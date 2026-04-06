В Казахстане появится новый супергород с инвестициями 1,1 трлн тенге для ученых и строителей

В Казахстане в Абайской области появится новый наукоград — Курчатов получит статус центра научных и высокотехнологичных разработок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Утверждена концепция на 2026–2035 годы

Глава Абайской области Берик Уали сообщил, что в декабре 2025 года правительство утвердило концепцию создания и развития наукоемких территорий. В рамках этого документа Курчатов официально получит статус наукограда.

Комплексный план развития подготовлен совместно Агентством по атомной энергии (ААЭ), акиматом области, Министерством науки и высшего образования и Национальной академией наук. Он рассчитан на период с 2027 по 2035 годы.

Создание комфортной среды для жителей и специалистов

По словам заместителя главы ААЭ Тимура Жантикина, в Курчатове предусмотрено создание современной городской среды, развитой инфраструктуры и социальных объектов.

План развития на 2025–2029 годы включает 76 проектов общей стоимостью 1,1 трлн тенге. Среди ключевых объектов:

строительство электростанции мощностью 700 МВт;

создание углехимического комплекса;

модернизация городской инфраструктуры;

развитие социальных объектов для жителей.

Проект обеспечит рабочие места для более 6 тыс. человек.

Наука и экономика: синергия развития

Глава области подчеркнул, что развитие наукограда позволит:

коммерциализировать научные разработки;

поддержать региональные вузы;

создать комфортные условия для ученых;

способствовать экономическому росту региона.

Таким образом, Курчатов станет важным центром научного и технологического прогресса Казахстана, соединяя образование, исследования и промышленное производство.