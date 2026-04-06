Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
06.04.2026, 07:22

В Казахстане Военный суд вынес приговор по делу о смерти срочника от менингита

Новости Казахстана 0 438

Военный суд Семейского гарнизона вынес приговор врачу, чья ошибка привела к смерти 20-летнего солдата срочной службы в Аягозе. Медика осудили на два года, но сразу амнистировали в зале суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: kaztag.kz
Фото: kaztag.kz

Что произошло с солдатом

Солдат-срочник, призванный в армию 25 апреля 2025 года из Северо-Казахстанской области, поступил в военный госпиталь Аягоза 16 мая с жалобами на недомогание и повышенную температуру. Медики диагностировали острый назофарингит и назначили лечение.

Состояние молодого человека ухудшалось: рвота, кашель, падение давления и высокая температура. 19 мая он скончался в реанимации центральной районной больницы Аягоза. По факту смерти было начато досудебное расследование.

Обвинения против врача

На скамье подсудимых оказалась 38-летняя начальник поликлинического отделения военного госпиталя. Ее обвинили по части 3 статьи 317 УК РК — «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В суде медик заявила, что действовала по протоколу и не признала вину, утверждая, что ухудшение состояния солдата связано с перегревом во время плацовой подготовки к присяге.

Результаты экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стал гнойный менингит, развившийся после двухстороннего гнойного отита. Болезнь сопровождалась отёком мозга, сепсисом, тромбоцитопенией и токсическим поражением почек.

Эксперты установили, что при своевременной диагностике и начале лечения 16 мая солдат мог выжить. Врач не распознала симптомы менингококковой инфекции и не обследовала пациента должным образом.

Версия семьи

Родители погибшего заявили, что перед призывом в армию сын не проходил полноценного медицинского обследования. 22 апреля им сообщили о призыве, предупредив о штрафе за неявку. 23 апреля молодой человек уже отправился на службу. Последний раз мать общалась с сыном 14 мая — жалоб на здоровье он не высказывал.

Решение суда

Военный суд Семейского гарнизона признал врача виновной. Ей назначили два года лишения свободы и лишили права заниматься медицинской деятельностью на такой же срок. Однако подсудимая сразу попала под амнистию.

Суд учел, что преступление относится к категории небольшой тяжести, а также наличие у медика троих детей и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Кроме того, частично был удовлетворен гражданский иск семьи: врач должна выплатить моральный вред, материальный ущерб и представительские расходы на общую сумму более 12 млн тенге.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь