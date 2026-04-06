В Казахстане установлен абсолютный исторический рекорд долголетия

Средняя продолжительность жизни в Казахстане впервые превысила 75 лет, что стало историческим рекордом страны, сообщает Lada.kz.
По данным Министерства здравоохранения РК, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) казахстанцев достигла 75,97 лет. Это максимальный показатель с момента обретения независимости в 1991 году.
Таким образом, за три с половиной десятилетия средняя продолжительность жизни выросла более чем на 8 лет, что отражает улучшение здоровья нации и качества жизни населения.
В Минздраве подчеркнули, что ключевым фактором роста ОПЖ стали меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ).
В 2025 году Казахстан вошел в топ-10 стран Европейского региона ВОЗ по снижению смертности от НИЗ, достигнув сокращения на 25%, что соответствует целям Европейской программы Всемирной организации здравоохранения.
Положительная динамика демонстрирует эффективность программ по развитию здравоохранения и улучшению качества жизни населения.
Правительство Казахстана ставит амбициозную цель: повысить ожидаемую продолжительность жизни до 77 лет к 2029 году в рамках Концепции развития здравоохранения.
