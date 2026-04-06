Баян и Турсен Алагузовы показали свой уникальный особняк (видео)

Казахстанская семья Алагузовых показала свой новый дом, который впечатляет не только масштабом, но и атмосферой. Комментаторы отмечают, что жилище вдохновляет, а не вызывает зависть, сообщает Lada.kz.
В новом выпуске программы Бейбита Алибекова "По Домам" гости – Турсен и Баян Алагузовы – открыли двери своего семейного гнезда. На территории площадью 4 га расположились:
Особое внимание зрителей привлек вид на горы, который открывается практически из любого уголка участка и дома.
Комментарии в соцсетях под выпуском поражают своей теплотой и уважением к семье:
"Первый раз смотрю на богатых людей и рад за них. Нет зависти совершенно", — пишет один из комментаторов.
Турсен и Баян официально женаты с 7 декабря 2017 года. У супругов две маленькие дочери — Алиса и Алма. Алагузовы активно путешествуют и делятся моментами семейной жизни в соцсетях, создавая вокруг себя образ открытой и гармоничной семьи.
Новый выпуск программы показал, что дом — это не только квадратные метры и интерьер, а атмосфера, которую создают его хозяева. Сочетание эмоциональности, структуры и любви в семье Алагузовых делает их жилище уникальным местом, где хочется жить, мечтать и развиваться.
Комментарии0 комментарий(ев)