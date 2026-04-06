Под Карагандой перевернулся вахтовый автобус с 50 пассажирами: десятки человек пострадали

В Карагандинской области перевернулся вахтовый автобус, в салоне которого находились 50 человек. В результате аварии 30 пострадавших доставили в больницу, троих эвакуировали в Караганду на вертолете, сообщает Lada.kz со ссылкой на МЧС .

Серьезное ДТП произошло в Каркаралинском районе

Крупная авария с участием вахтового автобуса произошла в Карагандинской области. По данным МЧС Казахстана, транспортное средство опрокинулось в Каркаралинском районе, примерно в 15 километрах от села Бесоба.

В момент происшествия в автобусе находились 50 пассажиров. После поступления сообщения о ДТП на место незамедлительно прибыли экстренные службы.

Часть пострадавших эвакуировали санитарной авиацией

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, троих пострадавших было решено срочно транспортировать в медицинские учреждения Караганды воздушным путем.

Для этого задействовали воздушное судно «Казавиаспас» МЧС. Пострадавших доставили в город для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Еще 30 человек доставили в больницу

Помимо этого, еще 30 человек были госпитализированы в больницу поселка Ботакара. Их перевозили силами МЧС на вахтовом транспорте в сопровождении медиков скорой помощи и специалистов Центра медицины катастроф.

По предварительной информации, состояние всех доставленных в медучреждение оценивается как средней степени тяжести.

На месте работали спасатели, медики и полиция

Для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим были задействованы сразу несколько служб. В аварийно-спасательных работах участвовали:

подразделения МЧС;

бригады скорой медицинской помощи;

специалисты Центра медицины катастроф;

сотрудники «Казавиаспас»;

представители полиции;

силы ТМСП «Матак».

Сотрудники экстренных служб координировали действия на месте происшествия и обеспечивали оперативную эвакуацию пострадавших.

Ситуация находится на контроле

В МЧС отметили, что ситуация находится под контролем ведомства. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Причины, по которым вахтовый автобус опрокинулся на дороге, официально пока не озвучены.