Бесплатные 10 соток в Казахстане: как реально получить землю от государства в 2026 году

В Казахстане каждый гражданин имеет право на бесплатный земельный участок, но оформление ИЖС, ЛПХ или дачи требует терпения и точного соблюдения правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Бесплатные участки: что говорит закон

В соответствии с Земельным кодексом РК (статья 50), казахстанцы могут получить землю для трёх целей:

ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — до 10 соток для строительства дома;

— до 10 соток для строительства дома; ЛПХ (личное подсобное хозяйство) — до 25 соток на неорошаемых и до 15 соток на орошаемых землях;

— до 25 соток на неорошаемых и до 15 соток на орошаемых землях; Садоводство и дачи — до 12 соток для сезонного проживания.

Однако на практике ситуация сложнее: в некоторых регионах очереди растягиваются на годы, а участков в государственной собственности может просто не быть.

Отличия участков и права собственника

ИЖС — участки исключительно для строительства жилого дома в городской черте. Дом считается полноценной жилой недвижимостью: можно зарегистрироваться по месту жительства, оформить ипотеку или купить за пенсионные.

— участки исключительно для строительства жилого дома в городской черте. Дом считается полноценной жилой недвижимостью: можно зарегистрироваться по месту жительства, оформить ипотеку или купить за пенсионные. ЛПХ — участок для дома, хозяйственных построек, выращивания культур и содержания животных. Обычно за городом или на присоединённых территориях. ИЖС и ЛПХ позволяют оформлять юридические документы, регистрационные права и ипотеку.

— участок для дома, хозяйственных построек, выращивания культур и содержания животных. Обычно за городом или на присоединённых территориях. ИЖС и ЛПХ позволяют оформлять юридические документы, регистрационные права и ипотеку. Дачи и садоводство — только для сезонного проживания. На таких участках нельзя: прописаться постоянно; использовать их как залог в банке; купить с пенсионных средств; узаконить жилой дом без смены целевого назначения на ИЖС или ЛПХ.

Даже если построен капитальный дом на участке с целевым назначением «садоводство», узаконить его как жилой крайне сложно.

Как получить участок для ЛПХ, дачи или садоводства

Найти свободный участок на сайте Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН) — специальных разделов для ЛПХ и дач нет, поиск ведётся вручную по регионам. Сделать схему участка (скриншот) и подать заявку через ЦОН или портал eGov. Услуга называется «Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности». Заявку рассматривает акимат, участки выделяются при наличии свободных земель.

Многие посредники предлагают помощь с поиском участков в соцсетях. Государство предупреждает, что они не могут ускорить процесс — это платная услуга без гарантии получения земли.

Получение ИЖС: очередь и инфраструктура

Для получения ИЖС необходимо вставать в очередь через eGov → Недвижимость → Земельные отношения → Постановка на очередь на 10 соток .

. Очередь движется очень медленно — в некоторых регионах ожидание может составлять 10–15 лет . В прошлом году в очереди числилось около 4 млн человек .

. В прошлом году в очереди числилось около . Главное условие: участок должен быть обеспечен коммуникациями — электричеством и водой.

Проверка очереди на ИЖС

Проверить статус своей очереди можно на:

ЕГКН → Мой профиль → Мои очереди ;

; eGov → услуга по ИЖС → Актуализация данных ранее поданных заявлений.

Вы сможете узнать номер очереди, район, статус и дату постановки.

Итоги и рекомендации