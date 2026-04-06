Зарплатный тупик: казахстанцы беднеют на фоне роста экономики - в МНЭ объяснили феномен "пустых карманов"

В 2025 году ВВП Казахстана рос, а реальные доходы граждан снизились — причины разрыва объяснили в Министерстве национальной экономики, сообщает Lada.kz.
По данным Бюро национальной статистики, среднедушевой доход казахстанцев в 2025 году составил 238 070 тенге, что на 10,2% больше по сравнению с 2024 годом в номинальном выражении. Однако с учётом инфляции реальный доход населения снизился на 1,1%.
В Минэкономики считают, что главная причина — разрыв между прибылью компаний и ростом зарплат работников.
Экономика страны развивается за счёт промышленности, сферы услуг и экспорта, но заработные платы увеличиваются неравномерно:
Таким образом, рост ВВП не сразу отражается на доходах граждан.
Компании осторожны с увеличением фонда оплаты труда из-за высокой неопределённости:
Фонд оплаты труда — это постоянные расходы, поэтому бизнес повышает зарплаты постепенно, стараясь минимизировать риски.
В Казахстане доля оплаты труда в ВВП составляет около 31%, тогда как в развитых странах этот показатель превышает 40%. Это означает, что значительная часть доходов остаётся в прибыли компаний, а не распределяется среди работников.
Структура доходов населения выглядит так:
Следовательно, рост доходов граждан зависит не только от зарплат, но и от социальных выплат.
В МНЭ отмечают, что только годовой показатель доходов отражает реальную динамику. Ранее опубликованная информация о снижении доходов на 6% была основана на оперативных данных «декабрь к декабрю» и не учитывала весь год.
