Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
06.04.2026, 11:25

В Казахстане установлен абсолютный исторический рекорд долголетия

Новости Казахстана

Средняя продолжительность жизни в Казахстане впервые превысила 75 лет, что стало историческим рекордом страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazpravda.kz
Фото: Kazpravda.kz

Историческая динамика продолжительности жизни

По данным Министерства здравоохранения РК, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) казахстанцев достигла 75,97 лет. Это максимальный показатель с момента обретения независимости в 1991 году.

Для сравнения:

  • 1991 год – 67,6 лет
  • 2001 год – 65,6 лет
  • 2011 год – 68,98 лет
  • 2021 год – 70,23 лет

Таким образом, за три с половиной десятилетия средняя продолжительность жизни выросла более чем на 8 лет, что отражает улучшение здоровья нации и качества жизни населения.

Роль здравоохранения и борьбы с заболеваниями

В Минздраве подчеркнули, что ключевым фактором роста ОПЖ стали меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ).

В 2025 году Казахстан вошел в топ-10 стран Европейского региона ВОЗ по снижению смертности от НИЗ, достигнув сокращения на 25%, что соответствует целям Европейской программы Всемирной организации здравоохранения.

Государственные программы и планы на будущее

Положительная динамика демонстрирует эффективность программ по развитию здравоохранения и улучшению качества жизни населения.

Правительство Казахстана ставит амбициозную цель: повысить ожидаемую продолжительность жизни до 77 лет к 2029 году в рамках Концепции развития здравоохранения.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь