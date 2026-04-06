Какой кофе выбирают казахстанцы и насколько он подорожал за год

В Казахстане растет интерес к кофе: в 2025 году продажи напитка в кофейнях увеличились на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя стоимость чашки тоже выросла — теперь она составляет 1310 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Кофе в Казахстане стали покупать заметно чаще

Кофейный рынок Казахстана в 2025 году продолжил уверенный рост. По данным исследования компании Poster, количество проданных чашек кофе в казахстанских кофейнях увеличилось на 24% по сравнению с 2024 годом. Одновременно выросла и средняя цена напитка — на 8%, до 1310 тенге за чашку.

Такая динамика говорит о том, что кофе для казахстанцев уже давно перестал быть редким удовольствием и постепенно становится частью повседневной городской культуры. Даже несмотря на рост цен, потребители не отказались от привычки брать кофе вне дома, а, наоборот, стали делать это чаще.

На чем основано исследование

Аналитика была составлена на основе агрегированных обезличенных данных продаж 120 кофеен по всему Казахстану. В выборку вошли только те заведения, которые работали непрерывно в течение 2024 и 2025 годов.

Такой подход позволяет корректно сравнивать показатели год к году, не искажая статистику за счет новых открытий или закрытия отдельных точек. Иными словами, исследование отражает не расширение сети кофеен, а реальные изменения в потребительском поведении.

Капучино и латте остаются безусловными фаворитами

Самыми популярными напитками у казахстанцев по-прежнему остаются капучино и латте. В 2025 году на эти две позиции пришлось более 77% всех проданных чашек кофе в исследуемой выборке.

Лидером продаж стал капучино, на втором месте расположился латте, а третью строчку занял американо.

Это показывает, что казахстанский рынок остается в первую очередь «молочным». Покупатели чаще отдают предпочтение мягким, знакомым и комфортным по вкусу напиткам, чем более крепкому и классическому черному кофе.

По словам основателя сети кофеен и франшизы Espresso Day в Казахстане Асылжана Кази, базовый спрос по-прежнему формируют привычные позиции, однако сезонные предложения тоже играют важную роль в росте продаж. Особенно это заметно летом, когда гости активнее пробуют холодные новинки.

Казахстанцы стали чаще пробовать необычные кофейные напитки

Наряду с устойчивым спросом на кофейную классику, в Казахстане заметно растет интерес и к менее привычным напиткам.

Самую впечатляющую динамику за год показал фильтр-кофе — его продажи увеличились на 65%. Еще более резкий рост продемонстрировал бамбл: число транзакций по этому напитку выросло более чем в три раза.

Хотя эти позиции пока не занимают ведущие доли рынка, их популярность показывает важную тенденцию: казахстанские потребители становятся более открытыми к экспериментам и готовы пробовать не только стандартные кофейные решения, но и более нишевые предложения.

Растет не только интерес к новинкам, но и общий спрос на кофе

Примечательно, что уверенный рост показали не только необычные напитки, но и основные категории, на которых традиционно держится рынок.

За год продажи выросли следующим образом:

капучино — на 27%;

— на 27%; американо — на 26%;

— на 26%; латте — на 20%;

— на 20%; flat white — на 35%.

Это означает, что кофейный рынок Казахстана развивается сразу в двух направлениях. С одной стороны, увеличивается массовое ежедневное потребление кофе, а с другой — расширяются вкусовые предпочтения аудитории.

Как отметил CEO и сооснователь Poster Родион Ерошек, рынок одновременно становится и более масштабным, и более разнообразным. По его словам, спрос по-прежнему во многом держится на молочных напитках, однако ускоренный рост нишевых категорий говорит о постепенном взрослении кофейной культуры в стране.

Кофе в Казахстане подорожал, но это не остановило покупателей

Несмотря на рост популярности напитка, кофе в Казахстане за последний год заметно прибавил в цене. В среднем подорожание составило около 8%.

Наиболее заметные изменения по стоимости выглядят так:

капучино — подорожал на 9,6%, до 1160 тенге ;

— подорожал на 9,6%, до ; латте — на 10,5%, до 1200 тенге ;

— на 10,5%, до ; американо — на 10,5%, до 880 тенге ;

— на 10,5%, до ; flat white — на 7,3%, до 1050 тенге ;

— на 7,3%, до ; фильтр-кофе — на 14%, до 1210 тенге.

Самой дорогой категорией по-прежнему остается альтернатива — это ручные способы заваривания кофе, такие как воронка, кемекс или аэропресс. В 2025 году средняя стоимость такого напитка составила около 2180 тенге, что на 5% выше прошлогоднего уровня.

Однако даже на фоне подорожания спрос не только не снизился, но и продолжил расти. Это говорит о том, что для многих казахстанцев кофе уже стал привычной частью повседневных расходов.

Как меняется поведение покупателей

Рост цен, как отмечают участники рынка, начал влиять не столько на сам факт покупки кофе, сколько на формат его потребления.

По словам Асылжана Кази, все больше людей отдают предпочтение кофейням с посадкой до 200 квадратных метров, без полноценной кухни, но с быстрыми перекусами и удобным сервисом. Такой формат оказывается более понятным и практичным для современного городского ритма.

Иными словами, потребитель не отказывается от кофе даже при подорожании, а просто адаптируется: выбирает более быстрый, удобный и функциональный сценарий покупки.

Астана опережает Алматы по темпам роста

Среди крупнейших городов страны наиболее впечатляющую динамику в 2025 году продемонстрировала Астана. За год количество продаж кофе в столице выросло на 31%.

В Алматы рост тоже остался заметным, но оказался более умеренным — 16% по числу транзакций.

Это позволяет говорить о том, что Астана сегодня является одним из самых быстрорастущих кофейных рынков Казахстана. Алматы при этом сохраняет статус зрелого и уже насыщенного рынка, где спрос остается высоким, но темпы расширения уже не такие стремительные.

Когда казахстанцы чаще всего покупают кофе

Исследование также показало, что кофе в Казахстане остается прежде всего утренним напитком.

Наибольшее количество заказов приходится на 9:00 утра. В целом более 26% всех продаж совершается в промежутке с 8:00 до 10:00, а половина всех кофейных заказов приходится на время с 8:00 до 13:00.

Это подтверждает, что для большинства казахстанцев кофе остается частью привычного начала дня, рабочей рутины и утреннего ритма, а не напитком для вечернего отдыха.

Кофейный рынок Казахстана продолжает расти и меняться

Итоги исследования показывают, что кофе в Казахстане не теряет популярности даже на фоне подорожания. Напротив, потребление продолжает расти, а вместе с ним меняются и вкусы покупателей.

Казахстанцы по-прежнему выбирают капучино и латте, но все чаще обращают внимание на фильтр-кофе, бамбл и другие менее привычные позиции. А сам рынок постепенно становится более зрелым, разнообразным и ориентированным не только на привычный спрос, но и на новые кофейные сценарии.