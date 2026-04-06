Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.04.2026, 15:29

Баян и Турсен Алагузовы показали свой уникальный особняк (видео)

Новости Казахстана

Казахстанская семья Алагузовых показала свой новый дом, который впечатляет не только масштабом, но и атмосферой. Комментаторы отмечают, что жилище вдохновляет, а не вызывает зависть, сообщает Lada.kz. 

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

В сердце дома — уникальная атмосфера

В новом выпуске программы Бейбита Алибекова "По Домам" гости – Турсен и Баян Алагузовы – открыли двери своего семейного гнезда. На территории площадью 4 га расположились:

  • главный дом с современным интерьером,
  • большая юрта, выполненная с традиционным колоритом,
  • теплицы для овощей и зелени,
  • детская площадка и игровая зона для дочерей Алисы и Алмы.

Особое внимание зрителей привлек вид на горы, который открывается практически из любого уголка участка и дома.

Пользователи восхищаются не домом, а хозяевами

Комментарии в соцсетях под выпуском поражают своей теплотой и уважением к семье:

  • многие отметили открытость и тактичность Турсена и Баян;
  • дом вдохновляет на личностный рост, а не вызывает зависть;
  • пользователи подчеркнули, что настоящий шик заключается не в интерьере, а в личности хозяев;
  • отдельные зрители сравнили дом с "целым миром", где есть место детству, любви и семейной гармонии.

"Первый раз смотрю на богатых людей и рад за них. Нет зависти совершенно", — пишет один из комментаторов.

Семья и личная жизнь

Турсен и Баян официально женаты с 7 декабря 2017 года. У супругов две маленькие дочери — Алиса и Алма. Алагузовы активно путешествуют и делятся моментами семейной жизни в соцсетях, создавая вокруг себя образ открытой и гармоничной семьи.

Вдохновение для зрителей

Новый выпуск программы показал, что дом — это не только квадратные метры и интерьер, а атмосфера, которую создают его хозяева. Сочетание эмоциональности, структуры и любви в семье Алагузовых делает их жилище уникальным местом, где хочется жить, мечтать и развиваться.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь