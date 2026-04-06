18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
466.33
538.47
5.9
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.04.2026, 08:48

Сколько теперь стоит доставка и связь в Казахстане

Новости Казахстана

Тарифы на курьерские и почтовые услуги для бизнеса в Казахстане продолжают расти: в первом квартале 2026 года рост составил до 5,5%, при этом цены на связь увеличились минимально, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: cleverence.ru

Логистика подорожала для бизнеса

В I квартале 2026 года юридические лица стали платить больше за услуги почты и курьеров. По сравнению с октябрем–декабрем 2025 года тарифы выросли на 4,9%.

  • Отправка писем и почтовых карточек подорожала на 3,5%.
  • Доставка посылок и бандеролей стала дороже на 5,5%.
  • Услуги EMS выросли на 5,4%.
  • Тарифы на доставку периодических изданий остались на прежнем уровне.

Региональные различия в росте цен

Наибольший рост тарифов на курьерские услуги зафиксирован в Восточно-Казахстанской области – 6,4%. В Абайской и Северо-Казахстанской областях рост составил по 6%, в Акмолинской – 5,8%, Атырауской – 5,6%.

В крупных городах тарифы также увеличились:

  • Астана – на 4,9%
  • Алматы – на 4,8%
  • Шымкент – на 5,5%

Услуги связи для компаний: минимальный рост

Тарифы на проводную и мобильную связь для бизнеса выросли незначительно – всего на 0,1–0,2%.

  • Проводная связь – +0,1%
  • Местная телефонная связь – +0,4%
  • Международные звонки в СНГ и Балтии – +0,1%, в дальнее зарубежье – +2,9%
  • Мобильная связь – +0,2%, роуминг и мобильный интернет без изменений
  • Подвижная радиотелефонная связь – +8,3%, спутниковая – +7,9%

Регионально наибольшее удорожание связи отмечено в Восточно-Казахстанской области – +0,9%, Павлодарской – +0,7%, Карагандинской – +0,6%, Костанайской – +0,2%. В Астане тарифы остались без изменений.

Последствия для бизнеса

Повышение тарифов на логистику и связь увеличивает издержки компаний, особенно малых и средних. Рост цен в регионах может затруднить доставку товаров и документов, а компании в крупных городах также ощутят влияние на операционные расходы.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь