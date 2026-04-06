Казахстан останавил распределение арендных квартир: что изменится для очередников

В Казахстане приостановили выдачу арендных квартир для очередников до 16 апреля — систему модернизируют, чтобы сделать её прозрачнее и удобнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Почему остановили выдачу квартир

Отбасы банк сообщил, что временно приостановил распределение арендного жилья. Причина — доработка системы, которая позволит сделать процесс более прозрачным и комфортным для очередников.

До 16 апреля новые квартиры распределяться не будут, однако изменения затронут только механизм подачи и получения жилья, а не сами очереди.

Как распределялись квартиры раньше

Ранее предоставление жилья зависело от состава семьи: на одного человека должно было приходиться не менее 15–18 кв. м.

Система сначала проверяла, подходит ли квартира по площади.

Если подходящей квартиры для семьи не было, очередь «перепрыгивали» — квартиру предлагали следующему по списку с меньшей семьёй.

Очередники, которым положено жильё по закону, оставались в ожидании надолго.

Что изменится после обновления

Теперь жильё будут предлагать строго по очереди, независимо от размера квартиры или состава семьи:

Например, семье положено 75 кв. м, а свободна только квартира на 65 кв. м — её всё равно предложат.

Решение о согласии или отказе остаётся за очередником.

Только при отказе квартира передается следующему в очереди.

Отбасы банк отмечает, что новая схема сделает процесс распределения более справедливым и ускорит получение жилья тем, кто долго ждёт.