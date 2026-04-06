Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
05.04.2026, 21:54

ОПЕК+ дает «зеленый свет»: как изменятся квоты на добычу нефти для Казахстана в мае

Новости Казахстана

Восемь стран альянса ОПЕК+, включая Казахстан, договорились об увеличении предельного уровня добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk
Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk

Предварительное соглашение участников ОПЕК+

Восьмерка стран с добровольными ограничениями — Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — достигла принципиального соглашения о повышении добычи нефти. Об этом сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на делегатов альянса.

Окончательное решение будет принято позже на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое также запланировано на воскресенье, 5 апреля.

«Ключевые производители во главе с Саудовской Аравией и Россией согласовали увеличение целевых показателей примерно на 206 тысяч баррелей в день», — отметили источники.

Влияние на поставки из Персидского залива

Агентство отмечает, что фактический рост добычи может быть ограничен из-за конфликтов на Ближнем Востоке, влияющих на поставки нефти из Персидского залива. Ведущие производители региона, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак и Кувейт, вынуждены сокращать поставки.

Тем не менее, шаг ОПЕК+ рассматривается как сигнал о готовности альянса увеличить производство, как только стабилизируется ситуация в зоне конфликтов.

История ограничений и квот ОПЕК+

  • Сентябрь 2025 года: альянс завершил досрочный выход из сверхквот добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки, введённых в апреле того же года.
  • Октябрь 2025 года: начался постепенный отказ от дополнительного сокращения производства на 1,65 млн баррелей.
  • Январь–март 2026 года: ОПЕК+ приостановил выход из ограничений, а с апреля возобновил его с решением увеличить максимум добычи на 206 тысяч баррелей в сутки.

Для Казахстана это решение важно, так как страна входит в число ведущих участников альянса и напрямую зависит от динамики глобального нефтяного рынка.

