ОПЕК+ дает «зеленый свет»: как изменятся квоты на добычу нефти для Казахстана в мае

Восемь стран альянса ОПЕК+, включая Казахстан, договорились об увеличении предельного уровня добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Восьмерка стран с добровольными ограничениями — Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — достигла принципиального соглашения о повышении добычи нефти. Об этом сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на делегатов альянса.
Окончательное решение будет принято позже на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое также запланировано на воскресенье, 5 апреля.
«Ключевые производители во главе с Саудовской Аравией и Россией согласовали увеличение целевых показателей примерно на 206 тысяч баррелей в день», — отметили источники.
Агентство отмечает, что фактический рост добычи может быть ограничен из-за конфликтов на Ближнем Востоке, влияющих на поставки нефти из Персидского залива. Ведущие производители региона, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак и Кувейт, вынуждены сокращать поставки.
Тем не менее, шаг ОПЕК+ рассматривается как сигнал о готовности альянса увеличить производство, как только стабилизируется ситуация в зоне конфликтов.
Для Казахстана это решение важно, так как страна входит в число ведущих участников альянса и напрямую зависит от динамики глобального нефтяного рынка.
