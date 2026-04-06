В Казахстане Военный суд вынес приговор по делу о смерти срочника от менингита

Военный суд Семейского гарнизона вынес приговор врачу, чья ошибка привела к смерти 20-летнего солдата срочной службы в Аягозе. Медика осудили на два года, но сразу амнистировали в зале суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Что произошло с солдатом

Солдат-срочник, призванный в армию 25 апреля 2025 года из Северо-Казахстанской области, поступил в военный госпиталь Аягоза 16 мая с жалобами на недомогание и повышенную температуру. Медики диагностировали острый назофарингит и назначили лечение.

Состояние молодого человека ухудшалось: рвота, кашель, падение давления и высокая температура. 19 мая он скончался в реанимации центральной районной больницы Аягоза. По факту смерти было начато досудебное расследование.

Обвинения против врача

На скамье подсудимых оказалась 38-летняя начальник поликлинического отделения военного госпиталя. Ее обвинили по части 3 статьи 317 УК РК — «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В суде медик заявила, что действовала по протоколу и не признала вину, утверждая, что ухудшение состояния солдата связано с перегревом во время плацовой подготовки к присяге.

Результаты экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стал гнойный менингит, развившийся после двухстороннего гнойного отита. Болезнь сопровождалась отёком мозга, сепсисом, тромбоцитопенией и токсическим поражением почек.

Эксперты установили, что при своевременной диагностике и начале лечения 16 мая солдат мог выжить. Врач не распознала симптомы менингококковой инфекции и не обследовала пациента должным образом.

Версия семьи

Родители погибшего заявили, что перед призывом в армию сын не проходил полноценного медицинского обследования. 22 апреля им сообщили о призыве, предупредив о штрафе за неявку. 23 апреля молодой человек уже отправился на службу. Последний раз мать общалась с сыном 14 мая — жалоб на здоровье он не высказывал.

Решение суда

Военный суд Семейского гарнизона признал врача виновной. Ей назначили два года лишения свободы и лишили права заниматься медицинской деятельностью на такой же срок. Однако подсудимая сразу попала под амнистию.

Суд учел, что преступление относится к категории небольшой тяжести, а также наличие у медика троих детей и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Кроме того, частично был удовлетворен гражданский иск семьи: врач должна выплатить моральный вред, материальный ущерб и представительские расходы на общую сумму более 12 млн тенге.