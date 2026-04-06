Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
05.04.2026, 19:22

Под Карагандой перевернулся вахтовый автобус с 50 пассажирами: десятки человек пострадали

Новости Казахстана 0 388

В Карагандинской области перевернулся вахтовый автобус, в салоне которого находились 50 человек. В результате аварии 30 пострадавших доставили в больницу, троих эвакуировали в Караганду на вертолете, сообщает Lada.kz со ссылкой на МЧС.

Кадр из видео

Серьезное ДТП произошло в Каркаралинском районе

Крупная авария с участием вахтового автобуса произошла в Карагандинской области. По данным МЧС Казахстана, транспортное средство опрокинулось в Каркаралинском районе, примерно в 15 километрах от села Бесоба.

В момент происшествия в автобусе находились 50 пассажиров. После поступления сообщения о ДТП на место незамедлительно прибыли экстренные службы.

Часть пострадавших эвакуировали санитарной авиацией

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, троих пострадавших было решено срочно транспортировать в медицинские учреждения Караганды воздушным путем.

Для этого задействовали воздушное судно «Казавиаспас» МЧС. Пострадавших доставили в город для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Еще 30 человек доставили в больницу

Помимо этого, еще 30 человек были госпитализированы в больницу поселка Ботакара. Их перевозили силами МЧС на вахтовом транспорте в сопровождении медиков скорой помощи и специалистов Центра медицины катастроф.

По предварительной информации, состояние всех доставленных в медучреждение оценивается как средней степени тяжести.

На месте работали спасатели, медики и полиция

Для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим были задействованы сразу несколько служб. В аварийно-спасательных работах участвовали:

  • подразделения МЧС;
  • бригады скорой медицинской помощи;
  • специалисты Центра медицины катастроф;
  • сотрудники «Казавиаспас»;
  • представители полиции;
  • силы ТМСП «Матак».

Сотрудники экстренных служб координировали действия на месте происшествия и обеспечивали оперативную эвакуацию пострадавших.

Ситуация находится на контроле

В МЧС отметили, что ситуация находится под контролем ведомства. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Причины, по которым вахтовый автобус опрокинулся на дороге, официально пока не озвучены.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь