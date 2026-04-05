Единый QR в Казахстане: названа окончательная дата подключения всех банков

Подключение банков Казахстана к системе Единого QR идет с опережением первоначального графика. В Ассоциации финансистов Казахстана заявили, что большинство банков уже подключены, а сейчас ведется настройка стабильной системы оплаты покупок, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Банки подключают к Единому QR быстрее, чем ожидалось

Речь идет о запуске единой инфраструктуры, которая позволит клиентам разных банков оплачивать покупки и переводить деньги по единому стандарту, независимо от того, услугами какой финансовой организации они пользуются.

Несмотря на то что проект оказался технологически более сложным, чем предполагалось на старте, его реализация, как утверждают в Ассоциации финансистов Казахстана, идет с опережением.

Почему запуск системы затянулся

Как ранее объяснял глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, сложности возникли из-за необходимости объединить разные банковские ИТ-системы в единый рабочий механизм.

По его словам, у каждой финансовой организации свои технологические протоколы, внутренние алгоритмы подключения и стандарты защиты данных. Именно поэтому процесс интеграции занял больше времени, чем планировалось изначально.

Особое внимание, как подчеркивалось, уделяется не только самому подключению банков, но и устойчивости всей системы. Для финансового рынка критически важно, чтобы межбанковские QR-платежи проходили без задержек, ошибок и технических сбоев, особенно при высокой нагрузке.

В АФК заявили, что работа идет с опережением

Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова сообщила, что на данный момент основная работа сосредоточена уже не просто на подключении участников, а на отладке полноценной системы оплаты покупок.

По ее словам, для запуска необходимо обеспечить бесперебойную работу сервиса, особенно в условиях большого числа транзакций. Именно поэтому сейчас специалисты тестируют и настраивают все ключевые процессы, чтобы система могла работать стабильно в повседневном режиме.

Бахмутова отметила, что изначально проект планировалось подготовить к 1 июля, однако на текущем этапе работа движется даже быстрее этого графика.

«В розничном сегменте мы объективно отставали. Ситуация изменилась. Глава государства подписал закон, согласно которому система межбанковских QR-платежей и переводов по номеру телефона стала мандатной. 18 июля 2026 года - законодательно установленный дедлайн для подключения всех банков страны к этой системе», - заключил запред финрегулятора.

Таким образом, в финансовом секторе дают понять, что техническая готовность банковского рынка к Единому QR формируется раньше ожидаемого срока.

Когда подключение станет обязательным для всех банков

Окончательные сроки подключения банков к системе межбанковских QR-платежей озвучили уже на официальном уровне.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Бинур Жаленов, выступая на форуме Digital Qazaqstan, заявил, что для всех банков страны установлен конкретный законодательный дедлайн.

По его словам, после подписания главой государства соответствующего закона система межбанковских QR-платежей и переводов по номеру телефона получила обязательный статус для всего банковского рынка.

Крайний срок подключения определен на 18 июля 2026 года. Именно к этой дате все банки Казахстана должны стать частью новой системы.

Что изменится для клиентов банков

После полноценного запуска Единого QR пользователи банковских приложений смогут рассчитывать на более универсальный формат безналичных расчетов.

Ожидается, что система позволит:

оплачивать покупки через QR-код вне зависимости от банка;

совершать межбанковские переводы по номеру телефона;

сократить зависимость от отдельных банковских экосистем;

упростить расчеты между клиентами и бизнесом.

По сути, речь идет о создании единого платежного пространства, где клиенту не нужно будет подстраиваться под конкретный банк или искать «поддерживаемый» сервис оплаты.

Для рынка это также означает усиление конкуренции в розничных платежах, а для бизнеса — более удобную работу с клиентами, использующими разные банковские приложения.

Почему для банков важна стабильность системы

Финансовые организации и регулятор делают акцент не столько на скорости запуска, сколько на надежности системы.

Это связано с тем, что QR-платежи в Казахстане уже давно стали частью повседневной жизни. Любые технические сбои в момент масштабного перехода могут затронуть огромное число пользователей и торговых точек.

Именно поэтому текущий этап связан с «тонкой настройкой» — проверкой того, как система будет работать при массовых расчетах, в часы пиковой нагрузки и в условиях постоянного обмена данными между разными банками.

Иными словами, перед запуском банки и регулятор стремятся добиться того, чтобы новый механизм не просто заработал, а заработал устойчиво и без критических сбоев.