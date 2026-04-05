Замечание закончилось нападением: в Атырауской области избили полицейских

В Макатском районе Атырауской области группа молодых людей напала на сотрудников полиции во время исполнения служебных обязанностей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

В Макатском районе Атырауской области произошло нападение на сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Информация об инциденте получила широкий резонанс после публикации видео в социальных сетях.

По предварительным данным, происшествие случилось 3 апреля около 22:20. Как сообщается, конфликт произошел после того, как полицейский сделал замечание группе граждан, которые распивали алкоголь на улице.

По имеющейся информации, вместо того чтобы подчиниться законным требованиям, молодые люди оказали сопротивление. В результате, как утверждается, они группой напали на сотрудника полиции и избили его.

Сообщается, что в ходе инцидента пострадали двое сотрудников полиции. О степени тяжести полученных ими травм на данный момент официально не уточняется.

В полиции заявили, что все участники конфликта уже установлены. В отношении них приняты соответствующие процессуальные меры.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.