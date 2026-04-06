Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
06.04.2026, 14:09

«Придется напрягаться»: Лукашенко раскрыл, какую роль Москва отвела Казахстану

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что странам Центральной Азии предстоят непростые задачи в рамках ОДКБ, особенно на южном направлении, сообщает Lada.kz со ссылкой на БелТА.

Фото: sb.by

Беларусь как «локомотив» ОДКБ

Во время встречи с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, представляющим Кыргызстан, Лукашенко подчеркнул ключевую роль Беларуси в организации. Он заявил, что белорусская сторона «не темнит и ничего не прячет», а также позиционирует страну как своеобразный «локомотив» в развитии взаимоотношений внутри ОДКБ.

Президент отметил, что в структуре организации центральным звеном остается Россия, однако Беларусь играет стратегическую роль на западном направлении. Любой конфликт в этом регионе, по его словам, потребует подключения белорусских вооруженных сил совместно с российскими.

Южное направление: нагрузка для Казахстана и Кыргызстана

Лукашенко особое внимание уделил южному направлению, где, по его словам, предстоит серьёзная работа для Казахстана и Кыргызстана.

«Обязательно придется напрягаться», — подчеркнул президент Беларуси. Он добавил, что Россия окажет поддержку странам региона, обеспечивая «подпорку» с военной точки зрения.

Такое заявление стало первым подобного рода комментарием белорусского лидера о роли Центральной Азии в системе безопасности ОДКБ, где южные рубежи оказываются стратегически чувствительными.

Внимание к Армении

Особое место в высказываниях Лукашенко заняла Армения. Президент призвал к осторожности и корректности в отношениях с этой страной. По его словам, Армения, несмотря на участие в ОДКБ, «вроде бы не поддерживает работу организации», а внутриполитическая ситуация, особенно в период выборов, делает взаимодействие сложным.

Лукашенко отметил, что любые шаги в отношении Армении должны учитывать электоральный и политический контекст, чтобы избежать напряженности.

Стратегические выводы

В целом, позиция белорусского президента подчеркивает растущую значимость Центральной Азии для системы коллективной безопасности, а также необходимость координации усилий с Россией. Казахстан и Кыргызстан, по его мнению, окажутся на передовой в обеспечении стабильности южного направления, в то время как Беларусь продолжает удерживать ключевую роль на западных рубежах.

Комментарии

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь