Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
05.04.2026, 18:04

Бесплатные 10 соток в Казахстане: как реально получить землю от государства в 2026 году

Новости Казахстана

В Казахстане каждый гражданин имеет право на бесплатный земельный участок, но оформление ИЖС, ЛПХ или дачи требует терпения и точного соблюдения правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Бесплатные участки: что говорит закон

В соответствии с Земельным кодексом РК (статья 50), казахстанцы могут получить землю для трёх целей:

  • ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — до 10 соток для строительства дома;
  • ЛПХ (личное подсобное хозяйство) — до 25 соток на неорошаемых и до 15 соток на орошаемых землях;
  • Садоводство и дачи — до 12 соток для сезонного проживания.

Однако на практике ситуация сложнее: в некоторых регионах очереди растягиваются на годы, а участков в государственной собственности может просто не быть.

Отличия участков и права собственника

  • ИЖС — участки исключительно для строительства жилого дома в городской черте. Дом считается полноценной жилой недвижимостью: можно зарегистрироваться по месту жительства, оформить ипотеку или купить за пенсионные.
  • ЛПХ — участок для дома, хозяйственных построек, выращивания культур и содержания животных. Обычно за городом или на присоединённых территориях. ИЖС и ЛПХ позволяют оформлять юридические документы, регистрационные права и ипотеку.
  • Дачи и садоводство — только для сезонного проживания. На таких участках нельзя:
    • прописаться постоянно;
    • использовать их как залог в банке;
    • купить с пенсионных средств;
    • узаконить жилой дом без смены целевого назначения на ИЖС или ЛПХ.

Даже если построен капитальный дом на участке с целевым назначением «садоводство», узаконить его как жилой крайне сложно.

Как получить участок для ЛПХ, дачи или садоводства

  1. Найти свободный участок на сайте Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН) — специальных разделов для ЛПХ и дач нет, поиск ведётся вручную по регионам.
  2. Сделать схему участка (скриншот) и подать заявку через ЦОН или портал eGov. Услуга называется «Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности».
  3. Заявку рассматривает акимат, участки выделяются при наличии свободных земель.

Многие посредники предлагают помощь с поиском участков в соцсетях. Государство предупреждает, что они не могут ускорить процесс — это платная услуга без гарантии получения земли.

Получение ИЖС: очередь и инфраструктура

  • Для получения ИЖС необходимо вставать в очередь через eGov → Недвижимость → Земельные отношения → Постановка на очередь на 10 соток.
  • Очередь движется очень медленно — в некоторых регионах ожидание может составлять 10–15 лет. В прошлом году в очереди числилось около 4 млн человек.
  • Главное условие: участок должен быть обеспечен коммуникациями — электричеством и водой.

Проверка очереди на ИЖС

Проверить статус своей очереди можно на:

  • ЕГКН → Мой профиль → Мои очереди;
  • eGov → услуга по ИЖС → Актуализация данных ранее поданных заявлений.

Вы сможете узнать номер очереди, район, статус и дату постановки.

Итоги и рекомендации

  • Бесплатный участок реально получить, но процесс требует терпения.
  • Для ЛПХ и дачи многое зависит от активности заявителя и умения искать участок через ЕГКН.
  • Для ИЖС ключевой фактор — долгое ожидание очереди и наличие инфраструктуры.
  • Важно: все действия должны проходить исключительно через официальные каналы — eGov и ЦОН.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь