Финансист назвал точную дату «смерти» накоплений казахстанцев

Финансист Турар Абди объяснил, как часто нужно повышать зарплату, чтобы сбережения не обесценивались на фоне реальной инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Рост зарплаты и инфляция: что важно понимать

Многие казахстанцы откладывают деньги на депозиты, считая, что это сохраняет покупательную способность. Однако, как отмечает финансист и практикующий инвестор Турар Абди, официальные показатели инфляции часто не отражают реальных расходов домохозяйств, и деньги на счете могут терять ценность быстрее, чем кажется.

Почему официальная статистика вводит в заблуждение

По словам Абди, цены на товары и услуги повседневного спроса растут быстрее, чем средний показатель инфляции:

Мясо подорожало более чем на 21%.

Производители применяют «шринкфляцию» — уменьшают объем товара при той же цене, например, наливают 900 мл вместо литра молока.

«Ваш кошелек это чувствует, даже если статистика показывает другое», — поясняет эксперт.

Правило 72: как рассчитать обесценивание денег

Чтобы понять, насколько быстро теряется покупательная способность, используется «правило 72»:

Разделите 72 на процент вашей личной инфляции (с учетом всех регулярных расходов). Полученное число — количество лет, за которые деньги обесценятся вдвое.

Например, при личной инфляции 15% в год 72 ÷ 15 = 4,8 года. Это значит, что через чуть менее 5 лет на 10 млн тенге можно купить в два раза меньше товаров, чем сегодня.

Депозиты не всегда защищают от инфляции

Сбережения на банковских депозитах работают только при доходности выше реального роста цен. Если инфляция превышает ставку по депозиту, фактический доход может быть нулевым или отрицательным.

Абди отмечает, что выгоду получают:

Должники с фиксированной ставкой.

Владельцы активов: недвижимость, акции и золото часто растут быстрее инфляции.

Как сохранить и приумножить сбережения

Эксперт рекомендует:

Регулярно индексировать доходы и повышать зарплату хотя бы раз в год.

Использовать финансовые инструменты, которые компенсируют инфляцию.

Рассматривать депозиты только как подушку безопасности, а долгосрочные вложения в недвижимость, акции и золото помогут сохранить покупательную способность.