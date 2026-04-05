Риэлторские услуги в Казахстане: стоимость, комиссия и нюансы по регионам

Цены на услуги риэлторов в Казахстане сильно различаются в зависимости от города, типа недвижимости и репутации специалиста, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Основные факторы формирования стоимости

Стоимость работы риэлтора зависит от нескольких ключевых факторов:

Уровень доходов населения и экономическая ситуация в регионе;

Состояние рынка недвижимости и спрос на жильё;

Репутация агентства и опыт конкретного риэлтора.

В результате диапазон цен по стране достаточно широк: от 250–300 тысяч тенге в небольших городах до 500–600 тысяч тенге в крупных мегаполисах.

Особая схема применяется к дорогой или элитной недвижимости — в таких случаях комиссия рассчитывается как процент от стоимости квартиры или дома.

Цены в крупных городах

Астана: стандартная комиссия составляет 1–3% или фиксированная сумма 300–450 тысяч тенге. Для элитного жилья тариф может достигать 2–5%.

Алматы и Петропавловск: средняя стоимость услуг — около 500 тысяч тенге, либо 1–5% от стоимости квартиры.

Талдыкорган: цены стартуют от 250 тысяч тенге.

Павлодар: минимальная сумма составляет примерно 350 тысяч тенге.

Особенности расчета в регионах

Актобе: квартиры до 15 млн тенге оцениваются в 150 тысяч тенге, для дорогих объектов — около 2% от стоимости.

Шымкент: стандартная комиссия — 1% с покупателя и продавца, при сложных сделках — до 2–6%.

Уральск: минимальный тариф — 200–300 тысяч тенге, для элитного жилья — 1–3%.

Кызылорда: дома до 20 млн тенге стоят около 200 тысяч тенге, более дорогие объекты — 1% с покупателя.

Другие города: средний уровень цен составляет примерно 300 тысяч тенге за услуги риэлтора.

Рынок аренды и ипотечных брокеров

На рынке аренды ставки риэлторов зависят от стоимости одного месяца аренды или процента от сделки:

Тараз — около 10% от стоимости аренды;

Астана — от 20%;

Актау — около 15%;

В других городах комиссия чаще всего равна стоимости одного месяца аренды.

Услуги ипотечных брокеров развиты слабо и отсутствуют в некоторых регионах. Пример: в Костанае стоимость услуги колеблется от 150 до 450 тысяч тенге, обычно составляет 0,5–1% от суммы кредита или 50–200 тысяч тенге. Иногда брокеры работают через банки и получают вознаграждение от них.

Итог

На сегодняшний день риэлторские услуги в Казахстане не стандартизированы. Чтобы избежать лишних расходов, важно заранее уточнять:

Стоимость услуг и тарифную сетку;

Объем работы специалиста;

Способ расчета комиссии для конкретной сделки.

Только прозрачное согласование условий поможет сделать процесс покупки, продажи или аренды жилья максимально безопасным и удобным.