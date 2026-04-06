На телеканале КТК сменился генеральный директор

Новым генеральным директором телеканала КТК назначен Бек Кенжебай. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления АО «РТРК „Казахстан“», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

6 апреля 2026 года стало известно о кадровых изменениях в руководстве одного из крупнейших телеканалов страны. Генеральным директором АО «КТК» назначен Бек Кенжебай.

Кто возглавил телеканал

Бек Кенжебай имеет значительный опыт работы в медиасфере, а также в области аналитики и стратегического управления. До нового назначения он работал заместителем председателя правления АО «РТРК „Казахстан“», где курировал вопросы, связанные с развитием медианаправления.

Его приход в КТК можно рассматривать как продолжение курса на укрепление управленческой и редакционной устойчивости телеканала.

Опыт работы в медиа и аналитике

За годы профессиональной деятельности Бек Кенжебай работал в ряде ключевых организаций и медийных структур Казахстана.

В его послужном списке:

Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК;

телеканал «Казахстан»;

телеканал «Астана»;

телеканал «Алматы»;

«31 канал».

Такой профессиональный путь свидетельствует о его глубокой вовлеченности как в информационно-аналитическую сферу, так и в телевизионную индустрию.

Что известно об уходе прежнего руководителя

Эльмира Джамилова, ранее занимавшая должность генерального директора КТК, завершает свои полномочия по собственному желанию.

При этом полностью из структуры телеканала она не уходит. Сообщается, что Джамилова продолжит работу в АО «КТК» уже в новой роли — советника по стратегическому развитию.

Это решение может обеспечить более плавный переход управленческих полномочий и сохранить институциональную преемственность внутри компании.

Редакционный курс обещают сохранить

На телеканале подчеркивают, что кадровые изменения не повлияют на базовые принципы работы редакции и вещания.

Ожидается, что с приходом нового генерального директора будет сохранена преемственность редакционной и вещательной политики КТК. Это означает, что ключевые подходы к формированию контента, новостной повестки и общей стратегии вещания останутся последовательными.

Что означает это назначение

Назначение Бека Кенжебая может стать важным этапом для дальнейшего развития телеканала, особенно на фоне усиливающейся конкуренции в медиапространстве и изменений в потреблении новостей аудиторией.

С учетом его опыта в телевизионной индустрии и аналитических структурах, новый руководитель, вероятно, будет сосредоточен не только на операционном управлении, но и на стратегическом усилении позиций КТК на медиарынке Казахстана.