© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.04.2026, 11:40

Казахстан останавил распределение арендных квартир: что изменится для очередников

Новости Казахстана 0 595

В Казахстане приостановили выдачу арендных квартир для очередников до 16 апреля — систему модернизируют, чтобы сделать её прозрачнее и удобнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

© Photo : Официальный канал акимата Алматы
Почему остановили выдачу квартир

Отбасы банк сообщил, что временно приостановил распределение арендного жилья. Причина — доработка системы, которая позволит сделать процесс более прозрачным и комфортным для очередников.

До 16 апреля новые квартиры распределяться не будут, однако изменения затронут только механизм подачи и получения жилья, а не сами очереди.

Как распределялись квартиры раньше

Ранее предоставление жилья зависело от состава семьи: на одного человека должно было приходиться не менее 15–18 кв. м.

  • Система сначала проверяла, подходит ли квартира по площади.
  • Если подходящей квартиры для семьи не было, очередь «перепрыгивали» — квартиру предлагали следующему по списку с меньшей семьёй.
  • Очередники, которым положено жильё по закону, оставались в ожидании надолго.

Что изменится после обновления

Теперь жильё будут предлагать строго по очереди, независимо от размера квартиры или состава семьи:

  • Например, семье положено 75 кв. м, а свободна только квартира на 65 кв. м — её всё равно предложат.
  • Решение о согласии или отказе остаётся за очередником.
  • Только при отказе квартира передается следующему в очереди.

Отбасы банк отмечает, что новая схема сделает процесс распределения более справедливым и ускорит получение жилья тем, кто долго ждёт.

