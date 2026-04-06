Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
06.04.2026, 16:39

Финансист назвал точную дату «смерти» накоплений казахстанцев

Финансист Турар Абди объяснил, как часто нужно повышать зарплату, чтобы сбережения не обесценивались на фоне реальной инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: bob_sato_1973/Getty Images

Рост зарплаты и инфляция: что важно понимать

Многие казахстанцы откладывают деньги на депозиты, считая, что это сохраняет покупательную способность. Однако, как отмечает финансист и практикующий инвестор Турар Абди, официальные показатели инфляции часто не отражают реальных расходов домохозяйств, и деньги на счете могут терять ценность быстрее, чем кажется.

Почему официальная статистика вводит в заблуждение

По словам Абди, цены на товары и услуги повседневного спроса растут быстрее, чем средний показатель инфляции:

  • Мясо подорожало более чем на 21%.
  • Производители применяют «шринкфляцию» — уменьшают объем товара при той же цене, например, наливают 900 мл вместо литра молока.

«Ваш кошелек это чувствует, даже если статистика показывает другое», — поясняет эксперт.

Правило 72: как рассчитать обесценивание денег

Чтобы понять, насколько быстро теряется покупательная способность, используется «правило 72»:

  1. Разделите 72 на процент вашей личной инфляции (с учетом всех регулярных расходов).
  2. Полученное число — количество лет, за которые деньги обесценятся вдвое.

Например, при личной инфляции 15% в год 72 ÷ 15 = 4,8 года. Это значит, что через чуть менее 5 лет на 10 млн тенге можно купить в два раза меньше товаров, чем сегодня.

Депозиты не всегда защищают от инфляции

Сбережения на банковских депозитах работают только при доходности выше реального роста цен. Если инфляция превышает ставку по депозиту, фактический доход может быть нулевым или отрицательным.

Абди отмечает, что выгоду получают:

  • Должники с фиксированной ставкой.
  • Владельцы активов: недвижимость, акции и золото часто растут быстрее инфляции.

Как сохранить и приумножить сбережения

Эксперт рекомендует:

  • Регулярно индексировать доходы и повышать зарплату хотя бы раз в год.
  • Использовать финансовые инструменты, которые компенсируют инфляцию.
  • Рассматривать депозиты только как подушку безопасности, а долгосрочные вложения в недвижимость, акции и золото помогут сохранить покупательную способность.

«Если зарплата не пересматривается с учетом роста цен, вы фактически каждый год работаете за меньшие деньги», — предупреждает Абди.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь