Казахстан останавил распределение арендных квартир: что изменится для очередников

В Казахстане приостановили выдачу арендных квартир для очередников до 16 апреля — систему модернизируют, чтобы сделать её прозрачнее и удобнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Отбасы банк сообщил, что временно приостановил распределение арендного жилья. Причина — доработка системы, которая позволит сделать процесс более прозрачным и комфортным для очередников.
До 16 апреля новые квартиры распределяться не будут, однако изменения затронут только механизм подачи и получения жилья, а не сами очереди.
Ранее предоставление жилья зависело от состава семьи: на одного человека должно было приходиться не менее 15–18 кв. м.
Теперь жильё будут предлагать строго по очереди, независимо от размера квартиры или состава семьи:
Отбасы банк отмечает, что новая схема сделает процесс распределения более справедливым и ускорит получение жилья тем, кто долго ждёт.
