Сколько теперь стоит доставка и связь в Казахстане

Тарифы на курьерские и почтовые услуги для бизнеса в Казахстане продолжают расти: в первом квартале 2026 года рост составил до 5,5%, при этом цены на связь увеличились минимально, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В I квартале 2026 года юридические лица стали платить больше за услуги почты и курьеров. По сравнению с октябрем–декабрем 2025 года тарифы выросли на 4,9%.
Наибольший рост тарифов на курьерские услуги зафиксирован в Восточно-Казахстанской области – 6,4%. В Абайской и Северо-Казахстанской областях рост составил по 6%, в Акмолинской – 5,8%, Атырауской – 5,6%.
В крупных городах тарифы также увеличились:
Тарифы на проводную и мобильную связь для бизнеса выросли незначительно – всего на 0,1–0,2%.
Регионально наибольшее удорожание связи отмечено в Восточно-Казахстанской области – +0,9%, Павлодарской – +0,7%, Карагандинской – +0,6%, Костанайской – +0,2%. В Астане тарифы остались без изменений.
Повышение тарифов на логистику и связь увеличивает издержки компаний, особенно малых и средних. Рост цен в регионах может затруднить доставку товаров и документов, а компании в крупных городах также ощутят влияние на операционные расходы.
