуация получила неожиданное продолжение. Вскоре Магнус Карлсен обратился к организаторам соревнований и указал, что у Алуа Нурман при себе находился мобильный телефон.

Согласно регламенту турнира, наличие и тем более использование телефона во время партии строго запрещено. Подобные правила действуют на многих международных соревнованиях, поскольку электронные устройства рассматриваются как потенциальный источник нарушения спортивной честности.

В результате арбитр еще до начала партии изъял устройство у казахстанской шахматистки. Это было сделано в соответствии с установленными требованиями турнира.

Инцидент быстро привлек внимание болельщиков и вызвал обсуждения в соцсетях, поскольку начался с безобидной просьбы о совместном фото, а закончился вмешательством судей.

Стоит отметить, что Магнус Карлсен остается одной из самых заметных фигур в мировых шахматах. В конце 2025 года, 28 декабря, норвежец вновь подтвердил свой высокий уровень, завоевав титул чемпиона мира по рапиду. Этот трофей стал для него уже шестым в карьере.