Риэлторские услуги в Казахстане: стоимость, комиссия и нюансы по регионам

Основные факторы формирования стоимости
Стоимость работы риэлтора зависит от нескольких ключевых факторов:
- Уровень доходов населения и экономическая ситуация в регионе;
- Состояние рынка недвижимости и спрос на жильё;
- Репутация агентства и опыт конкретного риэлтора.
В результате диапазон цен по стране достаточно широк: от 250–300 тысяч тенге в небольших городах до 500–600 тысяч тенге в крупных мегаполисах.
Особая схема применяется к дорогой или элитной недвижимости — в таких случаях комиссия рассчитывается как процент от стоимости квартиры или дома.
Цены в крупных городах
- Астана: стандартная комиссия составляет 1–3% или фиксированная сумма 300–450 тысяч тенге. Для элитного жилья тариф может достигать 2–5%.
- Алматы и Петропавловск: средняя стоимость услуг — около 500 тысяч тенге, либо 1–5% от стоимости квартиры.
- Талдыкорган: цены стартуют от 250 тысяч тенге.
- Павлодар: минимальная сумма составляет примерно 350 тысяч тенге.
Особенности расчета в регионах
- Актобе: квартиры до 15 млн тенге оцениваются в 150 тысяч тенге, для дорогих объектов — около 2% от стоимости.
- Шымкент: стандартная комиссия — 1% с покупателя и продавца, при сложных сделках — до 2–6%.
- Уральск: минимальный тариф — 200–300 тысяч тенге, для элитного жилья — 1–3%.
- Кызылорда: дома до 20 млн тенге стоят около 200 тысяч тенге, более дорогие объекты — 1% с покупателя.
- Другие города: средний уровень цен составляет примерно 300 тысяч тенге за услуги риэлтора.
Рынок аренды и ипотечных брокеров
На рынке аренды ставки риэлторов зависят от стоимости одного месяца аренды или процента от сделки:
- Тараз — около 10% от стоимости аренды;
- Астана — от 20%;
- Актау — около 15%;
- В других городах комиссия чаще всего равна стоимости одного месяца аренды.
Услуги ипотечных брокеров развиты слабо и отсутствуют в некоторых регионах. Пример: в Костанае стоимость услуги колеблется от 150 до 450 тысяч тенге, обычно составляет 0,5–1% от суммы кредита или 50–200 тысяч тенге. Иногда брокеры работают через банки и получают вознаграждение от них.
Итог
На сегодняшний день риэлторские услуги в Казахстане не стандартизированы. Чтобы избежать лишних расходов, важно заранее уточнять:
- Стоимость услуг и тарифную сетку;
- Объем работы специалиста;
- Способ расчета комиссии для конкретной сделки.
Только прозрачное согласование условий поможет сделать процесс покупки, продажи или аренды жилья максимально безопасным и удобным.
