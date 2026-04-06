Сколько теперь стоит доставка и связь в Казахстане

Тарифы на курьерские и почтовые услуги для бизнеса в Казахстане продолжают расти: в первом квартале 2026 года рост составил до 5,5%, при этом цены на связь увеличились минимально, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: cleverence.ru

Логистика подорожала для бизнеса

В I квартале 2026 года юридические лица стали платить больше за услуги почты и курьеров. По сравнению с октябрем–декабрем 2025 года тарифы выросли на 4,9%.

Отправка писем и почтовых карточек подорожала на 3,5%.

Доставка посылок и бандеролей стала дороже на 5,5%.

Услуги EMS выросли на 5,4%.

Тарифы на доставку периодических изданий остались на прежнем уровне.

Региональные различия в росте цен

Наибольший рост тарифов на курьерские услуги зафиксирован в Восточно-Казахстанской области – 6,4%. В Абайской и Северо-Казахстанской областях рост составил по 6%, в Акмолинской – 5,8%, Атырауской – 5,6%.

В крупных городах тарифы также увеличились:

Астана – на 4,9%

Алматы – на 4,8%

Шымкент – на 5,5%

Услуги связи для компаний: минимальный рост

Тарифы на проводную и мобильную связь для бизнеса выросли незначительно – всего на 0,1–0,2%.

Проводная связь – +0,1%

Местная телефонная связь – +0,4%

Международные звонки в СНГ и Балтии – +0,1%, в дальнее зарубежье – +2,9%

Мобильная связь – +0,2%, роуминг и мобильный интернет без изменений

Подвижная радиотелефонная связь – +8,3%, спутниковая – +7,9%

Регионально наибольшее удорожание связи отмечено в Восточно-Казахстанской области – +0,9%, Павлодарской – +0,7%, Карагандинской – +0,6%, Костанайской – +0,2%. В Астане тарифы остались без изменений.

Последствия для бизнеса

Повышение тарифов на логистику и связь увеличивает издержки компаний, особенно малых и средних. Рост цен в регионах может затруднить доставку товаров и документов, а компании в крупных городах также ощутят влияние на операционные расходы.