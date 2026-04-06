Доллар рухнул в обменниках Казахстана: данные на 6 апреля

Курс доллара в обменных пунктах Казахстана продолжает снижаться. Утром 6 апреля американская валюта подешевела как в Астане, так и в Алматы, сообщает Lada.kz.

В Казахстане зафиксировано очередное снижение курса доллара в обменных пунктах. По состоянию на 11:20 6 апреля в ряде городов страны американская валюта вновь подешевела по сравнению с предыдущими днями.

Снижение отмечается как по курсу продажи, так и по курсу покупки, что указывает на продолжающееся ослабление доллара на наличном рынке.

Какой курс доллара в Астане и Алматы

Согласно актуальным данным, в обменниках Астаны доллар в среднем продают по 471 тенге, а покупают по 464 тенге.

В Алматы курс американской валюты оказался еще ниже. Здесь доллар продают в среднем по 467 тенге, а покупают также по 464 тенге.

Таким образом, на фоне последних колебаний валютного рынка курс в южной столице остается более выгодным для тех, кто планирует покупку долларов.

Что было на прошлой неделе

Для сравнения, 3 апреля ситуация на рынке выглядела иначе. Тогда по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 470,46 тенге, снизившись за день на 1,96 тенге.

В тот же день в обменных пунктах Астаны американскую валюту продавали в среднем по 474 тенге, а покупали по 467 тенге.

В Алматы курс продажи доллара составлял в среднем 471,21 тенге, тогда как покупка велась по 468,55 тенге.

На этом фоне текущие показатели демонстрируют дальнейшее удешевление наличного доллара в крупнейших городах страны.

Официальный курс Нацбанка на 6 апреля

Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана на 6 апреля, составляет 470,46 тенге за один доллар.

Этот показатель остается ориентиром для финансового рынка, однако фактические значения в обменниках могут отличаться в зависимости от спроса, предложения и внутренней политики пунктов обмена валют.

Что это значит для казахстанцев

Продолжающееся снижение курса доллара может быть выгодно для граждан, которые планируют покупку иностранной валюты, поездки за границу, оплату обучения или онлайн-покупки в зарубежных магазинах.

При этом эксперты традиционно советуют следить не только за курсами в обменниках, но и за динамикой торгов на бирже, поскольку именно она формирует общий тренд на валютном рынке.