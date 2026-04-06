18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
466.33
538.47
5.9
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.04.2026, 09:52

Эвакуация авто в Казахстане 2026: правила, штрафы и процедура обжалования

Новости Казахстана

Эвакуация автомобиля в Казахстане возможна лишь при соблюдении строгих правил. Нарушения процедуры дают право оспорить штраф и вернуть машину без ущерба, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Эвакуация авто: когда и за что забирают транспорт

В Казахстане автомобили могут быть эвакуированы на спецстоянку при нарушении правил дорожного движения и парковки. К основным причинам относятся:

  • Парковка в запрещенных местах: на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, ближе 5 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта.
  • Создание помех движению: остановка или стоянка, мешающая другим транспортным средствам, пешеходам или работе спецтехники.
  • Парковка в местах для инвалидов без соответствующего разрешения.
  • Стоянка вторым рядом, затрудняющая движение других авто.
  • Нарушение правил остановки/стоянки при наличии запрещающих знаков и табличек о работе эвакуатора.
  • Управление авто в нетрезвом состоянии, без прав или с подложными номерами, когда задержание продолжается до решения суда или устранения причины.

Все эти нарушения являются законными основаниями для эвакуации автомобиля на штрафстоянку.

1. Штраф за неправильную парковку или остановку

  • Парковка в запрещенных местах: на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, ближе 5 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта.
    Штраф: обычно 5–10 МРП (месячных расчетных показателей).
  • Стоянка вторым рядом или с помехой движению:
    Штраф: около 5–10 МРП.
  • Парковка на местах для инвалидов без разрешения:
    Штраф: 10–15 МРП.

Примечание: МРП в Казахстане ежегодно пересматривается; на 2026 год 1 МРП ≈ 3 100 тенге, соответственно штрафы могут составлять от ~15 500 до 46 500 тенге.

2. Штраф за управление авто с нарушениями

  • Вождение без водительских прав или с поддельными номерами:
    Штраф: 15–30 МРП; авто задерживается до устранения нарушения или решения суда.
  • Вождение в состоянии опьянения:
    Штраф: 100 МРП (≈ 310 000 тенге) и лишение права управления на срок от 3 месяцев до года; автомобиль может быть эвакуирован на спецстоянку.

3. Дополнительные расходы при эвакуации

Если авто эвакуировано на спецстоянку:

  1. Услуги эвакуатора – размер фиксируется местными органами. Обычно 3–10 МРП за один выезд.
  2. Хранение автомобиля на штрафстоянке – оплачивается за каждый день хранения, ставка также регулируется местными органами.

Например, если автомобиль простоял 2 дня на штрафстоянке и был эвакуирован за нарушение парковки, общие расходы могут составить: штраф + услуги эвакуатора + хранение = несколько десятков тысяч тенге.

Когда эвакуация незаконна

Не всегда забрать машину с дороги разрешено законом. Эвакуация признается незаконной, если:

  • Нет фото- и видеофиксации правонарушения;
  • Не соблюдены требования о понятых при перемещении автомобиля;
  • Владелец подошел к машине до начала движения эвакуатора;
  • Авто не создает помех и не нарушает ПДД.

В этих случаях владелец может оспорить не только штраф, но и сам факт эвакуации, а также расходы на услуги спецстоянки и возможный ущерб автомобилю.

Основания для обжалования:

  • Отсутствие запрещающих знаков или таблички «Работает эвакуатор»;
  • Нарушение разметки или противоречие разметки и знаков;
  • Несоблюдение процедуры эвакуации;
  • Отсутствие состава правонарушения;
  • Повреждение автомобиля в процессе эвакуации.

Как вернуть законно эвакуированное авто

Если автомобиль эвакуирован законно, вернуть его можно, выполнив несколько шагов:

  1. Позвонить в полицию или службы эвакуации, чтобы узнать, куда увезли авто и за что;
  2. Собрать документы: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, доверенность (если требуется);
  3. Получить протокол/постановление о нарушении в полиции;
  4. Оплатить штраф и услуги эвакуатора, включая стоимость хранения на спецстоянке (регулируется государством и местными органами);
  5. Предъявить квитанции на штрафстоянке и забрать автомобиль.

После возврата машины рекомендуется проверить её на повреждения, зафиксировать их актом и при необходимости потребовать компенсацию.

Важно помнить

  • Оплата штрафа и услуг эвакуации не лишает права оспорить их в дальнейшем;
  • При незаконной эвакуации можно подать жалобу в департамент полиции, прокуратуру или суд;
  • Вовремя реагировать на эвакуацию позволяет вернуть автомобиль в тот же день.
0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь