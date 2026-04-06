Температура воды в Каспийском море
06.04.2026, 08:02

Зарплатный тупик: казахстанцы беднеют на фоне роста экономики - в МНЭ объяснили феномен "пустых карманов"

В 2025 году ВВП Казахстана рос, а реальные доходы граждан снизились — причины разрыва объяснили в Министерстве национальной экономики, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos

Реальные доходы снизились несмотря на номинальный рост

По данным Бюро национальной статистики, среднедушевой доход казахстанцев в 2025 году составил 238 070 тенге, что на 10,2% больше по сравнению с 2024 годом в номинальном выражении. Однако с учётом инфляции реальный доход населения снизился на 1,1%.

В Минэкономики считают, что главная причина — разрыв между прибылью компаний и ростом зарплат работников.

Почему зарплаты растут медленно

Экономика страны развивается за счёт промышленности, сферы услуг и экспорта, но заработные платы увеличиваются неравномерно:

  • Около половины компаний повышают зарплаты не более чем на 10%.
  • Часть бизнеса совсем не индексирует оплату труда.

Таким образом, рост ВВП не сразу отражается на доходах граждан.

Влияние внешних рисков на политику оплаты труда

Компании осторожны с увеличением фонда оплаты труда из-за высокой неопределённости:

  • нестабильность на внешних рынках;
  • логистические сложности;
  • валютные колебания;
  • геополитические факторы.

Фонд оплаты труда — это постоянные расходы, поэтому бизнес повышает зарплаты постепенно, стараясь минимизировать риски.

Структура экономики и доля зарплат в ВВП

В Казахстане доля оплаты труда в ВВП составляет около 31%, тогда как в развитых странах этот показатель превышает 40%. Это означает, что значительная часть доходов остаётся в прибыли компаний, а не распределяется среди работников.

Структура доходов населения выглядит так:

  • Доходы от самозанятости — 8,3%
  • Пенсии — 17,9%
  • Пособия — 3,3%
  • Остальное — заработная плата и другие источники

Следовательно, рост доходов граждан зависит не только от зарплат, но и от социальных выплат.

Годовые данные дают полную картину

В МНЭ отмечают, что только годовой показатель доходов отражает реальную динамику. Ранее опубликованная информация о снижении доходов на 6% была основана на оперативных данных «декабрь к декабрю» и не учитывала весь год.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь