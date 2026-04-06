18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
466.33
538.47
5.9
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.04.2026, 11:58

Доллар рухнул в обменниках Казахстана: данные на 6 апреля

Новости Казахстана 0 1 810

Курс доллара в обменных пунктах Казахстана продолжает снижаться. Утром 6 апреля американская валюта подешевела как в Астане, так и в Алматы, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com

Доллар продолжает терять позиции в обменниках

В Казахстане зафиксировано очередное снижение курса доллара в обменных пунктах. По состоянию на 11:20 6 апреля в ряде городов страны американская валюта вновь подешевела по сравнению с предыдущими днями.

Снижение отмечается как по курсу продажи, так и по курсу покупки, что указывает на продолжающееся ослабление доллара на наличном рынке.

Какой курс доллара в Астане и Алматы

Согласно актуальным данным, в обменниках Астаны доллар в среднем продают по 471 тенге, а покупают по 464 тенге.

В Алматы курс американской валюты оказался еще ниже. Здесь доллар продают в среднем по 467 тенге, а покупают также по 464 тенге.

Таким образом, на фоне последних колебаний валютного рынка курс в южной столице остается более выгодным для тех, кто планирует покупку долларов.

Что было на прошлой неделе

Для сравнения, 3 апреля ситуация на рынке выглядела иначе. Тогда по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 470,46 тенге, снизившись за день на 1,96 тенге.

В тот же день в обменных пунктах Астаны американскую валюту продавали в среднем по 474 тенге, а покупали по 467 тенге.

В Алматы курс продажи доллара составлял в среднем 471,21 тенге, тогда как покупка велась по 468,55 тенге.

На этом фоне текущие показатели демонстрируют дальнейшее удешевление наличного доллара в крупнейших городах страны.

Официальный курс Нацбанка на 6 апреля

Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана на 6 апреля, составляет 470,46 тенге за один доллар.

Этот показатель остается ориентиром для финансового рынка, однако фактические значения в обменниках могут отличаться в зависимости от спроса, предложения и внутренней политики пунктов обмена валют.

Что это значит для казахстанцев

Продолжающееся снижение курса доллара может быть выгодно для граждан, которые планируют покупку иностранной валюты, поездки за границу, оплату обучения или онлайн-покупки в зарубежных магазинах.

При этом эксперты традиционно советуют следить не только за курсами в обменниках, но и за динамикой торгов на бирже, поскольку именно она формирует общий тренд на валютном рынке.

6
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь