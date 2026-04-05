Казахстан впервые начал экспорт халал-баранины в Саудовскую Аравию

Казахстанские производители получили право поставлять баранину с национальным халал-сертификатом в Саудовскую Аравию, что открывает новые возможности для выхода на рынок Персидского залива, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Казахстан экспортировал баранину в Саудовскую Аравию впервые с халал-сертификатом, выданным Казахстанским институтом стандартизации и метрологии. Этот документ официально признан королевством, сообщили в пресс-службе «КазСтандарта».

Это стало важным шагом для всей системы халал-сертификации страны и открыло новые возможности для экспорта. "КазСтандарт" сегодня остаётся единственным национальным органом Казахстана, аккредитованным в Saudi Halal Center при Saudi Food and Drug Authority. Именно эти структуры отвечают за допуск продукции на рынок Саудовской Аравии и подтверждают соответствие требованиям шариата и международным стандартам. Без такого признания экспорт халал-продукции в королевство невозможен, - говорится в сообщении.

Содействие продвижению казахстанской продукции оказывает Ассоциация агропроизводителей и экспортеров. Организация развивает международные связи и поддерживает работу через торговые представительства в ОАЭ, Саудовской Аравии и Узбекистане.

Саудовская Аравия известна как один из самых строгих рынков халал-продукции, открывающий доступ к странам Персидского залива. Выход на этот рынок обеспечивает казахстанским компаниям расширение географии поставок, рост доверия зарубежных партнёров и укрепление позиций страны как поставщика халал-продукции.