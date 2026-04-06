Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
06.04.2026, 12:15

На телеканале КТК сменился генеральный директор

Новости Казахстана 0 750

Новым генеральным директором телеканала КТК назначен Бек Кенжебай. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления АО «РТРК „Казахстан“», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

6 апреля 2026 года стало известно о кадровых изменениях в руководстве одного из крупнейших телеканалов страны. Генеральным директором АО «КТК» назначен Бек Кенжебай.

Кто возглавил телеканал

Бек Кенжебай имеет значительный опыт работы в медиасфере, а также в области аналитики и стратегического управления. До нового назначения он работал заместителем председателя правления АО «РТРК „Казахстан“», где курировал вопросы, связанные с развитием медианаправления.

Его приход в КТК можно рассматривать как продолжение курса на укрепление управленческой и редакционной устойчивости телеканала.

Опыт работы в медиа и аналитике

За годы профессиональной деятельности Бек Кенжебай работал в ряде ключевых организаций и медийных структур Казахстана.

В его послужном списке:

  • Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК;
  • телеканал «Казахстан»;
  • телеканал «Астана»;
  • телеканал «Алматы»;
  • «31 канал».

Такой профессиональный путь свидетельствует о его глубокой вовлеченности как в информационно-аналитическую сферу, так и в телевизионную индустрию.

Что известно об уходе прежнего руководителя

Эльмира Джамилова, ранее занимавшая должность генерального директора КТК, завершает свои полномочия по собственному желанию.

При этом полностью из структуры телеканала она не уходит. Сообщается, что Джамилова продолжит работу в АО «КТК» уже в новой роли — советника по стратегическому развитию.

Это решение может обеспечить более плавный переход управленческих полномочий и сохранить институциональную преемственность внутри компании.

Редакционный курс обещают сохранить

На телеканале подчеркивают, что кадровые изменения не повлияют на базовые принципы работы редакции и вещания.

Ожидается, что с приходом нового генерального директора будет сохранена преемственность редакционной и вещательной политики КТК. Это означает, что ключевые подходы к формированию контента, новостной повестки и общей стратегии вещания останутся последовательными.

Что означает это назначение

Назначение Бека Кенжебая может стать важным этапом для дальнейшего развития телеканала, особенно на фоне усиливающейся конкуренции в медиапространстве и изменений в потреблении новостей аудиторией.

С учетом его опыта в телевизионной индустрии и аналитических структурах, новый руководитель, вероятно, будет сосредоточен не только на операционном управлении, но и на стратегическом усилении позиций КТК на медиарынке Казахстана.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь