Баян и Турсен Алагузовы показали свой уникальный особняк (видео)

Казахстанская семья Алагузовых показала свой новый дом, который впечатляет не только масштабом, но и атмосферой. Комментаторы отмечают, что жилище вдохновляет, а не вызывает зависть, сообщает Lada.kz.

В сердце дома — уникальная атмосфера

В новом выпуске программы Бейбита Алибекова "По Домам" гости – Турсен и Баян Алагузовы – открыли двери своего семейного гнезда. На территории площадью 4 га расположились:

главный дом с современным интерьером,

большая юрта, выполненная с традиционным колоритом,

теплицы для овощей и зелени,

детская площадка и игровая зона для дочерей Алисы и Алмы.

Особое внимание зрителей привлек вид на горы, который открывается практически из любого уголка участка и дома.

Пользователи восхищаются не домом, а хозяевами

Комментарии в соцсетях под выпуском поражают своей теплотой и уважением к семье:

многие отметили открытость и тактичность Турсена и Баян;

дом вдохновляет на личностный рост, а не вызывает зависть;

пользователи подчеркнули, что настоящий шик заключается не в интерьере, а в личности хозяев;

отдельные зрители сравнили дом с "целым миром", где есть место детству, любви и семейной гармонии.

"Первый раз смотрю на богатых людей и рад за них. Нет зависти совершенно", — пишет один из комментаторов.

Семья и личная жизнь

Турсен и Баян официально женаты с 7 декабря 2017 года. У супругов две маленькие дочери — Алиса и Алма. Алагузовы активно путешествуют и делятся моментами семейной жизни в соцсетях, создавая вокруг себя образ открытой и гармоничной семьи.

Вдохновение для зрителей

Новый выпуск программы показал, что дом — это не только квадратные метры и интерьер, а атмосфера, которую создают его хозяева. Сочетание эмоциональности, структуры и любви в семье Алагузовых делает их жилище уникальным местом, где хочется жить, мечтать и развиваться.