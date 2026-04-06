Доллар рухнул в обменниках Казахстана: данные на 6 апреля

В Казахстане зафиксировано очередное снижение курса доллара в обменных пунктах. По состоянию на 11:20 6 апреля в ряде городов страны американская валюта вновь подешевела по сравнению с предыдущими днями.
Снижение отмечается как по курсу продажи, так и по курсу покупки, что указывает на продолжающееся ослабление доллара на наличном рынке.
Согласно актуальным данным, в обменниках Астаны доллар в среднем продают по 471 тенге, а покупают по 464 тенге.
В Алматы курс американской валюты оказался еще ниже. Здесь доллар продают в среднем по 467 тенге, а покупают также по 464 тенге.
Таким образом, на фоне последних колебаний валютного рынка курс в южной столице остается более выгодным для тех, кто планирует покупку долларов.
Для сравнения, 3 апреля ситуация на рынке выглядела иначе. Тогда по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 470,46 тенге, снизившись за день на 1,96 тенге.
В тот же день в обменных пунктах Астаны американскую валюту продавали в среднем по 474 тенге, а покупали по 467 тенге.
В Алматы курс продажи доллара составлял в среднем 471,21 тенге, тогда как покупка велась по 468,55 тенге.
На этом фоне текущие показатели демонстрируют дальнейшее удешевление наличного доллара в крупнейших городах страны.
Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана на 6 апреля, составляет 470,46 тенге за один доллар.
Этот показатель остается ориентиром для финансового рынка, однако фактические значения в обменниках могут отличаться в зависимости от спроса, предложения и внутренней политики пунктов обмена валют.
Продолжающееся снижение курса доллара может быть выгодно для граждан, которые планируют покупку иностранной валюты, поездки за границу, оплату обучения или онлайн-покупки в зарубежных магазинах.
При этом эксперты традиционно советуют следить не только за курсами в обменниках, но и за динамикой торгов на бирже, поскольку именно она формирует общий тренд на валютном рынке.
Комментарии0 комментарий(ев)