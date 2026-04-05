Казахстанским фермерам обещают дешёвые кредиты и налоговые послабления

Аграриям страны сохранят льготы по налогам и предложат новые кредитные программы под 6% годовых, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Казахстанские фермеры смогут продолжить пользоваться налоговыми льготами, а также получить доступ к новым программам льготного кредитования, сообщил вице-премьер и министр национальной экономики Серик Жумангарин на встрече с аграриями Акмолинской области в Косшы.

Главным нововведением стали две кредитные программы для животноводов – «Игілік» и «Береке». Они предоставляют финансирование под фиксированные 6% годовых для покупки племенного скота: «Игілік» ориентирована на средние хозяйства, «Береке» – на крупные. На реализацию этих инициатив государство планирует выделить 374 млрд тенге.

Помимо льготных кредитов, сохраняются сниженные налоговые ставки для сельхозпроизводителей. Налог на прибыль составит 3%, социальный – 1,8%, а земельный, имущественный и транспортный налоги уменьшены на 70%. С 2026 года нагрузка по НДС дополнительно снизится на 80%.

Акмолинская область остаётся одним из ключевых аграрных регионов страны. В 2025 году здесь собрали рекордные 7,6 млн тонн зерна, что составляет более четверти всего урожая Казахстана. Также активно развиваются масличные культуры: посевные площади за год увеличились в 2,5 раза и достигли 500 тыс. гектаров. В 2026 году планируется дальнейшее расширение этих посевов.

Министр отметил, что приоритетом аграрной политики остаётся снижение зависимости от импорта продуктов и развитие переработки внутри страны.

Фермеры на встрече озвучили ряд предложений. Среди них – привязка господдержки к эффективности хозяйств, уравнивание условий субсидирования для отечественного и импортного племенного скота, а также ускорение предоставления транспортных субсидий при экспорте зерна.