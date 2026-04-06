На телеканале КТК сменился генеральный директор

Новым генеральным директором телеканала КТК назначен Бек Кенжебай. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления АО «РТРК „Казахстан“», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
6 апреля 2026 года стало известно о кадровых изменениях в руководстве одного из крупнейших телеканалов страны. Генеральным директором АО «КТК» назначен Бек Кенжебай.
Бек Кенжебай имеет значительный опыт работы в медиасфере, а также в области аналитики и стратегического управления. До нового назначения он работал заместителем председателя правления АО «РТРК „Казахстан“», где курировал вопросы, связанные с развитием медианаправления.
Его приход в КТК можно рассматривать как продолжение курса на укрепление управленческой и редакционной устойчивости телеканала.
За годы профессиональной деятельности Бек Кенжебай работал в ряде ключевых организаций и медийных структур Казахстана.
В его послужном списке:
Такой профессиональный путь свидетельствует о его глубокой вовлеченности как в информационно-аналитическую сферу, так и в телевизионную индустрию.
Эльмира Джамилова, ранее занимавшая должность генерального директора КТК, завершает свои полномочия по собственному желанию.
При этом полностью из структуры телеканала она не уходит. Сообщается, что Джамилова продолжит работу в АО «КТК» уже в новой роли — советника по стратегическому развитию.
Это решение может обеспечить более плавный переход управленческих полномочий и сохранить институциональную преемственность внутри компании.
На телеканале подчеркивают, что кадровые изменения не повлияют на базовые принципы работы редакции и вещания.
Ожидается, что с приходом нового генерального директора будет сохранена преемственность редакционной и вещательной политики КТК. Это означает, что ключевые подходы к формированию контента, новостной повестки и общей стратегии вещания останутся последовательными.
Назначение Бека Кенжебая может стать важным этапом для дальнейшего развития телеканала, особенно на фоне усиливающейся конкуренции в медиапространстве и изменений в потреблении новостей аудиторией.
С учетом его опыта в телевизионной индустрии и аналитических структурах, новый руководитель, вероятно, будет сосредоточен не только на операционном управлении, но и на стратегическом усилении позиций КТК на медиарынке Казахстана.
