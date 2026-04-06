В Казахстане установлен абсолютный исторический рекорд долголетия

Средняя продолжительность жизни в Казахстане впервые превысила 75 лет, что стало историческим рекордом страны, сообщает Lada.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Историческая динамика продолжительности жизни

По данным Министерства здравоохранения РК, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) казахстанцев достигла 75,97 лет. Это максимальный показатель с момента обретения независимости в 1991 году.

Для сравнения:

1991 год – 67,6 лет

2001 год – 65,6 лет

2011 год – 68,98 лет

2021 год – 70,23 лет

Таким образом, за три с половиной десятилетия средняя продолжительность жизни выросла более чем на 8 лет, что отражает улучшение здоровья нации и качества жизни населения.

Роль здравоохранения и борьбы с заболеваниями

В Минздраве подчеркнули, что ключевым фактором роста ОПЖ стали меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ).

В 2025 году Казахстан вошел в топ-10 стран Европейского региона ВОЗ по снижению смертности от НИЗ, достигнув сокращения на 25%, что соответствует целям Европейской программы Всемирной организации здравоохранения.

Государственные программы и планы на будущее

Положительная динамика демонстрирует эффективность программ по развитию здравоохранения и улучшению качества жизни населения.

Правительство Казахстана ставит амбициозную цель: повысить ожидаемую продолжительность жизни до 77 лет к 2029 году в рамках Концепции развития здравоохранения.