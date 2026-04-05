Бесплатные 10 соток в Казахстане: как реально получить землю от государства в 2026 году

Бесплатные участки: что говорит закон
В соответствии с Земельным кодексом РК (статья 50), казахстанцы могут получить землю для трёх целей:
- ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — до 10 соток для строительства дома;
- ЛПХ (личное подсобное хозяйство) — до 25 соток на неорошаемых и до 15 соток на орошаемых землях;
- Садоводство и дачи — до 12 соток для сезонного проживания.
Однако на практике ситуация сложнее: в некоторых регионах очереди растягиваются на годы, а участков в государственной собственности может просто не быть.
Отличия участков и права собственника
- ИЖС — участки исключительно для строительства жилого дома в городской черте. Дом считается полноценной жилой недвижимостью: можно зарегистрироваться по месту жительства, оформить ипотеку или купить за пенсионные.
- ЛПХ — участок для дома, хозяйственных построек, выращивания культур и содержания животных. Обычно за городом или на присоединённых территориях. ИЖС и ЛПХ позволяют оформлять юридические документы, регистрационные права и ипотеку.
- Дачи и садоводство — только для сезонного проживания. На таких участках нельзя:
- прописаться постоянно;
- использовать их как залог в банке;
- купить с пенсионных средств;
- узаконить жилой дом без смены целевого назначения на ИЖС или ЛПХ.
Даже если построен капитальный дом на участке с целевым назначением «садоводство», узаконить его как жилой крайне сложно.
Как получить участок для ЛПХ, дачи или садоводства
- Найти свободный участок на сайте Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН) — специальных разделов для ЛПХ и дач нет, поиск ведётся вручную по регионам.
- Сделать схему участка (скриншот) и подать заявку через ЦОН или портал eGov. Услуга называется «Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности».
- Заявку рассматривает акимат, участки выделяются при наличии свободных земель.
Многие посредники предлагают помощь с поиском участков в соцсетях. Государство предупреждает, что они не могут ускорить процесс — это платная услуга без гарантии получения земли.
Получение ИЖС: очередь и инфраструктура
- Для получения ИЖС необходимо вставать в очередь через eGov → Недвижимость → Земельные отношения → Постановка на очередь на 10 соток.
- Очередь движется очень медленно — в некоторых регионах ожидание может составлять 10–15 лет. В прошлом году в очереди числилось около 4 млн человек.
- Главное условие: участок должен быть обеспечен коммуникациями — электричеством и водой.
Проверка очереди на ИЖС
Проверить статус своей очереди можно на:
- ЕГКН → Мой профиль → Мои очереди;
- eGov → услуга по ИЖС → Актуализация данных ранее поданных заявлений.
Вы сможете узнать номер очереди, район, статус и дату постановки.
Итоги и рекомендации
- Бесплатный участок реально получить, но процесс требует терпения.
- Для ЛПХ и дачи многое зависит от активности заявителя и умения искать участок через ЕГКН.
- Для ИЖС ключевой фактор — долгое ожидание очереди и наличие инфраструктуры.
- Важно: все действия должны проходить исключительно через официальные каналы — eGov и ЦОН.
