Зарплатный тупик: казахстанцы беднеют на фоне роста экономики - в МНЭ объяснили феномен "пустых карманов"

В 2025 году ВВП Казахстана рос, а реальные доходы граждан снизились — причины разрыва объяснили в Министерстве национальной экономики, сообщает Lada.kz.

Реальные доходы снизились несмотря на номинальный рост

По данным Бюро национальной статистики, среднедушевой доход казахстанцев в 2025 году составил 238 070 тенге, что на 10,2% больше по сравнению с 2024 годом в номинальном выражении. Однако с учётом инфляции реальный доход населения снизился на 1,1%.

В Минэкономики считают, что главная причина — разрыв между прибылью компаний и ростом зарплат работников.

Почему зарплаты растут медленно

Экономика страны развивается за счёт промышленности, сферы услуг и экспорта, но заработные платы увеличиваются неравномерно:

Около половины компаний повышают зарплаты не более чем на 10%.

повышают зарплаты не более чем на 10%. Часть бизнеса совсем не индексирует оплату труда.

Таким образом, рост ВВП не сразу отражается на доходах граждан.

Влияние внешних рисков на политику оплаты труда

Компании осторожны с увеличением фонда оплаты труда из-за высокой неопределённости:

нестабильность на внешних рынках;

логистические сложности;

валютные колебания;

геополитические факторы.

Фонд оплаты труда — это постоянные расходы, поэтому бизнес повышает зарплаты постепенно, стараясь минимизировать риски.

Структура экономики и доля зарплат в ВВП

В Казахстане доля оплаты труда в ВВП составляет около 31%, тогда как в развитых странах этот показатель превышает 40%. Это означает, что значительная часть доходов остаётся в прибыли компаний, а не распределяется среди работников.

Структура доходов населения выглядит так:

Доходы от самозанятости — 8,3%

Пенсии — 17,9%

Пособия — 3,3%

Остальное — заработная плата и другие источники

Следовательно, рост доходов граждан зависит не только от зарплат, но и от социальных выплат.

Годовые данные дают полную картину

В МНЭ отмечают, что только годовой показатель доходов отражает реальную динамику. Ранее опубликованная информация о снижении доходов на 6% была основана на оперативных данных «декабрь к декабрю» и не учитывала весь год.