Эвакуация авто в Казахстане 2026: правила, штрафы и процедура обжалования

Эвакуация автомобиля в Казахстане возможна лишь при соблюдении строгих правил. Нарушения процедуры дают право оспорить штраф и вернуть машину без ущерба, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Эвакуация авто: когда и за что забирают транспорт

В Казахстане автомобили могут быть эвакуированы на спецстоянку при нарушении правил дорожного движения и парковки. К основным причинам относятся:

Парковка в запрещенных местах : на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, ближе 5 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта.

: на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, ближе 5 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта. Создание помех движению : остановка или стоянка, мешающая другим транспортным средствам, пешеходам или работе спецтехники.

: остановка или стоянка, мешающая другим транспортным средствам, пешеходам или работе спецтехники. Парковка в местах для инвалидов без соответствующего разрешения.

без соответствующего разрешения. Стоянка вторым рядом , затрудняющая движение других авто.

, затрудняющая движение других авто. Нарушение правил остановки/стоянки при наличии запрещающих знаков и табличек о работе эвакуатора.

при наличии запрещающих знаков и табличек о работе эвакуатора. Управление авто в нетрезвом состоянии, без прав или с подложными номерами, когда задержание продолжается до решения суда или устранения причины.

Все эти нарушения являются законными основаниями для эвакуации автомобиля на штрафстоянку.

1. Штраф за неправильную парковку или остановку

Парковка в запрещенных местах : на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, ближе 5 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта.

Штраф: обычно 5–10 МРП (месячных расчетных показателей).

: на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, ближе 5 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта. обычно (месячных расчетных показателей). Стоянка вторым рядом или с помехой движению :

Штраф: около 5–10 МРП .

: около . Парковка на местах для инвалидов без разрешения:

Штраф: 10–15 МРП.

Примечание: МРП в Казахстане ежегодно пересматривается; на 2026 год 1 МРП ≈ 3 100 тенге, соответственно штрафы могут составлять от ~15 500 до 46 500 тенге.

2. Штраф за управление авто с нарушениями

Вождение без водительских прав или с поддельными номерами:

Штраф: 15–30 МРП; авто задерживается до устранения нарушения или решения суда.

или с поддельными номерами: 15–30 МРП; авто задерживается до устранения нарушения или решения суда. Вождение в состоянии опьянения:

Штраф: 100 МРП (≈ 310 000 тенге) и лишение права управления на срок от 3 месяцев до года; автомобиль может быть эвакуирован на спецстоянку.

3. Дополнительные расходы при эвакуации

Если авто эвакуировано на спецстоянку:

Услуги эвакуатора – размер фиксируется местными органами. Обычно 3–10 МРП за один выезд. Хранение автомобиля на штрафстоянке – оплачивается за каждый день хранения, ставка также регулируется местными органами.

Например, если автомобиль простоял 2 дня на штрафстоянке и был эвакуирован за нарушение парковки, общие расходы могут составить: штраф + услуги эвакуатора + хранение = несколько десятков тысяч тенге.

Когда эвакуация незаконна

Не всегда забрать машину с дороги разрешено законом. Эвакуация признается незаконной, если:

Нет фото- и видеофиксации правонарушения;

правонарушения; Не соблюдены требования о понятых при перемещении автомобиля;

при перемещении автомобиля; Владелец подошел к машине до начала движения эвакуатора ;

; Авто не создает помех и не нарушает ПДД.

В этих случаях владелец может оспорить не только штраф, но и сам факт эвакуации, а также расходы на услуги спецстоянки и возможный ущерб автомобилю.

Основания для обжалования:

Отсутствие запрещающих знаков или таблички «Работает эвакуатор»;

Нарушение разметки или противоречие разметки и знаков;

Несоблюдение процедуры эвакуации;

Отсутствие состава правонарушения;

Повреждение автомобиля в процессе эвакуации.

Как вернуть законно эвакуированное авто

Если автомобиль эвакуирован законно, вернуть его можно, выполнив несколько шагов:

Позвонить в полицию или службы эвакуации, чтобы узнать, куда увезли авто и за что; Собрать документы: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, доверенность (если требуется); Получить протокол/постановление о нарушении в полиции; Оплатить штраф и услуги эвакуатора, включая стоимость хранения на спецстоянке (регулируется государством и местными органами); Предъявить квитанции на штрафстоянке и забрать автомобиль.

После возврата машины рекомендуется проверить её на повреждения, зафиксировать их актом и при необходимости потребовать компенсацию.

Важно помнить