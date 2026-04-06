Эвакуация авто в Казахстане 2026: правила, штрафы и процедура обжалования

Эвакуация авто: когда и за что забирают транспорт
В Казахстане автомобили могут быть эвакуированы на спецстоянку при нарушении правил дорожного движения и парковки. К основным причинам относятся:
- Парковка в запрещенных местах: на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, ближе 5 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта.
- Создание помех движению: остановка или стоянка, мешающая другим транспортным средствам, пешеходам или работе спецтехники.
- Парковка в местах для инвалидов без соответствующего разрешения.
- Стоянка вторым рядом, затрудняющая движение других авто.
- Нарушение правил остановки/стоянки при наличии запрещающих знаков и табличек о работе эвакуатора.
- Управление авто в нетрезвом состоянии, без прав или с подложными номерами, когда задержание продолжается до решения суда или устранения причины.
Все эти нарушения являются законными основаниями для эвакуации автомобиля на штрафстоянку.
1. Штраф за неправильную парковку или остановку
- Парковка в запрещенных местах: на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, ближе 5 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта.
Штраф: обычно 5–10 МРП (месячных расчетных показателей).
- Стоянка вторым рядом или с помехой движению:
Штраф: около 5–10 МРП.
- Парковка на местах для инвалидов без разрешения:
Штраф: 10–15 МРП.
Примечание: МРП в Казахстане ежегодно пересматривается; на 2026 год 1 МРП ≈ 3 100 тенге, соответственно штрафы могут составлять от ~15 500 до 46 500 тенге.
2. Штраф за управление авто с нарушениями
- Вождение без водительских прав или с поддельными номерами:
Штраф: 15–30 МРП; авто задерживается до устранения нарушения или решения суда.
- Вождение в состоянии опьянения:
Штраф: 100 МРП (≈ 310 000 тенге) и лишение права управления на срок от 3 месяцев до года; автомобиль может быть эвакуирован на спецстоянку.
3. Дополнительные расходы при эвакуации
Если авто эвакуировано на спецстоянку:
- Услуги эвакуатора – размер фиксируется местными органами. Обычно 3–10 МРП за один выезд.
- Хранение автомобиля на штрафстоянке – оплачивается за каждый день хранения, ставка также регулируется местными органами.
Например, если автомобиль простоял 2 дня на штрафстоянке и был эвакуирован за нарушение парковки, общие расходы могут составить: штраф + услуги эвакуатора + хранение = несколько десятков тысяч тенге.
Когда эвакуация незаконна
Не всегда забрать машину с дороги разрешено законом. Эвакуация признается незаконной, если:
- Нет фото- и видеофиксации правонарушения;
- Не соблюдены требования о понятых при перемещении автомобиля;
- Владелец подошел к машине до начала движения эвакуатора;
- Авто не создает помех и не нарушает ПДД.
В этих случаях владелец может оспорить не только штраф, но и сам факт эвакуации, а также расходы на услуги спецстоянки и возможный ущерб автомобилю.
Основания для обжалования:
- Отсутствие запрещающих знаков или таблички «Работает эвакуатор»;
- Нарушение разметки или противоречие разметки и знаков;
- Несоблюдение процедуры эвакуации;
- Отсутствие состава правонарушения;
- Повреждение автомобиля в процессе эвакуации.
Как вернуть законно эвакуированное авто
Если автомобиль эвакуирован законно, вернуть его можно, выполнив несколько шагов:
- Позвонить в полицию или службы эвакуации, чтобы узнать, куда увезли авто и за что;
- Собрать документы: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, доверенность (если требуется);
- Получить протокол/постановление о нарушении в полиции;
- Оплатить штраф и услуги эвакуатора, включая стоимость хранения на спецстоянке (регулируется государством и местными органами);
- Предъявить квитанции на штрафстоянке и забрать автомобиль.
После возврата машины рекомендуется проверить её на повреждения, зафиксировать их актом и при необходимости потребовать компенсацию.
Важно помнить
- Оплата штрафа и услуг эвакуации не лишает права оспорить их в дальнейшем;
- При незаконной эвакуации можно подать жалобу в департамент полиции, прокуратуру или суд;
- Вовремя реагировать на эвакуацию позволяет вернуть автомобиль в тот же день.
