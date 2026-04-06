Банк ЦентрКредит ввел пятипроцентную комиссию на выдачу наличных рублей

С 6 апреля 2026 года Банк ЦентрКредит увеличил комиссию на снятие наличных в российских рублях для корпоративных клиентов до 5% от суммы. Новые тарифы могут значительно ударить по финансовым оборотам компаний, работающих с рублевой наличностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Новые тарифы для бизнес-клиентов

Согласно обновленным тарифам, при кассовых операциях с российскими рублями комиссия теперь составляет 5%. Для бизнеса это означает прямое уменьшение оборота:

при снятии 1 млн рублей компания теряет 50 тыс. рублей;

при крупных оборотах потери могут доходить до сотен тысяч тенге;

частые операции увеличивают нагрузку на прибыль.

Банк официально закрепил эти изменения в своих тарифах, которые уже действуют.

Кто пострадает сильнее всего

Наибольшие потери ощутят компании, активно работающие с рублевой наличностью:

импортеры и экспортеры;

бизнес с российскими партнерами;

предприятия с регулярными наличными расчетами;

предприниматели, для которых рублевый оборот является основной статьей дохода.

Для них комиссия превращается в фактический «дополнительный налог», который уменьшает маржу.

Как бизнес может адаптироваться

В ответ на новые тарифы компании уже меняют финансовую стратегию:

сокращают снятие наличных;

переходят на безналичные расчеты;

ищут альтернативные банки с более выгодными условиями;

закладывают банковские комиссии в стоимость товаров и услуг.

Эксперты отмечают, что такие меры помогут снизить влияние роста расходов и валютных рисков на бизнес.

Почему банк повысил комиссию

В Банке ЦентрКредит объясняют повышение комиссии стремлением оптимизировать издержки и сократить объем наличных операций. Клиентам рекомендуется учитывать новые тарифы при планировании расчетов и финансовой стратегии.