Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
05.04.2026, 18:35

Риэлторские услуги в Казахстане: стоимость, комиссия и нюансы по регионам

Цены на услуги риэлторов в Казахстане сильно различаются в зависимости от города, типа недвижимости и репутации специалиста, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Основные факторы формирования стоимости

Стоимость работы риэлтора зависит от нескольких ключевых факторов:

  • Уровень доходов населения и экономическая ситуация в регионе;
  • Состояние рынка недвижимости и спрос на жильё;
  • Репутация агентства и опыт конкретного риэлтора.

В результате диапазон цен по стране достаточно широк: от 250–300 тысяч тенге в небольших городах до 500–600 тысяч тенге в крупных мегаполисах.

Особая схема применяется к дорогой или элитной недвижимости — в таких случаях комиссия рассчитывается как процент от стоимости квартиры или дома.

Цены в крупных городах

  • Астана: стандартная комиссия составляет 1–3% или фиксированная сумма 300–450 тысяч тенге. Для элитного жилья тариф может достигать 2–5%.
  • Алматы и Петропавловск: средняя стоимость услуг — около 500 тысяч тенге, либо 1–5% от стоимости квартиры.
  • Талдыкорган: цены стартуют от 250 тысяч тенге.
  • Павлодар: минимальная сумма составляет примерно 350 тысяч тенге.

Особенности расчета в регионах

  • Актобе: квартиры до 15 млн тенге оцениваются в 150 тысяч тенге, для дорогих объектов — около 2% от стоимости.
  • Шымкент: стандартная комиссия — 1% с покупателя и продавца, при сложных сделках — до 2–6%.
  • Уральск: минимальный тариф — 200–300 тысяч тенге, для элитного жилья — 1–3%.
  • Кызылорда: дома до 20 млн тенге стоят около 200 тысяч тенге, более дорогие объекты — 1% с покупателя.
  • Другие города: средний уровень цен составляет примерно 300 тысяч тенге за услуги риэлтора.

Рынок аренды и ипотечных брокеров

На рынке аренды ставки риэлторов зависят от стоимости одного месяца аренды или процента от сделки:

  • Тараз — около 10% от стоимости аренды;
  • Астана — от 20%;
  • Актау — около 15%;
  • В других городах комиссия чаще всего равна стоимости одного месяца аренды.

Услуги ипотечных брокеров развиты слабо и отсутствуют в некоторых регионах. Пример: в Костанае стоимость услуги колеблется от 150 до 450 тысяч тенге, обычно составляет 0,5–1% от суммы кредита или 50–200 тысяч тенге. Иногда брокеры работают через банки и получают вознаграждение от них.

Итог

На сегодняшний день риэлторские услуги в Казахстане не стандартизированы. Чтобы избежать лишних расходов, важно заранее уточнять:

  • Стоимость услуг и тарифную сетку;
  • Объем работы специалиста;
  • Способ расчета комиссии для конкретной сделки.

Только прозрачное согласование условий поможет сделать процесс покупки, продажи или аренды жилья максимально безопасным и удобным.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь